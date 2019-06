梵谷也當過上班族

3月27日【梵谷與英國】已於倫敦不列顛泰特美術館(Tate Britain)舉行,展覽呈現梵谷(Vincent van Gogh,1853-1890)生前45幅作品,是十年來英國境內最大規模的梵谷作品展,展覽將於8月11日閉幕。

倫敦泰特【梵谷與英國】揭露您所不知道的梵谷

You may not always be able to stay what it is that confines and yet you feel l know not what bars...and then you ask yourself, Dear God, is this far long, is this for ever, is this eternity ?

- Vincent Van Gogh, 1880

你可能會不知道受限於什麼,但你卻可能認為我知道。然後你會自問「親愛的上帝,這是長久、長遠的嗎?這是永恆的嗎?」

-文森特·梵谷 1880

倫敦不列顛泰特美術館(Tate Britain) 分享 facebook

江瑄/整理報導

3月27日【梵谷與英國】已於倫敦不列顛泰特美術館(Tate Britain)舉行,展覽呈現梵谷(Vincent van Gogh,1853-1890)生前45幅作品,是十年來英國境內最大規模的梵谷作品展,展覽將於8月11日閉幕。這並非梵谷第一次在英國展出,泰特美術館上一次舉辦梵谷作品展要追溯至1947年。那次展覽吸引了來自英國各地的眾多知名畫家,場面異常火爆,甚至都踩塌了美術館的樓梯。

展 覽 現 場

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

我們喜歡把文森特·梵谷(Vincent van Gogh)看作是自然的造物:時而被風雨擊打,時而在普羅旺斯烈日下萎蔫的向日葵地裡發瘋。不過,還有另一個同樣有據可循的想法——這是一個怡然自得、中產階級的梵谷。他頭戴禮帽,身披大衣,在維多利亞時代的倫敦通勤上班,週末在泰晤士河上划船,或是在肯辛頓花園散步。那是20歲出頭的梵谷,當時他從家鄉荷蘭搬到英國倫敦,供職於那裡的國際藝術品交易公司Goupil & Cie,在他們位於考文特花園(Covent Garden)的分區擔任助理。

在倫敦期間,梵谷沒有創作過一幅繪畫,但如同倫敦泰特不列顛美術館(Tate Britain)的新展【梵谷與英國】所展現的那樣,他在倫敦度過的時光對他日後的創作有著長期的影響。

展覽主策展人卡洛·雅高比(Carol Jacobi)表示:「透過梵古與英國的關係來看他的作品,顯現出了他驚人的求知欲。」梵谷通過荷蘭的家族關係在倫敦的Goupil畫廊找到一份工作。他和弟弟提奧(Theo)起初在這家公司位於海牙的分部工作,幾乎在同一時期,提奧去了位於比利時布魯塞爾的分公司,而梵谷則被派遣到倫敦。他們最終都進入了位於巴黎的公司總部,不過,提奧在畫廊裡的地位逐漸提升,而梵谷卻在幾年後被解僱。

「梵谷有過這樣一段從事商業工作的經歷,這很有意思,」雅高比說道,「他16歲時進入Goupil工作,當他被派到倫敦分公司時,還只有20歲,他獨身一人面對這個大城市。他寄往家中的書信表現出他對於自己在倫敦看到的藝術充滿熱情。」

阿姆斯特丹梵谷博物館負責梵谷畫作的策展人尼恩克·巴克(Nienke Bakker)表示,「因為他來自一個藝術和文學氛圍濃厚的背景,從某種程度上講,那間畫廊滋養了他。這是他的成長過程,而當他成為一名藝術家的時候,他帶上了這一切,遠離我們所謂的『文明世界』。」巴克認為,梵谷後來的作品都是基於「他頭腦中所有的這些知識和圖像」而創作的。

考慮到梵谷後期的生活——疾病帶來的悲劇以及當了10年的畫家便早早離世,享年37歲——展覽【梵谷與英國】能夠帶來一些寬慰。梵谷在英國度過了自己平靜的青年時代,忙於從倫敦的文化和風景中汲取養分。他於1873年5月至1876年12月在倫敦生活,最初他生活在一間寄宿公寓,根據他的描述,公寓位於「一個安靜、歡樂、漂亮的社區」,後來他搬到了布里克斯頓的福德路87號,這是當時倫敦的一個中產階級郊區,他和一位寡婦和她十幾歲的女兒住在一起。再後來,他搬到了離肯寧頓路不遠的另一間公寓。

當他不在畫廊工作時,他常常流連於各個美術館,比如大英博物館、華萊士收藏館以及國家美術館,在這些美術館裡,他首次接觸到英國畫家的作品,比如約翰·康斯特布爾(John Constable)和約翰·埃弗雷特·米萊斯(John Everett Millais)。

1873年7月,梵谷在寫給提奧的信中寫道:「起初,英國的藝術不那麼吸引我,但我必須去適應它。」「不過,確實有些很棒的畫家,比如米萊斯,」他在書信中有17次提到米萊斯的名字。到1874年1月,他列出了大約40位他在倫敦欣賞過的藝術家的名字。

英國倫敦泰特美術館 1947/10/10-1948/1/14 就曾經辦過梵谷展覽 分享 facebook

查爾斯·狄更斯《聖誕小說》1872年 海莉耶·碧綺兒·史托《湯姆叔叔的小屋》1862年 英國泰特美術館購買 分享 facebook

When I was in London, how often I would stand on the Thames Embankment and draw as I made my way home from Southamptom Street in the evening.

-Vincent Van Gogh, 1883

當我還在倫敦,夜晚從南安普頓街走回家時,我常停留在維多利亞堤岸作畫。

-文森特·梵谷 1883

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

展覽現場人潮洶湧 分享 facebook

1874年1月,梵谷從倫敦寄給提奧的信中這樣寫道,「我有一個很棒的家。能夠觀察倫敦、英式的生活方式以及英國人本身,這對我來說這是一件快事。此外,我還有自然、藝術和詩歌,這一切還不夠嗎?」

最終,梵谷對商業世界的幻想破滅了,雅高比提及,他對這份位於倫敦的工作缺乏熱情,這一點被人看出來了。1876年,他被Goupil畫廊解僱。此後,他在英國又待了幾個月,做了幾份教書的工作,再返回荷蘭過聖誕節。在那裡,他決定要成為一名牧師。

「在展覽中,梵谷和他所欣賞的作品之間的並置有點像是一種對話,你可以看到他如何汲取靈感並付諸實踐。」雅高比說道。梵谷於英國的生活改變了他看待世界和自我的角度,激勵他成為一名藝術家。此展覽呈現英國文化對青年梵谷的浸染,以及梵谷的藝術如何影響包括法蘭西斯·培根(Francis Bacon)在內的眾多英國藝術家,提供觀眾新的視角,翻轉人們對梵谷的既定印象,梵谷或許和你想的不一樣。

文森特·梵谷〈療養院的石頭長椅〉1889年秋 巴西聖保羅藝術博物館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈織布工與織布機〉1884年4-5月 紐南 荷蘭國立渥特羅庫勒穆勒美術館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈囚徒之圈〉1890年 俄羅斯普希金造型藝術博物館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈傷心的老人〉1890年5月 聖雷米療養院 荷蘭國立渥特羅庫勒穆勒美術館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈戴呢帽的自畫像〉1886年12月 – 1887年1月 荷蘭阿姆斯特丹梵高博物館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈自畫像〉1889年秋 聖雷米療養院 美國華盛頓國家美術館,John Hay Whitney夫婦收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈蘋果籃,靜物〉1887年秋 巴黎 美國聖路易斯藝術博物館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈女人軀幹的石膏像〉1887年2-3月 巴黎 荷蘭阿姆斯特丹梵高美術館收藏 分享 facebook

文森特·梵谷〈向日葵〉1888年 英國倫敦國家美術館收藏 分享 facebook