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梵谷也當過上班族

2019-06-25 15:27亞洲藝術新聞

3月27日【梵谷與英國】已於倫敦不列顛泰特美術館（Tate Britain）舉行，展覽呈現梵谷（Vincent van Gogh，1853-1890）生前45幅作品，是十年來英國境內最大規模的梵谷作品展，展覽將於8月11日閉幕。

倫敦泰特【梵谷與英國】揭露您所不知道的梵谷

You may not always be able to stay what it is that confines and yet you feel l know not what bars...and then you ask yourself, Dear God, is this far long, is this for ever, is this eternity ?

- Vincent Van Gogh, 1880

你可能會不知道受限於什麼，但你卻可能認為我知道。然後你會自問「親愛的上帝，這是長久、長遠的嗎？這是永恆的嗎？」

-文森特·梵谷 1880

倫敦不列顛泰特美術館（Tate Britain）
倫敦不列顛泰特美術館（Tate Britain）
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江瑄／整理報導

3月27日【梵谷與英國】已於倫敦不列顛泰特美術館（Tate Britain）舉行，展覽呈現梵谷（Vincent van Gogh，1853-1890）生前45幅作品，是十年來英國境內最大規模的梵谷作品展，展覽將於8月11日閉幕。這並非梵谷第一次在英國展出，泰特美術館上一次舉辦梵谷作品展要追溯至1947年。那次展覽吸引了來自英國各地的眾多知名畫家，場面異常火爆，甚至都踩塌了美術館的樓梯。

展 覽 現 場

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我們喜歡把文森特·梵谷（Vincent van Gogh）看作是自然的造物：時而被風雨擊打，時而在普羅旺斯烈日下萎蔫的向日葵地裡發瘋。不過，還有另一個同樣有據可循的想法——這是一個怡然自得、中產階級的梵谷。他頭戴禮帽，身披大衣，在維多利亞時代的倫敦通勤上班，週末在泰晤士河上划船，或是在肯辛頓花園散步。那是20歲出頭的梵谷，當時他從家鄉荷蘭搬到英國倫敦，供職於那裡的國際藝術品交易公司Goupil & Cie，在他們位於考文特花園（Covent Garden）的分區擔任助理。

在倫敦期間，梵谷沒有創作過一幅繪畫，但如同倫敦泰特不列顛美術館（Tate Britain）的新展【梵谷與英國】所展現的那樣，他在倫敦度過的時光對他日後的創作有著長期的影響。

展覽主策展人卡洛·雅高比（Carol Jacobi）表示：「透過梵古與英國的關係來看他的作品，顯現出了他驚人的求知欲。」梵谷通過荷蘭的家族關係在倫敦的Goupil畫廊找到一份工作。他和弟弟提奧（Theo）起初在這家公司位於海牙的分部工作，幾乎在同一時期，提奧去了位於比利時布魯塞爾的分公司，而梵谷則被派遣到倫敦。他們最終都進入了位於巴黎的公司總部，不過，提奧在畫廊裡的地位逐漸提升，而梵谷卻在幾年後被解僱。

「梵谷有過這樣一段從事商業工作的經歷，這很有意思，」雅高比說道，「他16歲時進入Goupil工作，當他被派到倫敦分公司時，還只有20歲，他獨身一人面對這個大城市。他寄往家中的書信表現出他對於自己在倫敦看到的藝術充滿熱情。」

阿姆斯特丹梵谷博物館負責梵谷畫作的策展人尼恩克·巴克（Nienke Bakker）表示，「因為他來自一個藝術和文學氛圍濃厚的背景，從某種程度上講，那間畫廊滋養了他。這是他的成長過程，而當他成為一名藝術家的時候，他帶上了這一切，遠離我們所謂的『文明世界』。」巴克認為，梵谷後來的作品都是基於「他頭腦中所有的這些知識和圖像」而創作的。

考慮到梵谷後期的生活——疾病帶來的悲劇以及當了10年的畫家便早早離世，享年37歲——展覽【梵谷與英國】能夠帶來一些寬慰。梵谷在英國度過了自己平靜的青年時代，忙於從倫敦的文化和風景中汲取養分。他於1873年5月至1876年12月在倫敦生活，最初他生活在一間寄宿公寓，根據他的描述，公寓位於「一個安靜、歡樂、漂亮的社區」，後來他搬到了布里克斯頓的福德路87號，這是當時倫敦的一個中產階級郊區，他和一位寡婦和她十幾歲的女兒住在一起。再後來，他搬到了離肯寧頓路不遠的另一間公寓。

當他不在畫廊工作時，他常常流連於各個美術館，比如大英博物館、華萊士收藏館以及國家美術館，在這些美術館裡，他首次接觸到英國畫家的作品，比如約翰·康斯特布爾（John Constable）和約翰·埃弗雷特·米萊斯（John Everett Millais）。

1873年7月，梵谷在寫給提奧的信中寫道：「起初，英國的藝術不那麼吸引我，但我必須去適應它。」「不過，確實有些很棒的畫家，比如米萊斯，」他在書信中有17次提到米萊斯的名字。到1874年1月，他列出了大約40位他在倫敦欣賞過的藝術家的名字。

英國倫敦泰特美術館 1947/10/10-1948/1/14 就曾經辦過梵谷展覽
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查爾斯·狄更斯《聖誕小說》1872年 海莉耶·碧綺兒·史托《湯姆叔叔的小屋》1862年 英國泰特美術館購買
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When I was in London, how often I would stand on the Thames Embankment and draw as I made my way home from Southamptom Street in the evening.

-Vincent Van Gogh, 1883

當我還在倫敦，夜晚從南安普頓街走回家時，我常停留在維多利亞堤岸作畫。

-文森特·梵谷 1883

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展覽現場人潮洶湧
展覽現場人潮洶湧
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1874年1月，梵谷從倫敦寄給提奧的信中這樣寫道，「我有一個很棒的家。能夠觀察倫敦、英式的生活方式以及英國人本身，這對我來說這是一件快事。此外，我還有自然、藝術和詩歌，這一切還不夠嗎？」

最終，梵谷對商業世界的幻想破滅了，雅高比提及，他對這份位於倫敦的工作缺乏熱情，這一點被人看出來了。1876年，他被Goupil畫廊解僱。此後，他在英國又待了幾個月，做了幾份教書的工作，再返回荷蘭過聖誕節。在那裡，他決定要成為一名牧師。

「在展覽中，梵谷和他所欣賞的作品之間的並置有點像是一種對話，你可以看到他如何汲取靈感並付諸實踐。」雅高比說道。梵谷於英國的生活改變了他看待世界和自我的角度，激勵他成為一名藝術家。此展覽呈現英國文化對青年梵谷的浸染，以及梵谷的藝術如何影響包括法蘭西斯·培根（Francis Bacon）在內的眾多英國藝術家，提供觀眾新的視角，翻轉人們對梵谷的既定印象，梵谷或許和你想的不一樣。

文森特·梵谷〈療養院的石頭長椅〉1889年秋 巴西聖保羅藝術博物館收藏
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更多精彩內容，請見《亞洲藝術新聞》 2019 / 6 No.173
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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