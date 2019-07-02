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丹尼爾·阿爾軒Daniel Arsham昊美術館（上海）首展 呈現虛構考古多層次故事

2019-07-02 09:06亞洲藝術新聞

鄭乃銘／上海報導

時間，到底給人提供了什麼樣的檢省？時間給一位對顏色不具有高感度的藝術家，到底又具備或顯現出什麼樣貌與性格呢？

這個答案讓丹尼爾·阿爾軒（Daniel Arsham）來回答更具有意義。

丹尼爾·阿爾軒在亞洲第一次個展、也是他個人迄今最大型展覽【現在在現】（Perpetual Present）給了昊美術館（上海）。在6月28日媒體預展中，整個展覽現場嚴格上來說就像是個巨大的考古場景。

丹尼爾·阿爾軒與他的工作團隊以虛擬考古的情境來穿插現場，呈現一種現實／想像的多層次時間感。比如說，在展間最裡層有一件名為〈挖掘現場212〉，其實就是再現一個考古現場，丹尼爾非常明確地告訴記者，這個考古現場是訂在3019年，也就是這是一個未來的考古現場卻在今天－2019年出現。

丹尼爾·阿爾軒於記者會現場。
丹尼爾·阿爾軒於記者會現場。
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藝術家在這個現場除了讓觀眾看到電話、吉他、夾克、收音機、籃球...，但這些物件都已經被石化得相當嚴重，與此同時；藝術家更在現場安排穿戴防菌衣的科學家，煞有其事在進行挖掘、檢驗...的工作，作品或也夾雜著表演性質，但卻也讓現在的人不禁懷疑3019年的人；到底對於眼前這些我們所熟悉的物件，是否真正理解它們的用途呢？

丹尼爾自己說，我們生活在一個色彩飽和的世界。因此，當過去一家美國公司提供了一個新研發的濾鏡能幫助他的色盲症時，過不了多久，他就決定放棄了這項貼心的幫忙，很自然又選擇回到他「單純」看世界的方式。或許也是因為如此，丹尼爾對待他的藝術，充份能夠透過不同材質展現出作品本身的層次。

比如說在那件5米高的〈邦尼兔〉作品，他就以青銅的淋陳讓觀眾看到那種既重又充滿時間感的作品感到驚嘆。作品沒有大家熟悉可愛模樣，身上更帶有因為時間過久所造成的傷痕。丹尼爾·阿爾軒以純粹的顏色讓觀眾更毫無障礙看到時間的面貌，不是借助多彩的顏色，這種心念應該是來自於藝術家觀視生命，進而延伸到對生活的一種內視吧！

丹尼爾·阿爾軒與作品〈邦尼兔〉青銅 2019合影
丹尼爾·阿爾軒與作品〈邦尼兔〉青銅 2019合影
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同樣的，丹尼爾·阿爾軒對建築的喜好，也展現在這次的作品中。例如，〈開鑿之牆〉呈現建築被摧毀後的多層次內觀。另一件名為〈蝴蝶結〉則是整個作品最具超現實感，它就像兩面堅厚的牆面，突然變成液化、且能彼此相近之後，互為一蝴蝶結。這件作品應該是所有展品最「浪漫」的一件。藝術家同樣會思考受到外力摧毀、受到時間質化的改變，但很顯然他也更提示出對現狀應該要有的珍惜。

在整個展覽裡，丹尼爾·阿爾軒不斷又不斷以一種緩慢的侵蝕詮釋自己的時間概念。若干從過去走到現在的物件，也許在未來的某日被重新發現，但時間留在這些物件上的痕跡，自然不會是現在的你我所熟悉的那種純然與美好，只是在這個展覽裡，丹尼爾·阿爾軒讓時間處於一種夾縫所生成的空間中，突顯現在／再現的一種現實／想像的幽微。原來，所有的生命、物件；其實都是在進行一種自己的摧毀與被摧毀。

丹尼爾·阿爾軒【現在在現】展覽現場

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〈動物森林〉石膏 2019
〈動物森林〉石膏 2019
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〈開鑿之牆〉石膏 2019
〈開鑿之牆〉石膏 2019
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〈蝴蝶結〉石膏 2019
〈蝴蝶結〉石膏 2019
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〈未來已寫就〉粉筆 2019
〈未來已寫就〉粉筆 2019
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〈挖掘現場212〉混合媒材 2019 〈時間線〉混合媒材 2019
〈挖掘現場212〉混合媒材 2019 〈時間線〉混合媒材 2019
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《亞洲藝術新聞》2019 / 6 No.173
《亞洲藝術新聞》2019 / 6 No.173
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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