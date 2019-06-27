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拍賣前二日 神秘買家以約1億美元買下卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉

2019-06-27 11:52亞洲藝術新聞

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江瑄／整理報導

2014年在法國某處的小閣樓間被發現的卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）畫作〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉（Judith and Holofernes），原訂於6月27日法國圖盧茲進行拍賣，但在首拍前兩日，即被不具名的藏家以約1億美元的價格收藏。這位神秘的藏家也增添了圍繞在卡拉瓦喬畫作話題的神祕性。

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉1607 © Cabinet Turquin
卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉1607 © Cabinet Turquin
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一場備受期待的拍賣即將舉行的前兩天，法國圖盧茲拍賣行總部位於巴黎的古典大師繪畫專家埃里克·圖爾昆（Eric Turquin）和拍賣師馬克·拉巴布（Marc Labarbe）於昨（6/25）日宣布，在圖盧茲閣樓發現的卡拉瓦喬已被一位外國私人買家收購並將離開法國。

這件估價在1億至1.5億歐元之間的作品，競標起價為3千萬歐元。根據雙方的協議，圖爾昆表示藏家將會自行發布消息。此外，圖爾昆說，收藏家承諾將這幅畫借給一個「重要博物館」，這意味著展出機構將準備接受專家對作品的質疑。

左起：古典繪畫鑑定專家埃里克·圖爾昆及拍賣師馬克·拉巴布站在卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫...
左起：古典繪畫鑑定專家埃里克·圖爾昆及拍賣師馬克·拉巴布站在卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉前 © Cabinet Turquin
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圖爾昆表示他對這結果感到激動，這個故事開始於南法圖盧茲小閣樓裡發現這幅早被遺忘的畫。〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉這幅畫作被發現的過程令人感到驚奇， 2014年，一位圖盧茲本地住戶致電拍賣行馬克·拉巴布，表示他於清理家中閣樓時，意外發現一幅油畫，後經馬克·拉巴布初步迅速鑑定後，認定其為17世紀意大利大師卡拉瓦喬的重要作品。

這家人在發現此畫之前已經在圖盧茲市生活數十年，他們是一位曾於1808至1814年西班牙戰役參軍的拿破崙軍官之後人。更令人感到驚訝的是發現此畫作的閣樓曾遭多番盜竊，所幸他們匆忙之間並沒有注意到這幅依靠在牆邊、覆滿塵土的畫作。經歷了四百多年的風霜洗禮，〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉這幅作品以近乎完美的品相奇蹟般的保存了下來。

發現卡拉瓦喬油畫的閣樓 ©Marc Labarbe
發現卡拉瓦喬油畫的閣樓 ©Marc Labarbe
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〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉的主題源自於《舊約聖經》友弟德傳中的一節。住在伯圖里亞的年輕寡婦朱迪斯為了對抗侵略和包圍家鄉的亞述大軍，計劃引誘並殺死亞述將軍赫羅弗尼斯。該作品描繪了朱迪斯前往赫羅弗尼斯帳篷，在侍女阿布拉面前斬首赫羅弗尼斯瞬間的畫面。

由於和卡拉瓦喬同時代的畫家兼畫商路易斯·芬森（Louis Finson）曾臨摹過該作品，本次發現的〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉得以確認。據說芬森曾持有卡拉瓦喬的〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉並忠實地臨摹了它。芬森版的〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉現藏於意大利那不勒斯的聯合聖保羅銀行，而下落不明的卡拉瓦喬版本的原畫，則被稱為「失落的卡拉瓦喬」之一。

路易斯·芬森〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉1607年左右 Collezione Inte...
路易斯·芬森〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉1607年左右 Collezione Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli
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2016年法國文化部將「圖盧茲的卡拉瓦喬」認證為國寶，並在接下來的30個月時間內禁止將該作品運往國外，該禁令直到去年底才解禁。在倫敦Colnaghi Gallery、巴黎Galerie Kamel Mennour、紐約Adam Williams Fine Art巡迴展出。

巴黎Galerie Kamel Mennour展覽現場。圖片來源：Galerie...
巴黎Galerie Kamel Mennour展覽現場。圖片來源：Galerie Kamel Mennour
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紐約展覽現場，圖爾昆在現場親自解說。
紐約展覽現場，圖爾昆在現場親自解說。
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這件400年後浮出水面的爭議之作〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉，以約1億美元售出，這名神秘藏家先發制人的舉動，令人不禁好奇他的真實身分為何?

《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
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