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只有他能做到刻意的不經意【胡安·米羅：世界的誕生】進入倒數

2019-07-02 09:09亞洲藝術新聞

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MoMA／圖片提供

紐約MoMA現代藝術博物館正在展出西班牙大師胡安·米羅(Joan Miró)的回顧展【胡安·米羅：世界的誕生】(Joan Miró: Birth of the World)，展覽已於2月14日開幕，將展出至7月6日結束。

展覽從米羅最著名的代表作之一〈世界的誕生〉(The Birth of The World)出發，通過講述這幅巨作背後的故事，呈現藝術家長久以來對生命、自然、愛與夢境的探索，並以此連結超過60幅油畫、紙上作品、版畫、插畫，以及1920年米羅第一次去法國旅行到1950年代初期的一些創作，當時，米羅獨特的藝術語言為人所熟知並且享譽世界，也正是那段時期，為他的詩歌創作和繪畫宇宙的發展提供了新的線索。

〈世界的誕生〉布面油畫 250.8 x 200 cm 1925年 Acquire...
〈世界的誕生〉布面油畫 250.8 x 200 cm 1925年 Acquired through an anonymous fund, the Mr. and Mrs. Joseph Slifka and Armand G. Erpf Funds, and by gift of the artist. © 2018 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris
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回顧米羅充滿創造力與想像力的一生。雖然自1983年以來，此次為MoMA推出的第五場米羅大型個展，但展覽依舊意味深長。

先前於MoMA舉辦的第一場米羅展覽時間回溯至1983年四月的【獻予·胡安·米羅90歲生日個展】（Joan Miró: A Ninetieth-Birthday Tribute），並於同年推出【胡安·米羅：1893–1983】（Joan Miró, 1893–1983）致敬米羅、1993年【胡安·米羅】（Joan Miró）米羅誕辰100周年之際，在美國舉辦的規模最大最全面的一場米羅個展，展品數量超過400件、2008年【胡安·米羅：繪畫和反繪畫1927-1937】（Joan Miró: Painting and Anti-Painting 1927–1937）此次展覽是第一場針對米羅192至1937年間重要變革期進行專注探究的博物館級大展。

1983/4/14－26【獻予·胡安·米羅90歲生日個展】
1983/4/14－26【獻予·胡安·米羅90歲生日個展】
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1983/12/27－1984/1/3【胡安·米羅：1893–1983】
1983/12/27－1984/1/3【胡安·米羅：1893–1983】
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1993/10/17－1994/1/11【胡安·米羅】
1993/10/17－1994/1/11【胡安·米羅】
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1993/10/17－1994/1/11【胡安·米羅】
1993/10/17－1994/1/11【胡安·米羅】
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今年MoMA米羅展不僅有本身館藏作品，還有多件展品來自其他收藏機構的借展，另外，安·厄姆蘭德（Anne Umland）於2008米羅展後十年，再次擔綱策展人，將〈世界的誕生〉與米羅其他重要作品串連起來進行呈現。

胡安·羅米（Joan Miró i Ferrà，1893/4/20－1983/1...
胡安·羅米（Joan Miró i Ferrà，1893/4/20－1983/12/25）
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胡安·米羅1893年生於西班牙巴塞隆那，與畢卡索、達利齊名為20世紀超現實主義繪畫大師之一。身為加泰隆尼亞人，米羅成長於歐洲新藝術運動在西班牙的巔峰，就是著名「加泰隆尼亞現代主義」（Catalan modernism）時期，這是場加泰隆尼亞人為自己的文化尋找新的權力和身份的運動。

〈獵人（加泰隆尼亞風景）〉布面油畫 64.8 x 100.3 cm 1924年 ...
〈獵人（加泰隆尼亞風景）〉布面油畫 64.8 x 100.3 cm 1924年 Purchase. © 2018 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris
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米羅在學校裡並不出眾，作品總是不符合正統繪畫要求，幸運的是他有兩位富有創意的老師，一位讓他蒙上眼睛觸摸物體然後作畫，以實現繪畫自由最大化；另一位老師則是裝飾藝術家，鼓勵米羅學習民間藝術多用純色彩作畫。

1919年初訪巴黎時米羅拜訪了畢卡索並折服於巴黎的藝術世界。緊接著於1920年米羅開始往返生活於西班牙和法國二地。在巴黎他接觸到達達主義，後來又加入超現實主義詩人、作家和思想家的圈子，深受薰陶。

1924年夏天，31歲的米羅對法國詩人米歇爾·萊利（Michel Leiris）說：「你和我所有的作家朋友們給了我很多幫助，提升了我對許多事情的理解。」緊接著於1925年，米羅對詩歌、創作過程和材料實驗產生了強烈的興趣，從這些喜好進而激盪出了〈世界的誕生〉。

〈壁畫作品〉布面油畫 192.1 × 596.9 × 6.7 cm 1951年 ...
〈壁畫作品〉布面油畫 192.1 × 596.9 × 6.7 cm 1951年 Mrs. Simon Guggenheim Fund. © 2018 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris
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受到不少超現實主義觀念影響的米羅：「我不是從開始計劃好畫什麽，而是當我開始畫的時候，這幅作品隨著我畫的動作開始表現自己… …第一個階段是自由的、無意識的。」他也補充道：「第二階段是經過仔細推敲計算的。」

〈靜物II〉布面油畫 38.1 x 45.7 cm 1922-23年 Purch...
〈靜物II〉布面油畫 38.1 x 45.7 cm 1922-23年 Purchase. © 2018 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris
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米羅作品裡的形象與符號化都是基於現實世界的實物，所有線條和色塊都是經過長時間的構思和反覆練習，他對細節一絲不苟，是一種精心配製的非理性和非邏輯。當時，他還喜歡一種新塗料瓷漆，利用瓷漆在乾的過程中流淌開來的效果掩蓋繪畫痕跡，〈世界的誕生〉反應了偶然與計劃之間的結合，縱使是背景裡黑灰色呈現流淌狀，也是刻意營造出來的無意識效果。

〈燕子，愛〉布面油畫 199.3 x 247.6 cm 1934年 Gift o...
〈燕子，愛〉布面油畫 199.3 x 247.6 cm 1934年 Gift of Nelson A. Rockefeller. © 2018 Successió Miró / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris
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米羅後來把這件作品描述為「某種形式的創世紀」，最終，米羅的超現實主義詩人朋友們為這幅作品取名為〈世界的誕生〉。

五度舉辦米羅展的紐約MoMA被外界冠上「世界上最適合看米羅作品的博物館之一」，從1983至2019，36年間每次推出新項目對MoMA而言都是一個展覽的誕生，從【獻予·胡安·米羅90歲生日個展】到【胡安·米羅：世界的誕生】也許只有米羅自己，能賦予這些盛宴最貼切的評價。

展覽現場

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《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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