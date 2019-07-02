卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉由美國億萬富豪 J.Tomilson Hill 購入
消失近400年的卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）畫作〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉（Judith and Holofernes）於2014年在法國圖盧茲的小閣樓間被發現，原訂於6月27日法國圖盧茲進行拍賣，在1.7億歐元天價拍賣前，拍賣行宣告已以約1億美元轉售至一位神秘藏家手中。據《紐約時報》報導，該作品的買家是美國億萬富豪及藏家湯米爾森·希爾（J. Tomilson Hill）。
美國億萬富豪、私募股權公司黑石集團（Blackstone）前副總裁希爾（J. Tomilson Hill）。他同時是一位著名藝藏家，其眼光精準，收藏藝的術品更橫跨各時代。
希爾早在1996年就以43萬美元買下安迪·沃霍爾（Andy Warhol）的〈soup-can〉，目前時價可能超過900萬美元；2007年2月8日以逾1,400萬英鎊在倫敦佳士得購入培根「教宗系列」畫作〈Study for Portrait II〉；2010年7月6日於倫敦佳士得以逾900萬英鎊買下魯本斯（Peter Paul Rubens）〈統帥出征〉（A Commander Being Armed for Battle）；2015年，他斥資超過3000萬英鎊購入矯飾主義先驅蓬托莫（Jacopo Pontormo）〈Portrait of a Young Man in a Red Cap〉（1530），這件作品英國文化部曾頒布禁令禁止出口外流，然而卻以失敗告終。
今年2月，希爾與妻子珍妮·希爾（Janine Hill）在紐約成立Hill Art Foundation展覽空間，展出文藝復興、巴洛克時期青銅器、古典油畫及現當代藝術收藏。希爾更是紐約大都會藝術博物館（The MET）董事會成員。
圖盧茲拍賣行古典大師繪畫專家及埃里克·圖爾昆（Eric Turquin）與希爾皆未對此事做回應。對比行方較早前的說法，希爾與購入畫作的神秘藏家資料十分穩合。這樣一來，作品也將離開法國，並極有可能前往美國。有法國媒體則引述更具體的消息，指這幅〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉很可能在The MET在未來數月啟用翻新後的歐洲畫廊登場。
儘管畫作具體售價無從確認，但它無疑刷新了卡拉瓦喬在1998年紐約蘇富比「古典大師繪畫專場」拍出僅有的14.55萬美元。2015年在佳士得拍前預估價為300萬至500萬美元的〈剝水果的男孩〉（Boy peeling fruit，約1592-93年），一幅被認為是卡拉瓦喬最早留存下來的畫作，最終以流拍收尾。
若〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉真以1.7億歐元成交，是卡拉瓦喬目前拍賣紀錄的1100多倍，並無疑對賣家、拍賣行和經銷商來說是一場空前的勝利。
有人懷疑The MET歐洲繪畫部門主席基思·克里斯蒂安森（Keith Christiansen）在希爾購買之前提供了建議。策展人之前已經證實這幅畫的真實性，在一份報告中說它「與卡拉瓦喬的作品完全一致」。
即使作品「卡拉瓦喬開始並由另一位藝術家完成」，正如在倫敦和紐約都設有畫廊的古董商、中世紀藝術專家法布里奇奧·莫雷迪（Fabrizio Moretti）告訴《紐約時報》一樣，它的銷售仍然是卡拉瓦喬在古典繪畫市場的一個里程碑。
特別是卡拉瓦喬存世真跡僅60幾幅、只有6幅為私人收藏，分別為：、〈The Lute Player〉、〈Still Life with Fruit〉、〈Portrait of Maffeo Barberini, late Pope Urbanus VIII〉 、〈Mary Magdalen in Ecstasy〉、〈Saint John the Baptist at the fountain〉、〈Saint John the Baptist Reclining〉。
6 幅私人收藏的卡拉瓦喬
留言