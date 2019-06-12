趨向年輕化、女性化的第75屆惠特尼雙年展

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已邁入第79屆的惠特尼雙年展（Whitney Biennial），從5月17日正式登場，至9月22日在惠特尼美術館（Whitney Museum of American Art）呈現75位藝術家的精彩作品。

今屆雙年展由策展人Jane Panetta與Rujeko Hockley共同策劃，有感於年輕藝術家缺少亮相平台，今年邀展藝術家約75%在40歲以下；男女性藝術家比例為38比32位。展出75位藝術家的繪畫、雕塑、影視、攝影、表演、音樂等作品，議題環繞在種族、性別、公平等現實問題，重新構想當下與未來、政治與美學、自我與社會的關係。

參展藝術家包含連兩屆參展，2015年獲麥克亞瑟天才獎得主的Nicole Eisenman，擅長利用明亮的色彩來表達諷刺的主題，以創造性、形象化的繪畫和雕塑而聞名。另有年屆80歲的女性電影及錄像藝術家Barbara Hammer、墨西哥裔美國籍表演藝術家James Luna；以電腦動畫，轉譯歷史影像的德國藝術家Kota Ezawa；來自阿拉巴馬州伯明罕的藝術家Joe Minter，藉由現成物拼接成密集、複雜的雕塑，提出對美國種族和階級不平等的歷史的批判。參與的藝術家中僅有少數來自加拿大、波多黎各或在美國以外地區居住與創作，參展名單一如大會所強調，呈現了當今美國藝術最前沿的發展現況。

創立於1973年，惠特尼雙年展為推動美國當代藝術不遺餘力，儘管成為美國當代新潮藝術的風向標，但因激進特質幾乎每年皆出現爭議事件。在2018年12月18日公布參展名單之前，伊拉克裔美國籍觀念藝術家Michael Rokowitz拒絕參與雙年展，表達對惠特尼雙年展董事會坎德斯（Warren B. Kanders）的抗議，因其公司提供美國與墨西哥邊境圍墻管制的軍事裝備。