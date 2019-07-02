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75年後 德國將把納粹掠奪的揚·梵·海以森〈花瓶〉送回佛羅倫斯烏菲茲美術館

2019-07-02 15:08亞洲藝術新聞

7月1日，德國已經同意將於第二次世界大戰期間遭到洗劫的〈花瓶〉送回烏菲茲美術館。這一突破是在博物館館長艾克·施密特的高調宣傳之後進行。他稱這一決定是「整個義大利的偉大勝利」。

烏菲茲美術館館長艾克·施密特與寫著大膽的紅色字體：義大利語，英語和德語中的「被盜...
烏菲茲美術館館長艾克·施密特與寫著大膽的紅色字體：義大利語，英語和德語中的「被盜」字樣的黑白〈花瓶〉照片畫作。Courtesy the Uffizi Galleries via Twitter.
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今年1月2日，義大利佛羅倫斯烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）於推特上公布了消息，館長艾克·施密特（Eike Schmidt）就「2019年，對德國的長期呼籲」進行了長篇大論，呼籲德國政府應協助歸還一幅在第二次世界大戰期間被納粹士兵偷走的18世紀畫作－荷蘭藝術家揚·梵·海以森（Jan van Huysum）〈花瓶〉（Vase of Flowers）。此幅作品由德國私人藏家擁有，據估計價值約為200萬歐元。

黑白複製被盜的〈花瓶〉掛於館內，直到本尊回歸。Courtesy Armourer...
黑白複製被盜的〈花瓶〉掛於館內，直到本尊回歸。Courtesy Armourer Magazine.
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施密特曾在社交媒體上發布貼文：「2019年我向德國呼籲：我們希望被納粹士兵偷走的著名荷蘭畫家揚·梵·海以森的〈花瓶〉能夠歸還烏菲茲美術館。」

2018年，擁有此件作品的德國家庭名代表提出退還作品以換取大筆資金（義大利媒體報導這筆款項為50萬歐元，約合56.7萬美元），這促使博物館，以及義大利司法當局採取行動。施密特，第一位德國籍的烏菲茲美術館館長說道：「我們正在努力讓德國家庭明白，根據我們已經擁有的義大利和國際法，我們沒有合法的地位購買東西。」

這幅荷蘭的靜物畫是1943年佛羅倫斯在附近的一個村莊被帶走的，作品原先在那裡與其它作品一同被妥善保管。今年1月，施密特在烏菲齊博物館拍攝了一張手持帶有多種語言字樣的「被盜！」的〈花瓶〉黑白照來公開羞辱德國，因此，他對作品即將回歸的消息感到高興，他告訴路透社：「 75年後，它終於回家了。」施密特補充：「這是一場艱難的戰役。」

烏菲茲美術館
烏菲茲美術館
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這幅畫的回歸是給著館長艾克·施密特的臨別禮物，施密特將於2020年離開烏菲茲美術館，轉任領導維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）。

1824年，托斯卡納的大公Leopoldo II買下這件〈花瓶〉。隨後，它與其他一些荷蘭靜物作品，包括雷切爾·魯希奇（Rachel Ruysch）和威廉凡·萬·艾斯特（Willem van Aelst）的作品，都被並置在皮蒂宮的普蒂提展廳內。

這座宮殿在第二次世界大戰期間被疏散，這幅畫以及其他作品首先被移至佛羅倫斯郊外Poggio a Caiano的Medici別墅，然後移至城市郊區的Villa Bossi Pucci。 根據烏菲茲的說法，在1944年隨著盟軍進軍而從佛羅倫斯撤退之前，德國士兵向北運送藝術品，那時〈花瓶〉便從公開記錄中消失。

作品所有者為一名德國士兵的後代，並要求200萬歐元將這幅畫歸還，他的律師聲稱因為這名士兵並沒有偷走這幅畫，而是在市場上為他的妻子買下它。德國當局還另外援引了30年的追訴期，這將會延遲該作品返還。對此施密特呼籲德國當局在對於納粹戰利品案件上不適用追溯期條款。

黑白複製〈花瓶〉。Courtesy Uffizi Galleries.
黑白複製〈花瓶〉。Courtesy Uffizi Galleries.
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現在，德國政府已與義大利達成協議。根據德國報紙《Die Zeit》的說法，目前尚不清楚不具名的家庭是否會獲得賠償。

雖然尚未確定該畫作的回歸日期，但義大利外交部一份聲明稱，該國外交部長恩佐·莫維羅（Enzo Moavero）將與德國外交部長海科·馬斯（Heiko Maas）前往佛羅倫斯觀看該作品。

《亞洲藝術新聞》2019/7 No.174
《亞洲藝術新聞》2019/7 No.174
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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