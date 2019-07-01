親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

直播／香港示威民眾撬開鐵捲門！衝進立法會了

準備好飛日本機票了沒？【KAWS：HOLIDAY JAPAN】COMPANION在富士山等著你

2019-07-01 08:29亞洲藝術新聞

分享

7月18日，KAWS的大型作品COMPANION將來到日本，而且是來到聞名的富士山。這項名為【KAWS：HOLIDAY JAPAN】活動，地點是設在日本靜岡縣富士山富士宮。

這回COMPANION以非常舒服的睡姿出現在富士山下。有趣的是，KAWS也將富士山給KAWS化。只見，巍峨雄渾的富士山竟然也出現KAWS著名的XX雙眼。當然，這項活動的正式對外開放及隨著活動而來的限量週邊商品，也會於7月19日至24日登場。

KAWS大型作品COMPANION於日本的停車場測試效果圖。圖片來源：KAWS ...
KAWS大型作品COMPANION於日本的停車場測試效果圖。圖片來源：KAWS Instagram
分享

【KAWS:HOLIDAY】第四站，KAWS 與 AllRightsReserv...
【KAWS:HOLIDAY】第四站，KAWS 與 AllRightsReserved 也慣例推出一系列周邊商品，這次商品是現今幾個地方中最大規模，共 10 項周邊產品。圖片來源：AllRightsReserved
分享

KAWS，1974年出生在美國新澤西，大學就讀School of Visuel Arts。這位45歲的布魯克林藝術家，真名布萊恩·唐納利（Brian Donnelly），十幾歲時他便開始在紐約各地的牆壁上留下「KAWS」的塗鴉字樣，他說選擇這些字母並沒有特殊含義，只是喜歡他們組合在一起的樣子。後來，他開始用骷髏頭標誌改造街頭廣告，KAWS也隨之一舉成名，並被贈予「塗鴉怪盜」的稱號。

今年4月1日香港蘇富比「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場，〈KAWS專輯〉（The KAWS Album）以1.16億港元的成交價，大幅刷新歷年紀錄。據傳買家為現居住於香港的法國餐廳老闆Raphael Geismar。

此次拍場一舉破億，再一次將這位美國潮流藝術家推到了浪尖。售出億元高價的〈KAWS專輯〉其創作靈感來源為披頭四（The Beatles）的專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》封面。

2019年4月1日香港蘇富比「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場，〈K...
2019年4月1日香港蘇富比「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場，〈KAWS專輯〉以1.16億港元成交，據傳買家為現居住於香港的法國餐廳老闆Raphael Geismar。
分享

緊接著，5月25日，香港佳士得「離心力」晚間拍賣，打頭陣的KAWS以3組玩具雕塑作品亮相，〈同伴（棕色）〉、〈同伴 （灰色）〉、〈同伴 （黑色）〉分別以175萬、162.5萬、175萬港元成交，皆超過20萬美元。

分享

同伴（棕色）｜COMPANION(Brown)

強化玻璃纖維塑料,雕塑

C　佳士得　2019/05/25　Lot 1

125 （H） x 50 x 33 （2） cm 2007; 2009

HKD 1,750,000

分享

同伴 （灰色）｜COMPANION(Grey)

強化玻璃纖維塑料,雕塑

C　佳士得　2019/05/25　Lot 2

125 （H） x 50 x 33 （2） cm 2007; 2009

HKD 1,625,000

分享

同伴 （黑色）｜COMPANION(Black)

強化玻璃纖維塑料,雕塑

C　佳士得　2019/05/25　Lot 3

125 （H） x 50 x 33 （2） cm 2007; 2009

HKD 1,750,000

除了三件雕塑玩具外，香港佳士得夜場還上拍他一件特大尺幅的畫作〈全副武裝〉，並以2412.5萬港元高價成交（約300萬美元），此成交與剛剛在紐約拍賣成交的價位接近，所以現階段KAWS東西方市場已沒有行情的價差。

KAWS在全球市場的火熱表現，少不了亞洲買家的支撐，包括今春在香港蘇富比以破億港元成交的辛普森家庭題材作品〈KAWS專輯〉（約1478萬美元），也是在位於亞洲的香港市場創下的拍賣紀錄。所以KAWS作品行情，就是亞洲與西方藏家互動的結果。有了亞洲資金的挹注，KAWS作品在全球市場的價格才得以迅速且全面地竄升。

以往被藝術市場忽略的潮流和文化喜好，正在隨著年輕人手中的籌碼增多，一步步的改變藝術品市場的遊戲規則和走向。

KAWS的巨型玩偶伴隨著他每一次展覽而出現，仿佛已成為其個人展覽中最具標誌性的裝置藝術。與街頭文化相比，KAWS使用聯結、合作賦予作品來自不同文化領域、甚至不同產業的能量累加與共鳴，也許更映射了當下文化的特性與KAWS作為藝術家的獨特價值。

今年3月，KAWS與AllRightsReserved便乘勢帶來【KAWS:HOLIDAY】第三站，將身長37米及全身灰調的COMPANION躺在香港地標維多利亞港，更同步帶來一系列周邊商品。展期過後，大家都一直在揣測下一站將會是哪裡，而近期有留意到KAWS在他自己的 Instagram貼文，其實已暗暗揭示玄機。

【KAWS:HOLIDAY】繼首爾、台北及香港後，【KAWS:HOLIDAY】登陸由Pharrell Williams主辦的音樂節【SOMETHING IN THE WATER】現場，此番亮相的COMPANION採用了與台北站相同的坐姿設計，無疑成為了這場音樂節最亮眼的焦點之一。第四站走進日本富士山，更將舉辦首次露營，是次繼續由KAWS與 AllRightsReserved攜手策劃，將身長40米的全新COMPANION雕塑躺在遼闊草原， KAWS更以手稿來表達今次日本站的特別。

2018年7月19日至8月19日，KAWS作品COMPANION於韓國首爾石村湖...
2018年7月19日至8月19日，KAWS作品COMPANION於韓國首爾石村湖上展出，此為世界巡展的第一站。圖片來源：HYPEBEAST網站
分享

2019年1月19日至27日，COMPANION在台北中正紀念堂展出。攝影：賴逸...
2019年1月19日至27日，COMPANION在台北中正紀念堂展出。攝影：賴逸軒
分享

2019年3月22至31日，COMPANION在香港地標維多利亞港。圖片來源：L...
2019年3月22至31日，COMPANION在香港地標維多利亞港。圖片來源：LaVie網站
分享

繼首爾、台北和香港站之後，【KAWS:HOLIDAY】登陸由 Pharrell ...
繼首爾、台北和香港站之後，【KAWS:HOLIDAY】登陸由 Pharrell Williams主辦的音樂節【SOMETHING IN THE WATER】現場，此番亮相的COMPANION採用了與台北站相同的坐姿設計，無疑成為了音樂節最亮眼的焦點之一。圖片來源：HYPEBEAST網站
分享

2018年3月22日，KAWS在東京貝浩登展覽開幕當天人潮擠滿畫廊，且有八十位藏家排隊等著購買KAWS作品。

KAWS曾在接受《亞洲藝術新聞》專訪時透露：「我很興奮看到我的作品如此受到喜愛。畢竟，我創作的初衷也是希望融合所謂的高雅藝術和平民文化，沒有等級差別。在1997年我第一次前往東京的時候，就被卡通這種跨越語言文化障礙和差異的表現形式深深震撼與啟發。以辛普森為例，雖然身為美國人的我和日本人語言不通，但大家都知道辛普森。日本的動漫文化可能也促使了我的作品更容易被當地人理解，引起共鳴。」

KAWS歷年拍品成交 Top 10

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP1

KAWS專輯｜THE KAWS ALBUM

壓克力　畫布

S　蘇富比　2019/04/01　Lot 8

101.6 x 101.6 cm 2005

HKD 115,966,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP2

回家的路｜THE WALK HOME

壓克力　畫布

PHI 富藝斯 2019/5/16 Lot 17

173 x 219.1 cm 2012

USD 5,955,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP3

森林中｜IN THE WOODS

壓克力　畫布裱於畫板

C　佳士得　2019/05/16　Lot 807

147.6 x 275.3 cm 2002

USD 3,855,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP4

全副武裝｜ARMED AWAY

壓克力　畫布

C　佳士得　2019/05/25　Lot 74

223.2 x 503 cm 2014

HKD 24,125,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP5

無題（致命集團）｜Untitled (Fatal Group)

壓克力　畫布

PHI　富藝斯　2018/11/15　Lot 2

173 x 173 cm 2004

USD 2,716,500

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP6

無題 （Kimpsons）｜Untitled (Kimpsons)

壓克力　畫布

S　蘇富比　2019/04/01　Lot 19

101.6 x 101.6 cm 2003

HKD 21,175,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP7

KURF（熱狗）｜KURF (HOT DOG)

壓克力　畫布

S　蘇富比　2019/05/16　Lot 58

172.7 x 172.7 cm 2008

USD 2,660,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP8

KURFS （糾纏）｜KURFS (TANGLE)

壓克力　畫布

C　佳士得　2019/05/19　Lot 38

182.8 x 243.8 cm 2009

USD 2,655,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP9

無題（Kimpsons #3）｜Untitled(Kimpsons #3)

壓克力　畫布

S　蘇富比　2019/04/01　Lot 23

101.6 x 101.6 cm 2003

HKD 20,575,000

分享

KAWS歷年拍品成交 TOP10

米其林 （Kcb7）｜Chum(Kcb7)

壓克力　畫布裱於畫板

C　佳士得　2018/11/15　Lot 37

213.3 x 172.7 cm 2012

USD 2,412,500

更多精彩內容，請見《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
更多精彩內容，請見《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
分享

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

相關新聞

絕跡三百年維拉斯蓋茲名作 將於倫敦蘇富比上拍

2019-07-01 09:02

一座得赤腳參觀的當代藝術中心：卡米尼亞克基金會

2019-07-01 08:58

拍賣前二日 神秘買家以約1億美元買下卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉

2019-06-27 11:52

梵谷也當過上班族

2019-06-25 15:27

國立西洋美術館 60周年紀念展【松方藏品展】、【芬蘭現代女性藝術家展】

2019-06-12 12:51

趨向年輕化、女性化的第75屆惠特尼雙年展

2019-06-12 12:50

培根〈頭像習作〉、羅斯科〈無題〉 領銜蘇富比紐約當代藝術晚拍

2019-06-12 12:48

塞尚〈水果與水壺〉近6千萬美元成交

2019-06-12 12:08

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:02

平庸大眾吹奏無聊的音樂

2019-06-12 11:58

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 11:56

逐夢 新的當代思維與樣貌

2019-06-12 11:54

花園裡的野人

2019-06-10 15:13

在深呼吸的片刻 感受安棲 －專訪謝素梅 Su-Mei Tse

2019-06-10 14:01

太乃 2018 年 藝術收藏展 II【同聲相應】暨台北罐子茶書館八週年慶

2019-05-23 08:51

隈研吾、王傳峰、陳仁毅 三人如何「和而不同」？

2019-05-22 16:05

卡拉瓦喬遺失百年鉅作〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉將拍賣

2019-05-21 09:20

富藝斯將出售Delicious Vinyl創辦人 麥特．迪克的6幅巴斯基亞作品

2019-05-21 09:18

王焜生：2019首屆【藝文薈澳】藝術節 將催生澳門潛藏的藝術底蘊

2019-05-21 09:09

因為獨處 才能成就那個叫陳張莉的人

2019-05-21 08:45

中國當代藝術的發展 不應該只有市場

2019-05-21 08:43

人生如一幅刺繡作品 從親近到閱讀再到收藏藝術

2019-05-20 16:04

專家點評 5月27日邦瀚斯「現代與當代藝術」亮點拍品

2019-05-19 08:55

洛杉磯郡立美術館獲得6.5億美元所建的新館會是什麼樣？

2019-04-25 09:30

男性藝術家仍處領導地位？

2019-04-23 13:05

品牌型的國際藝術博覽會 儼然已是藝術產業鏈的最大隻獨角獸

2019-04-12 11:50

讓人意外的香港蘇富比現代夜場拍賣

2019-04-12 11:50

藝術市場數據沒有提供 更令人憂心的是…

2019-04-12 11:50

我怎麼看 第7屆的 Art Basel HK

2019-04-12 11:50

失竊20年的畢卡索名畫 價值約8.7億

2019-04-12 11:50

藍騎士運動的開創脈絡：弗朗茲．馬爾克與奧古斯特．馬克

2019-04-12 11:50

藝時代崛起—李仲生與台灣現代藝術發展

2019-04-12 11:50

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

ACQUAVELLA畫廊將呈現 盧西安弗洛伊德紀念展

2019-03-14 15:41

Frieze LA 首屆洛杉磯弗里茲藝博會 給藝術市場帶來了什麼？

2019-03-14 15:39

亞洲有太多的可能性 等待挖掘

2019-03-14 15:37

我還踮著腳思念 關於烏龍畫派

2019-03-14 15:36

2019 是重新定位價值的一年

2019-03-14 15:34
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top