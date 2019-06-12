平庸大眾吹奏無聊的音樂

那天，讀到叔本華(Arthur Schopenhauer,1788-1860)在說到文明社會到底是啥情態時，忍不住就在捷運車廂內笑出聲。叔本華說『所謂的「文明」社會，最糟糕的不僅在於它讓那些不值得稱讚或喜愛的人與我們相伴，而且還在於它不允許我們成為真實、自然的自己。為了社會的和諧，它強迫我們扭曲、萎縮，甚至完全改變自己的模樣。充滿智慧和思想的談話，只適合有思想、有才智的社會群體。但這在普通人眼中，這樣的談話、思想；則成為相當枯燥無趣，甚至令人厭惡。當一個社會越傾向於文明，也就等於得要取悅這些人，因此，談話必然變得平庸不堪、沉悶乏味』。

這也就是說，社會結構會有一個最大公約數，當這個公約數愈來愈顯著時，你往往也就會發現到，人在一種很潛移默化、很無形的過程中，會出現一種極度自我否定的行為。自我否定，為的其實也就是同流、為的就是要變得與他人相像、爭取好感。而當我們得要讓自己與他人相像，就不得不放棄四分之三的自我。

因此，叔本華就取俄羅斯號角所組成的弦樂隊來揶揄那多數的平庸大眾。叔本華說，當每把號角僅能發出一種音調，那麼把這些號角恰當湊在一塊，才能演奏出樂曲。平庸的單調，一如有多少人畢生只有一種頑固不變的觀念來看世界，這樣的人都會慣性加入人群、熱愛群居、交際。因為，只有這樣才能奏出像樣的樂曲。叔本華更舉例說，一個智慧卓越的人，就像是一位音樂大師，無須借助旁人，即便是只使用一架鋼琴；就能演奏出優美的音樂。

叔本華這番話，大概是我見識過罵人平庸能夠罵得如此淋漓盡致、出現傷口卻不帶血的典範。

平庸，不是一種罪過，但平庸最怕的是不知道自己是平庸。這話或許聽起來弔詭，可是這個社會有很大的多數，確實不知道自己是平庸，也因此把平庸當作是一種拉近與人距離的搏感情方式。

5月14日，高雄市美術館正好有一個每月好書記者會，市長韓國瑜也出席，他順勢也參觀高美館正在舉行的【太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術】展。這其實是一樁再平常不過的事。問題就出在竟然於美術館大廳與市府團隊拍照時，興之所至喊起「高雄發大財」口號。一次還不夠…又來一次。

走娛樂路線的市長喊了好幾萬遍攪沸氣氛、拉近距離的口號，此次卻踢到鐵板。常態的行為，到了美術館則是失禮的行徑。此舉，引來台灣藝術界極大反感，在臉書社群不斷反覆轉貼那失心瘋似影片。雖然，5月15日，市長也出面對於自己的行為不妥道歉。

但一位城市的大家長在自己城市的美術館率性的自我圓滿，終究令台灣藝術界很難釋懷。畢竟，城市的大家長可以不懂藝術，但不能沒有文化。畢竟，文化；是一種修養，不是選票。率性的自我實踐，更也凸顯存在的人間失格現象。

但對這整件事，我倒有不同的看法。韓市長分不清場合與舉止的合宜性，那是他個人的不足，只是做為市府幕僚卻不懂得什麼場合該有怎樣的舉止；進而讓自己老闆在眾人面前凸顯出無知與失禮；這是幕僚該死，但此舉何嘗不也顯露高美館在整個社會地位的低下。高美館雖然已經行政法人制，只不過高市府到底還是它的大老闆，就算在行為發生的當口有察覺不妥，人微言輕；也不適宜一個箭步衝上前力阻。該貼心提醒市長，本當就是幕僚。畢竟，在高美館的大廳，一個尋常日；人來人往，無心卻不得宜的行為，依舊會被放大來檢視。

博物館、美術館，在台灣現行的社會結構裡，由於它們主要經濟支持依然來自於政府，行政法人化之後，率先對專業人員的任用有了彈性；這是個進步。至於，接受政府支援的經費也會逐年往下修正，讓美術館得以負擔較大比率資金籌措。只是，這不應只是形式上的體制或政策的改變，它更重要應該在於整體社會對於博物館、美術館的社會角色價值也要重新建立與認識。

博物館、美術館，不是教育機構。它們有教育的功能，但教育不會是博物館與美術館的第一功能，教育；還是要回到學校。博物館與美術館，它們是藝術、文化、歷史的載體。台灣長期就把博物館、美術館當地方文化中心使用，即便是地方化中心早早就已經就地升格為市府文化局處，普遍觀念上；博物館、美術館還是被多數人當作文化中心，這是很詭異的事。再者，當博物館與美術館多數經費源自於政府，還是會受到民意代表監督。民意代表沒有太多時間為自己有沒有文化修養打分數，但是卻有很多時間可以去指正博物館、美術館沒有文化，這是詭異的第二項。文化基本法，都已經在台灣立院三讀通過，但整體的文化修養都還如此低落、地方政府大家長都能把美術館當市街廣場喊口號、市府幕僚還能「木」在當場而沒察覺不妥當，那麼，對三讀通過的文化基本法不是大大的羞辱嗎？

不理解藝術，不是一個瑕疵。但不尊重藝術發生的地點，那就令人討厭。

城市追求富裕，很好。但城市也應當追求品質；生活的品質、修養的品質。