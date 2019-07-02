親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

考完對答案！108大學指考 英文試題解答(含非選)

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉由美國億萬富豪 J.Tomilson Hill 購入

2019-07-02 15:07亞洲藝術新聞

消失近400年的卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）畫作〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉（Judith and Holofernes）於2014年在法國圖盧茲的小閣樓間被發現，原訂於6月27日法國圖盧茲進行拍賣，在1.7億歐元天價拍賣前，拍賣行宣告已以約1億美元轉售至一位神秘藏家手中。據《紐約時報》報導，該作品的買家是美國億萬富豪及藏家湯米爾森·希爾（J. Tomilson Hill）。

美國億萬富豪及藏家湯米爾森·希爾。Photographs by Ryan Sho...
美國億萬富豪及藏家湯米爾森·希爾。Photographs by Ryan Shorosky courtesy of Christie’s.
分享

美國億萬富豪、私募股權公司黑石集團（Blackstone）前副總裁希爾（J. Tomilson Hill）。他同時是一位著名藝藏家，其眼光精準，收藏藝的術品更橫跨各時代。

希爾早在1996年就以43萬美元買下安迪·沃霍爾（Andy Warhol）的〈soup-can〉，目前時價可能超過900萬美元；2007年2月8日以逾1,400萬英鎊在倫敦佳士得購入培根「教宗系列」畫作〈Study for Portrait II〉；2010年7月6日於倫敦佳士得以逾900萬英鎊買下魯本斯（Peter Paul Rubens）〈統帥出征〉（A Commander Being Armed for Battle）；2015年，他斥資超過3000萬英鎊購入矯飾主義先驅蓬托莫（Jacopo Pontormo）〈Portrait of a Young Man in a Red Cap〉（1530），這件作品英國文化部曾頒布禁令禁止出口外流，然而卻以失敗告終。

希爾在2010年以逾英鎊購入的魯本斯〈統帥出征〉。圖片來源：behance.ne...
希爾在2010年以逾英鎊購入的魯本斯〈統帥出征〉。圖片來源：behance.net
分享

掛在希爾書房內的弗朗西斯培根〈Study for Portrait II〉（19...
掛在希爾書房內的弗朗西斯培根〈Study for Portrait II〉（1956）威廉·德·庫寧〈Reclining Woman〉（1951）和安迪·沃霍爾〈Jackie〉（1964）之間。Photo by Kristine Larsen.
分享

今年2月，希爾與妻子珍妮·希爾（Janine Hill）在紐約成立Hill Art Foundation展覽空間，展出文藝復興、巴洛克時期青銅器、古典油畫及現當代藝術收藏。希爾更是紐約大都會藝術博物館（The MET）董事會成員。

珍妮·希爾與布里斯·馬頓（Brice Marden）〈Orange Rocks,...
珍妮·希爾與布里斯·馬頓（Brice Marden）〈Orange Rocks, Red Ground 3, 2000-2002〉合影。Artwork: © ARS, NY and DACS, London 2018.
分享

分享

紐約的Hill Art Foundation展覽空間於2月9日至5月19日，推出...
紐約的Hill Art Foundation展覽空間於2月9日至5月19日，推出【Maybe Maybe Not: Christopher Wool and the Hill Collection】展出克里斯多福·伍爾（Christopher Wool）1993、2007、2015年〈無題〉。Photo by Matthew Herrmann. Courtesy of the Hill Art Foundation.
分享

圖盧茲拍賣行古典大師繪畫專家及埃里克·圖爾昆（Eric Turquin）與希爾皆未對此事做回應。對比行方較早前的說法，希爾與購入畫作的神秘藏家資料十分穩合。這樣一來，作品也將離開法國，並極有可能前往美國。有法國媒體則引述更具體的消息，指這幅〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉很可能在The MET在未來數月啟用翻新後的歐洲畫廊登場。

The MET歐洲畫廊624裝修前展場圖。Photo courtesy of t...
The MET歐洲畫廊624裝修前展場圖。Photo courtesy of the Metropolitan Museum of Art.
分享

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉可能會在The MET翻新後的歐洲畫廊登場© Ca...
卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉可能會在The MET翻新後的歐洲畫廊登場© Cabinet Turquin。
分享

儘管畫作具體售價無從確認，但它無疑刷新了卡拉瓦喬在1998年紐約蘇富比「古典大師繪畫專場」拍出僅有的14.55萬美元。2015年在佳士得拍前預估價為300萬至500萬美元的〈剝水果的男孩〉（Boy peeling fruit，約1592-93年），一幅被認為是卡拉瓦喬最早留存下來的畫作，最終以流拍收尾。

若〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉真以1.7億歐元成交，是卡拉瓦喬目前拍賣紀錄的1100多倍，並無疑對賣家、拍賣行和經銷商來說是一場空前的勝利。

〈剝水果的男孩〉被認為是卡拉瓦喬最早留存下來的畫作，2015年在佳士得流拍。
〈剝水果的男孩〉被認為是卡拉瓦喬最早留存下來的畫作，2015年在佳士得流拍。
分享

有人懷疑The MET歐洲繪畫部門主席基思·克里斯蒂安森（Keith Christiansen）在希爾購買之前提供了建議。策展人之前已經證實這幅畫的真實性，在一份報告中說它「與卡拉瓦喬的作品完全一致」。

即使作品「卡拉瓦喬開始並由另一位藝術家完成」，正如在倫敦和紐約都設有畫廊的古董商、中世紀藝術專家法布里奇奧·莫雷迪（Fabrizio Moretti）告訴《紐約時報》一樣，它的銷售仍然是卡拉瓦喬在古典繪畫市場的一個里程碑。

特別是卡拉瓦喬存世真跡僅60幾幅、只有6幅為私人收藏，分別為：、〈The Lute Player〉、〈Still Life with Fruit〉、〈Portrait of Maffeo Barberini, late Pope Urbanus VIII〉 、〈Mary Magdalen in Ecstasy〉、〈Saint John the Baptist at the fountain〉、〈Saint John the Baptist Reclining〉。

6 幅私人收藏的卡拉瓦喬

〈The Lute Player〉1596
〈The Lute Player〉1596
分享

〈Portrait of Maffeo Barberini, late Pope...
〈Portrait of Maffeo Barberini, late Pope Urbanus VIII〉 1598
分享

〈Still Life with Fruit〉1601
〈Still Life with Fruit〉1601
分享

〈Mary Magdalen in Ecstasy〉1606
〈Mary Magdalen in Ecstasy〉1606
分享

〈Saint John the Baptist at the fountain〉...
〈Saint John the Baptist at the fountain〉1610
分享

〈Saint John the Baptist Reclining〉1610
〈Saint John the Baptist Reclining〉1610
分享

《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
分享

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

相關新聞

75年後 德國將把納粹掠奪的揚·梵·海以森〈花瓶〉送回佛羅倫斯烏菲茲美術館

2019-07-02 15:08

只有他能做到刻意的不經意【胡安·米羅：世界的誕生】進入倒數

2019-07-02 09:09

丹尼爾·阿爾軒Daniel Arsham昊美術館（上海）首展 呈現虛構考古多層次故事

2019-07-02 09:06

絕跡三百年維拉斯蓋茲名作 將於倫敦蘇富比上拍

2019-07-01 09:02

一座得赤腳參觀的當代藝術中心：卡米尼亞克基金會

2019-07-01 08:58

準備好飛日本機票了沒？【KAWS：HOLIDAY JAPAN】COMPANION在富士山等著你

2019-07-01 08:29

拍賣前二日 神秘買家以約1億美元買下卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉

2019-06-27 11:52

梵谷也當過上班族

2019-06-25 15:27

國立西洋美術館 60周年紀念展【松方藏品展】、【芬蘭現代女性藝術家展】

2019-06-12 12:51

趨向年輕化、女性化的第75屆惠特尼雙年展

2019-06-12 12:50

培根〈頭像習作〉、羅斯科〈無題〉 領銜蘇富比紐約當代藝術晚拍

2019-06-12 12:48

塞尚〈水果與水壺〉近6千萬美元成交

2019-06-12 12:08

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:02

平庸大眾吹奏無聊的音樂

2019-06-12 11:58

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 11:56

逐夢 新的當代思維與樣貌

2019-06-12 11:54

花園裡的野人

2019-06-10 15:13

在深呼吸的片刻 感受安棲 －專訪謝素梅 Su-Mei Tse

2019-06-10 14:01

太乃 2018 年 藝術收藏展 II【同聲相應】暨台北罐子茶書館八週年慶

2019-05-23 08:51

隈研吾、王傳峰、陳仁毅 三人如何「和而不同」？

2019-05-22 16:05

卡拉瓦喬遺失百年鉅作〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉將拍賣

2019-05-21 09:20

富藝斯將出售Delicious Vinyl創辦人 麥特．迪克的6幅巴斯基亞作品

2019-05-21 09:18

王焜生：2019首屆【藝文薈澳】藝術節 將催生澳門潛藏的藝術底蘊

2019-05-21 09:09

因為獨處 才能成就那個叫陳張莉的人

2019-05-21 08:45

中國當代藝術的發展 不應該只有市場

2019-05-21 08:43

人生如一幅刺繡作品 從親近到閱讀再到收藏藝術

2019-05-20 16:04

專家點評 5月27日邦瀚斯「現代與當代藝術」亮點拍品

2019-05-19 08:55

洛杉磯郡立美術館獲得6.5億美元所建的新館會是什麼樣？

2019-04-25 09:30

男性藝術家仍處領導地位？

2019-04-23 13:05

品牌型的國際藝術博覽會 儼然已是藝術產業鏈的最大隻獨角獸

2019-04-12 11:50

讓人意外的香港蘇富比現代夜場拍賣

2019-04-12 11:50

藝術市場數據沒有提供 更令人憂心的是…

2019-04-12 11:50

我怎麼看 第7屆的 Art Basel HK

2019-04-12 11:50

失竊20年的畢卡索名畫 價值約8.7億

2019-04-12 11:50

藍騎士運動的開創脈絡：弗朗茲．馬爾克與奧古斯特．馬克

2019-04-12 11:50

藝時代崛起—李仲生與台灣現代藝術發展

2019-04-12 11:50

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

ACQUAVELLA畫廊將呈現 盧西安弗洛伊德紀念展

2019-03-14 15:41
看更多

熱門文章

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top