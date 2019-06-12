塞尚〈水果與水壺〉近6千萬美元成交

紐約佳士得印象派及現代藝術晚間拍賣

分享 facebook

5月13日登場的紐約佳士得「印象派及現代藝術晚間拍賣」，為整個禮拜的「二十世紀藝術週」拉開序幕。當晚全場最高價的作品由塞尚（Cézanne）作品〈水果與水壺〉（Bouilloire et fruits）奪得，以5929萬美金成交；另一件梵谷〈療養院花園裡的樹〉，以4千萬美元成為全場第二高價作品。整場成交總金額達4億美元，成交件數比率達86%。

繪於1888至1890年的塞尚傑作〈水果與水壺〉，代表著現代藝術史的另一重要時刻。畫中呈現桌上的多種靜物，均經由塞尚揣摩其形狀、顏色和質感之間的關係而放置，此畫所擁有的美學視野，促使塞尚的藝術創作成為二十世紀初的一大革新力量。作品以3000萬美元起拍，在經過幾番激烈競投後，最終由佳士得亞洲區主席魏蔚女士的電話委託客戶以5200萬美元的落槌價投得，最終成交價近6000萬美元。另外一件高價作品〈療養院花園裡的樹〉，為梵谷1889年10月完成的作品，描繪了聖保羅療養院（Saint-Paul-de-Mausole）的花園小徑。拍賣官從1700萬起拍，最終3500萬落槌，連佣成交價4000萬美元。

兩件高價作品皆出自傳奇媒體大亨S.I.紐豪斯，在本季紐約佳士得拍賣周共有11件S.I.紐豪斯珍藏作品上拍，在預展便引起關注。S.I. 紐豪斯（S.I. Newhouse，1927-2017年）是舉足輕重的二十世紀藝術收藏家，其收藏傳奇一直延續至二十一世紀。

作為媒體帝國的共同持有人，其集團旗下的著名刊物包括〈紐約客〉（The New Yorker）、〈Vogue〉、〈名利場〉（Vanity Fair）、〈Architectural Digest〉等，在美國文化上的影響極為深遠。