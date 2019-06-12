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林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:02亞洲藝術新聞

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馬來西亞國家美術館助理策展人／副研究員林愛偉

2011年，台北藝境文化事業創辦人許文智先生成立的「藝境畫廊」主要經營方針以重估亞洲藝術價值為主軸，學術為展覽軸心，10年來參與了超過上百場國內外藝術博覽會，與大學及美術館，博物館協同舉辦國際學術研討會，並在各地演講重估亞洲藝術價值。2015年9月，配合藝境畫廊的「重估亞洲藝術價值」計劃，與來自馬來西亞國家美術館的助理策展人／副研究員林愛偉共組策展團隊後，藉由她對於馬來西亞歷史文化的熟稔以及與馬來西亞國家美術發展的深厚了解，藝境畫廊開啟了深度的台馬文化交流，並正式於2016年啟動「大哉八十」計畫，以「人對土地存在感的覺醒」為出發點，梳理台灣自一九八零年後活躍創作的台灣藝術家，和相對應重要東南亞藝術家，以展覽方式，比較各文化的差異性，並梳理出各地區藝術創作的獨特性，試圖找出對文化經濟上的附加價值⋯

2015年9月林愛偉加入藝境畫廊團隊後，與負責人許文智先生一同延伸「大哉八十」，開啟了台馬藝術交流計畫。來自馬來西亞國家美術館的助理策展人林愛偉為留台外藉生，她談道「當初一定要來台灣唸書的理由是台灣文化影響東南亞很深遠，早在八零年代，台灣即以文化軟實力影響周邊國家，我們這一代華人從小看台灣出品的文學、藝術雜誌、影視成長，也因此在這樣的背景下，我們主推台灣八零年代創作至今的藝術家，藉由藝境畫廊搭起的橋樑將台灣藝術家如廖修平、黎志文、傅慶豊、侯俊明、張瑞頻等推廣至到國外，並將國外擁有近似創作脈絡血統的藝術家引進台灣。」

「大哉八十」梳理台馬交流的關鍵在於藝術教育的傳承，「台馬間的藝術交流由於語言上的隔閡，造成在馬來西亞藝術史書寫上的缺席，於是我們初步先整理馬來西亞僑生留台年表與台灣前輩藝術家的師徒交互關係，並受邀策畫「馬來西亞與台灣美術發展之關係」企劃案，刊於北美館的《現代美術》季刊上」。「馬來西亞在1957年獨立後，當地華文小學教師由於得以申請到台灣獎學金，因而開始大量至台灣留學，比如就讀於國立師範大學藝術系的陳昌孔、鍾金鈎與林鵬飛三位教師於留台時期各自受到黃君璧、溥心畬、馬白水、廖繼春與劉國松等台灣前輩藝術家的影響。在上述的傳承下，包括其餘留台僑生回到馬來西亞後皆持續在獨立中學或各種教育機構授課，從西馬北邊的檳城、怡保、吉隆坡至南邊的柔佛，東馬皆有分布，因此這個脈絡的傳承是十分全面性的，我們期望在這條主軸上持續找出更多線索。」

經過兩年在亞洲各地藝博會的展覽，2019年年初，由林愛偉策展阿旺‧達密‧阿麥德個展【日出靈光】，獲得馬來西亞國家美術館及館長納吉推薦。阿旺以及阿莫‧札奇（Ahmad Zakii Anwar）皆為鍾金鈎於馬來西亞工藝大學的學生，創作理念與「大哉八十」計劃叩合，藝境畫廊的策展方針展示了台馬藝術交流的脈絡傳承能透過藝術教育梳理。林愛偉表示「藝境畫廊在考量所代理的藝術家時皆需符合獨立自主思考、獨特的風格及專業的技術及態度，四個面向，新加入的東南亞藝術家也須具備同樣的特質，進而串連起亞洲藝術家之間對話，並透過實際的接觸與研究，覺察到彼此的差異性與共同點。」除此之外，為了在學術上建立更廣博的新亞洲的疆域，2017至2018年間配合「大哉八十」計畫成立了新亞洲藝術協會（Revalue the Art of Asia Association, RAAA），藉以支持新亞洲藝術資料庫的建立，也透過東南亞藝術資料庫的建立，找出亞洲現當代視覺藝術的差異，並跳脫西方美術史的框架來談論亞洲藝術。

上個世紀留台的馬來西亞教師群孕育了新一代的馬來西亞藝術家，如今，同樣做為留學生並深耕於台灣本地的林愛偉走出一條別於傳統藝術教育的路線，她藉由學理與策展的建構，將近五十年來的台馬交互影響細細探查出一條主軸，如她所言「未來我希望能並置台馬藝術家的作品互相對話，以策展的方式做更具體的交流。台灣過往不太關注東南亞，而是取經於歐美西方文化為主流，但台灣卻忘記自身付出了許多，忘記自己去影響到哪些人，忘記回頭觀看他們的成長。但從現在開始，我們期望一起收穫豐碩成果的時候已然來臨。」

2019年6月號,No.173
2019年6月號,No.173
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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