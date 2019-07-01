準備好飛日本機票了沒？【KAWS：HOLIDAY JAPAN】COMPANION在富士山等著你

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7月18日，KAWS的大型作品COMPANION將來到日本，而且是來到聞名的富士山。這項名為【KAWS：HOLIDAY JAPAN】活動，地點是設在日本靜岡縣富士山富士宮。

這回COMPANION以非常舒服的睡姿出現在富士山下。有趣的是，KAWS也將富士山給KAWS化。只見，巍峨雄渾的富士山竟然也出現KAWS著名的XX雙眼。當然，這項活動的正式對外開放及隨著活動而來的限量週邊商品，也會於7月19日至24日登場。

KAWS大型作品COMPANION於日本的停車場測試效果圖。圖片來源：KAWS Instagram 分享 facebook

【KAWS:HOLIDAY】第四站，KAWS 與 AllRightsReserved 也慣例推出一系列周邊商品，這次商品是現今幾個地方中最大規模，共 10 項周邊產品。圖片來源：AllRightsReserved 分享 facebook

KAWS，1974年出生在美國新澤西，大學就讀School of Visuel Arts。這位45歲的布魯克林藝術家，真名布萊恩·唐納利（Brian Donnelly），十幾歲時他便開始在紐約各地的牆壁上留下「KAWS」的塗鴉字樣，他說選擇這些字母並沒有特殊含義，只是喜歡他們組合在一起的樣子。後來，他開始用骷髏頭標誌改造街頭廣告，KAWS也隨之一舉成名，並被贈予「塗鴉怪盜」的稱號。

今年4月1日香港蘇富比「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場，〈KAWS專輯〉（The KAWS Album）以1.16億港元的成交價，大幅刷新歷年紀錄。據傳買家為現居住於香港的法國餐廳老闆Raphael Geismar。

此次拍場一舉破億，再一次將這位美國潮流藝術家推到了浪尖。售出億元高價的〈KAWS專輯〉其創作靈感來源為披頭四（The Beatles）的專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》封面。

2019年4月1日香港蘇富比「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場，〈KAWS專輯〉以1.16億港元成交，據傳買家為現居住於香港的法國餐廳老闆Raphael Geismar。 分享 facebook

緊接著，5月25日，香港佳士得「離心力」晚間拍賣，打頭陣的KAWS以3組玩具雕塑作品亮相，〈同伴（棕色）〉、〈同伴 （灰色）〉、〈同伴 （黑色）〉分別以175萬、162.5萬、175萬港元成交，皆超過20萬美元。

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同伴（棕色）｜COMPANION(Brown)

強化玻璃纖維塑料,雕塑

C 佳士得 2019/05/25 Lot 1

125 （H） x 50 x 33 （2） cm 2007; 2009

HKD 1,750,000

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同伴 （灰色）｜COMPANION(Grey)

強化玻璃纖維塑料,雕塑

C 佳士得 2019/05/25 Lot 2

125 （H） x 50 x 33 （2） cm 2007; 2009

HKD 1,625,000

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同伴 （黑色）｜COMPANION(Black)

強化玻璃纖維塑料,雕塑

C 佳士得 2019/05/25 Lot 3

125 （H） x 50 x 33 （2） cm 2007; 2009

HKD 1,750,000

除了三件雕塑玩具外，香港佳士得夜場還上拍他一件特大尺幅的畫作〈全副武裝〉，並以2412.5萬港元高價成交（約300萬美元），此成交與剛剛在紐約拍賣成交的價位接近，所以現階段KAWS東西方市場已沒有行情的價差。

KAWS在全球市場的火熱表現，少不了亞洲買家的支撐，包括今春在香港蘇富比以破億港元成交的辛普森家庭題材作品〈KAWS專輯〉（約1478萬美元），也是在位於亞洲的香港市場創下的拍賣紀錄。所以KAWS作品行情，就是亞洲與西方藏家互動的結果。有了亞洲資金的挹注，KAWS作品在全球市場的價格才得以迅速且全面地竄升。

以往被藝術市場忽略的潮流和文化喜好，正在隨著年輕人手中的籌碼增多，一步步的改變藝術品市場的遊戲規則和走向。

KAWS的巨型玩偶伴隨著他每一次展覽而出現，仿佛已成為其個人展覽中最具標誌性的裝置藝術。與街頭文化相比，KAWS使用聯結、合作賦予作品來自不同文化領域、甚至不同產業的能量累加與共鳴，也許更映射了當下文化的特性與KAWS作為藝術家的獨特價值。

今年3月，KAWS與AllRightsReserved便乘勢帶來【KAWS:HOLIDAY】第三站，將身長37米及全身灰調的COMPANION躺在香港地標維多利亞港，更同步帶來一系列周邊商品。展期過後，大家都一直在揣測下一站將會是哪裡，而近期有留意到KAWS在他自己的 Instagram貼文，其實已暗暗揭示玄機。

【KAWS:HOLIDAY】繼首爾、台北及香港後，【KAWS:HOLIDAY】登陸由Pharrell Williams主辦的音樂節【SOMETHING IN THE WATER】現場，此番亮相的COMPANION採用了與台北站相同的坐姿設計，無疑成為了這場音樂節最亮眼的焦點之一。第四站走進日本富士山，更將舉辦首次露營，是次繼續由KAWS與 AllRightsReserved攜手策劃，將身長40米的全新COMPANION雕塑躺在遼闊草原， KAWS更以手稿來表達今次日本站的特別。

2018年7月19日至8月19日，KAWS作品COMPANION於韓國首爾石村湖上展出，此為世界巡展的第一站。圖片來源：HYPEBEAST網站 分享 facebook

2019年1月19日至27日，COMPANION在台北中正紀念堂展出。攝影：賴逸軒 分享 facebook

2019年3月22至31日，COMPANION在香港地標維多利亞港。圖片來源：LaVie網站 分享 facebook

繼首爾、台北和香港站之後，【KAWS:HOLIDAY】登陸由 Pharrell Williams主辦的音樂節【SOMETHING IN THE WATER】現場，此番亮相的COMPANION採用了與台北站相同的坐姿設計，無疑成為了音樂節最亮眼的焦點之一。圖片來源：HYPEBEAST網站 分享 facebook

2018年3月22日，KAWS在東京貝浩登展覽開幕當天人潮擠滿畫廊，且有八十位藏家排隊等著購買KAWS作品。

KAWS曾在接受《亞洲藝術新聞》專訪時透露：「我很興奮看到我的作品如此受到喜愛。畢竟，我創作的初衷也是希望融合所謂的高雅藝術和平民文化，沒有等級差別。在1997年我第一次前往東京的時候，就被卡通這種跨越語言文化障礙和差異的表現形式深深震撼與啟發。以辛普森為例，雖然身為美國人的我和日本人語言不通，但大家都知道辛普森。日本的動漫文化可能也促使了我的作品更容易被當地人理解，引起共鳴。」

KAWS歷年拍品成交 Top 10

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KAWS歷年拍品成交 TOP1

KAWS專輯｜THE KAWS ALBUM

壓克力 畫布

S 蘇富比 2019/04/01 Lot 8

101.6 x 101.6 cm 2005

HKD 115,966,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP2

回家的路｜THE WALK HOME

壓克力 畫布

PHI 富藝斯 2019/5/16 Lot 17

173 x 219.1 cm 2012

USD 5,955,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP3

森林中｜IN THE WOODS

壓克力 畫布裱於畫板

C 佳士得 2019/05/16 Lot 807

147.6 x 275.3 cm 2002

USD 3,855,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP4

全副武裝｜ARMED AWAY

壓克力 畫布

C 佳士得 2019/05/25 Lot 74

223.2 x 503 cm 2014

HKD 24,125,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP5

無題（致命集團）｜Untitled (Fatal Group)

壓克力 畫布

PHI 富藝斯 2018/11/15 Lot 2

173 x 173 cm 2004

USD 2,716,500

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KAWS歷年拍品成交 TOP6

無題 （Kimpsons）｜Untitled (Kimpsons)

壓克力 畫布

S 蘇富比 2019/04/01 Lot 19

101.6 x 101.6 cm 2003

HKD 21,175,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP7

KURF（熱狗）｜KURF (HOT DOG)

壓克力 畫布

S 蘇富比 2019/05/16 Lot 58

172.7 x 172.7 cm 2008

USD 2,660,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP8

KURFS （糾纏）｜KURFS (TANGLE)

壓克力 畫布

C 佳士得 2019/05/19 Lot 38

182.8 x 243.8 cm 2009

USD 2,655,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP9

無題（Kimpsons #3）｜Untitled(Kimpsons #3)

壓克力 畫布

S 蘇富比 2019/04/01 Lot 23

101.6 x 101.6 cm 2003

HKD 20,575,000

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KAWS歷年拍品成交 TOP10

米其林 （Kcb7）｜Chum(Kcb7)

壓克力 畫布裱於畫板

C 佳士得 2018/11/15 Lot 37

213.3 x 172.7 cm 2012

USD 2,412,500