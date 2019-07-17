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2019 Art Pumping Nangang 南港公共藝術節

2019-07-17 11:03亞洲藝術新聞

跨界藝術合作，匯聚南港向外推送

複象公場於南港展覽館二館B1大廳演出《不在地方》
複象公場於南港展覽館二館B1大廳演出《不在地方》
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2019 Art Pumping 南港公共藝術節以「藝術幫浦」為概念，將南港既有的藝術資源整合匯聚，再透過「幫浦」的力量屬性，以更強的能量向外延伸推送。系列活動於 6 月 16 日圓滿落幕，活動包含：南港區的公共藝術品導覽、以「打開公共藝術」為題的四場論壇、及五組表演藝術團體與南港展覽館二館新落成的三件公共藝術作品互動的表演藝術演出——複象公場《不在地方》與光線透射過分色玻璃後有斑斕色彩的「光牆」、優人神鼓《山的祈福》和以玉山為題的彩色「山形誌」、安娜琪舞蹈劇團《與時間牽手》與超過四千顆漂浮在空中的壯麗藍色手工玻璃光球〈度境〉。活動的最後則在夜間的DJ Sonic Deadhorse與何灝，在〈度境〉的美麗燈光下播放音樂劃下句點。

複象公場與「光牆」的分色玻璃片
複象公場與「光牆」的分色玻璃片
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全台公共藝術最密集區，作者親領導覽公共藝術作品

南港區的有著全台灣數一數二密集的公共藝術品，光是南港車站、南港展覽館站及南港軟體園區站三個鄰近捷運站與周邊學校、軟體園區就有超過二十件公共藝術作品。六月連續三週，本藝術節安排了邀請了黃海鳴、徐孝貴、楊智富、周逸傑等導覽經驗豐富的老師，帶領大家從公共藝術策劃、藝術家、藝術品和城市環境的多種角度，在白天和晚上欣賞及與身邊的公共藝術品對話。此外，更邀請了南港展覽館一館的公共藝術創作者林舜龍老師、與「光牆」、「山形誌」、「度境」的三組國際藝術家親臨現場，與參與者分享自己的作品理念與創作歷程，甚至到建造秘辛。

優人神鼓於「山形誌」下方演出《山的祈福》
優人神鼓於「山形誌」下方演出《山的祈福》
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論壇打開公共藝術，藝術即是生活

以「打開公共藝術」為題的四場論壇，是由本次公共藝術策展團隊、國際藝術家及建築師，從多元面向切入公共藝術的創作及策劃過程，並延伸至整個城市乃至跨世代的空間議題。在其中一場論壇中，「山形誌」的葡萄牙創作團隊更帶領參與者以身體、團隊合作等多種有趣的方式和藝術作品互動。該場論壇的最後，參與者們竟是躺在作品正下方，用不同的角度觀看作品。

安娜琪舞蹈劇場於〈度境〉下方演出《與時間牽手 》
安娜琪舞蹈劇場於〈度境〉下方演出《與時間牽手 》
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南港公共藝術節：劇場 x 舞蹈 x 音樂 x 公共藝術

南港公共藝術節特別邀請了多組表演藝術團體，與南港展覽館二館新落成的三件作品產生連結：複象公場移動式多定點演出《不在地方》打破大家對通勤路線的想像，如同作品「光牆」的絢麗彩色光線隨時間推移，形成不同角度的色光散落南港。而鼓聲時而澎湃激昂、時而沈靜低迴的優人神鼓透過《山的祈福》的儀式，圍繞以玉山為題的彩色「山形誌」，展開對土地與山脈祝福。安娜琪舞蹈劇團《與時間牽手》的舞者們，肢體隨著由超過四千顆漂浮在空中，有著美麗弧線的壯麗藍色手工玻璃光球「度境」伸展舞動。最後在「度境」如星海的美麗藍光之下，DJ Sonic Deadhorse與何灝所播放的音樂帶來震動，讓照亮南港展覽館二館大廳的藍色玻璃球，像星空也像潮水般在頭頂流動，為系列的動態活動劃下完美的句點。

安娜琪舞蹈劇場於〈度境〉下方演出《與時間牽手 》
安娜琪舞蹈劇場於〈度境〉下方演出《與時間牽手 》
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本次南港公共藝術節以多種藝術形式交互對話、影響，帶給群眾不一樣的藝術參與方式，也期待透過系列活動，讓藝術和所有人的生活都能有更深的連結。

當代藝術新聞 2019年7月號 期數： No.174
當代藝術新聞 2019年7月號 期數： No.174
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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