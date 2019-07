卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉由美國億萬富豪 J.Tomilson Hill 購入

消失近400年的卡拉瓦喬(Michelangelo Merisi da Caravaggio)畫作〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉(Judith and Holofernes)於2014年在法國圖盧茲的小閣樓間被發現,原訂於6月27日法國圖盧茲進行拍賣,在1.7億歐元天價拍賣前,拍賣行宣告已以約1億美元轉售至一位神秘藏家手中。據《紐約時報》報導,該作品的買家是美國億萬富豪及藏家湯米爾森·希爾(J. Tomilson Hill)。

美國億萬富豪及藏家湯米爾森·希爾。Photographs by Ryan Shorosky courtesy of Christie’s. 分享 facebook

美國億萬富豪、私募股權公司黑石集團(Blackstone)前副總裁希爾(J. Tomilson Hill)。他同時是一位著名藝藏家,其眼光精準,收藏藝的術品更橫跨各時代。

希爾早在1996年就以43萬美元買下安迪·沃霍爾(Andy Warhol)的〈soup-can〉,目前時價可能超過900萬美元;2007年2月8日以逾1,400萬英鎊在倫敦佳士得購入培根「教宗系列」畫作〈Study for Portrait II〉;2010年7月6日於倫敦佳士得以逾900萬英鎊買下魯本斯(Peter Paul Rubens)〈統帥出征〉(A Commander Being Armed for Battle);2015年,他斥資超過3000萬英鎊購入矯飾主義先驅蓬托莫(Jacopo Pontormo)〈Portrait of a Young Man in a Red Cap〉(1530),這件作品英國文化部曾頒布禁令禁止出口外流,然而卻以失敗告終。

希爾在2010年以逾英鎊購入的魯本斯〈統帥出征〉。圖片來源:behance.net 分享 facebook

掛在希爾書房內的弗朗西斯培根〈Study for Portrait II〉(1956)威廉·德·庫寧〈Reclining Woman〉(1951)和安迪·沃霍爾〈Jackie〉(1964)之間。Photo by Kristine Larsen. 分享 facebook

今年2月,希爾與妻子珍妮·希爾(Janine Hill)在紐約成立Hill Art Foundation展覽空間,展出文藝復興、巴洛克時期青銅器、古典油畫及現當代藝術收藏。希爾更是紐約大都會藝術博物館(The MET)董事會成員。

珍妮·希爾與布里斯·馬頓(Brice Marden)〈Orange Rocks, Red Ground 3, 2000-2002〉合影。Artwork: © ARS, NY and DACS, London 2018. 分享 facebook

分享 facebook

紐約的Hill Art Foundation展覽空間於2月9日至5月19日,推出【Maybe Maybe Not: Christopher Wool and the Hill Collection】展出克里斯多福·伍爾(Christopher Wool)1993、2007、2015年〈無題〉。Photo by Matthew Herrmann. Courtesy of the Hill Art Foundation. 分享 facebook

圖盧茲拍賣行古典大師繪畫專家及埃里克·圖爾昆(Eric Turquin)與希爾皆未對此事做回應。對比行方較早前的說法,希爾與購入畫作的神秘藏家資料十分穩合。這樣一來,作品也將離開法國,並極有可能前往美國。有法國媒體則引述更具體的消息,指這幅〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉很可能在The MET在未來數月啟用翻新後的歐洲畫廊登場。

The MET歐洲畫廊624裝修前展場圖。Photo courtesy of the Metropolitan Museum of Art. 分享 facebook

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉可能會在The MET翻新後的歐洲畫廊登場© Cabinet Turquin。 分享 facebook

儘管畫作具體售價無從確認,但它無疑刷新了卡拉瓦喬在1998年紐約蘇富比「古典大師繪畫專場」拍出僅有的14.55萬美元。2015年在佳士得拍前預估價為300萬至500萬美元的〈剝水果的男孩〉(Boy peeling fruit,約1592-93年),一幅被認為是卡拉瓦喬最早留存下來的畫作,最終以流拍收尾。

若〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉真以1.7億歐元成交,是卡拉瓦喬目前拍賣紀錄的1100多倍,並無疑對賣家、拍賣行和經銷商來說是一場空前的勝利。

〈剝水果的男孩〉被認為是卡拉瓦喬最早留存下來的畫作,2015年在佳士得流拍。 分享 facebook

有人懷疑The MET歐洲繪畫部門主席基思·克里斯蒂安森(Keith Christiansen)在希爾購買之前提供了建議。策展人之前已經證實這幅畫的真實性,在一份報告中說它「與卡拉瓦喬的作品完全一致」。

即使作品「卡拉瓦喬開始並由另一位藝術家完成」,正如在倫敦和紐約都設有畫廊的古董商、中世紀藝術專家法布里奇奧·莫雷迪(Fabrizio Moretti)告訴《紐約時報》一樣,它的銷售仍然是卡拉瓦喬在古典繪畫市場的一個里程碑。

特別是卡拉瓦喬存世真跡僅60幾幅、只有6幅為私人收藏,分別為:、〈The Lute Player〉、〈Still Life with Fruit〉、〈Portrait of Maffeo Barberini, late Pope Urbanus VIII〉 、〈Mary Magdalen in Ecstasy〉、〈Saint John the Baptist at the fountain〉、〈Saint John the Baptist Reclining〉。

6 幅私人收藏的卡拉瓦喬

〈The Lute Player〉1596 分享 facebook

〈Portrait of Maffeo Barberini, late Pope Urbanus VIII〉 1598 分享 facebook

〈Still Life with Fruit〉1601 分享 facebook

〈Mary Magdalen in Ecstasy〉1606 分享 facebook

〈Saint John the Baptist at the fountain〉1610 分享 facebook

〈Saint John the Baptist Reclining〉1610 分享 facebook