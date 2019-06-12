國立西洋美術館 60周年紀念展【松方藏品展】、【芬蘭現代女性藝術家展】

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適逢國立西洋美術館創立六十周年，美術館將回顧松方幸次郎（Matsukata Kojiro）的重點收藏。松方幸次郎為日本川崎造船所社長，畢生致力藝術收藏，建構著名的松方藏品（Matsukata Collection），包含從1910年代到1920年代在歐洲收集了3000多件西方繪畫、素描、版畫、雕刻、工藝品等藏品等；如羅丹的傑作「地獄之門」，該作品目前展示於巴黎的羅丹博物館。

在二次大戰時，其藏品分藏於倫敦、巴黎和日本三處，原先計劃將歐洲藏品運回日本，卻因當時日本政府針對進口品的高額稅金而滯留；戰後，留存於倫敦的藏品也一度差點被運回法國，但經過法日兩方協調，除了其中的莫內、梵谷等藝術家的14件珍貴畫作留存法國國家收藏館外，最終將370件藏品送回日本。本次展覽回溯了松方藏品的百年歷程，展出約160件作品及歷史資料，包括莫內、雷諾瓦、竇加等重要名作。展期自6月11日至9月23日止。

在六月下旬，國立西洋美術館亦將呈現一系列芬蘭現代女性藝術家作品。在十九世紀末和二十世紀初的芬蘭，在政治、社會出現了巨大的變革，並改變了婦女在社會中的地位和作用。

從19世紀中期開始，芬蘭建立的第一所促進男女平權的藝術學院，芬蘭女性開始也享有申請獎學金或出國留學的機會，並開創藝術家職業生涯。本展是聚焦芬蘭大公國脫離俄羅斯獨立前後的藝術浪潮，展出7位女性藝術家，包含近年重新受關注的海萊內‧謝爾夫貝克（Helene Schjerfbeck）；曾師從羅丹、協助其完成〈加萊義民〉作品的雕塑家Sigrid af Forselles等展出共90件作品，回溯芬蘭現代藝術創新的歷程。

本次展覽以赫爾辛基阿黛濃美術館的規劃為基礎，籌畫於日本巡展的獨創內容，展期自6月18日至9月23日止。