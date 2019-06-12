親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

平庸大眾吹奏無聊的音樂

2019-06-12 11:58亞洲藝術新聞

那天，讀到叔本華(Arthur Schopenhauer,1788-1860)在說到文明社會到底是啥情態時，忍不住就在捷運車廂內笑出聲。叔本華說『所謂的「文明」社會，最糟糕的不僅在於它讓那些不值得稱讚或喜愛的人與我們相伴，而且還在於它不允許我們成為真實、自然的自己。為了社會的和諧，它強迫我們扭曲、萎縮，甚至完全改變自己的模樣。充滿智慧和思想的談話，只適合有思想、有才智的社會群體。但這在普通人眼中，這樣的談話、思想；則成為相當枯燥無趣，甚至令人厭惡。當一個社會越傾向於文明，也就等於得要取悅這些人，因此，談話必然變得平庸不堪、沉悶乏味』。

這也就是說，社會結構會有一個最大公約數，當這個公約數愈來愈顯著時，你往往也就會發現到，人在一種很潛移默化、很無形的過程中，會出現一種極度自我否定的行為。自我否定，為的其實也就是同流、為的就是要變得與他人相像、爭取好感。而當我們得要讓自己與他人相像，就不得不放棄四分之三的自我。

因此，叔本華就取俄羅斯號角所組成的弦樂隊來揶揄那多數的平庸大眾。叔本華說，當每把號角僅能發出一種音調，那麼把這些號角恰當湊在一塊，才能演奏出樂曲。平庸的單調，一如有多少人畢生只有一種頑固不變的觀念來看世界，這樣的人都會慣性加入人群、熱愛群居、交際。因為，只有這樣才能奏出像樣的樂曲。叔本華更舉例說，一個智慧卓越的人，就像是一位音樂大師，無須借助旁人，即便是只使用一架鋼琴；就能演奏出優美的音樂。

叔本華這番話，大概是我見識過罵人平庸能夠罵得如此淋漓盡致、出現傷口卻不帶血的典範。

平庸，不是一種罪過，但平庸最怕的是不知道自己是平庸。這話或許聽起來弔詭，可是這個社會有很大的多數，確實不知道自己是平庸，也因此把平庸當作是一種拉近與人距離的搏感情方式。

5月14日，高雄市美術館正好有一個每月好書記者會，市長韓國瑜也出席，他順勢也參觀高美館正在舉行的【太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術】展。這其實是一樁再平常不過的事。問題就出在竟然於美術館大廳與市府團隊拍照時，興之所至喊起「高雄發大財」口號。一次還不夠…又來一次。

走娛樂路線的市長喊了好幾萬遍攪沸氣氛、拉近距離的口號，此次卻踢到鐵板。常態的行為，到了美術館則是失禮的行徑。此舉，引來台灣藝術界極大反感，在臉書社群不斷反覆轉貼那失心瘋似影片。雖然，5月15日，市長也出面對於自己的行為不妥道歉。

但一位城市的大家長在自己城市的美術館率性的自我圓滿，終究令台灣藝術界很難釋懷。畢竟，城市的大家長可以不懂藝術，但不能沒有文化。畢竟，文化；是一種修養，不是選票。率性的自我實踐，更也凸顯存在的人間失格現象。

但對這整件事，我倒有不同的看法。韓市長分不清場合與舉止的合宜性，那是他個人的不足，只是做為市府幕僚卻不懂得什麼場合該有怎樣的舉止；進而讓自己老闆在眾人面前凸顯出無知與失禮；這是幕僚該死，但此舉何嘗不也顯露高美館在整個社會地位的低下。高美館雖然已經行政法人制，只不過高市府到底還是它的大老闆，就算在行為發生的當口有察覺不妥，人微言輕；也不適宜一個箭步衝上前力阻。該貼心提醒市長，本當就是幕僚。畢竟，在高美館的大廳，一個尋常日；人來人往，無心卻不得宜的行為，依舊會被放大來檢視。

博物館、美術館，在台灣現行的社會結構裡，由於它們主要經濟支持依然來自於政府，行政法人化之後，率先對專業人員的任用有了彈性；這是個進步。至於，接受政府支援的經費也會逐年往下修正，讓美術館得以負擔較大比率資金籌措。只是，這不應只是形式上的體制或政策的改變，它更重要應該在於整體社會對於博物館、美術館的社會角色價值也要重新建立與認識。

博物館、美術館，不是教育機構。它們有教育的功能，但教育不會是博物館與美術館的第一功能，教育；還是要回到學校。博物館與美術館，它們是藝術、文化、歷史的載體。台灣長期就把博物館、美術館當地方文化中心使用，即便是地方化中心早早就已經就地升格為市府文化局處，普遍觀念上；博物館、美術館還是被多數人當作文化中心，這是很詭異的事。再者，當博物館與美術館多數經費源自於政府，還是會受到民意代表監督。民意代表沒有太多時間為自己有沒有文化修養打分數，但是卻有很多時間可以去指正博物館、美術館沒有文化，這是詭異的第二項。文化基本法，都已經在台灣立院三讀通過，但整體的文化修養都還如此低落、地方政府大家長都能把美術館當市街廣場喊口號、市府幕僚還能「木」在當場而沒察覺不妥當，那麼，對三讀通過的文化基本法不是大大的羞辱嗎？

不理解藝術，不是一個瑕疵。但不尊重藝術發生的地點，那就令人討厭。

城市追求富裕，很好。但城市也應當追求品質；生活的品質、修養的品質。

2019年6月號,No.173
2019年6月號,No.173
分享

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

相關新聞

國立西洋美術館 60周年紀念展【松方藏品展】、【芬蘭現代女性藝術家展】

2019-06-12 12:51

趨向年輕化、女性化的第75屆惠特尼雙年展

2019-06-12 12:50

培根〈頭像習作〉、羅斯科〈無題〉 領銜蘇富比紐約當代藝術晚拍

2019-06-12 12:48

塞尚〈水果與水壺〉近6千萬美元成交

2019-06-12 12:08

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:02

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 11:56

逐夢 新的當代思維與樣貌

2019-06-12 11:54

花園裡的野人

2019-06-10 15:13

在深呼吸的片刻 感受安棲 －專訪謝素梅 Su-Mei Tse

2019-06-10 14:01

太乃 2018 年 藝術收藏展 II【同聲相應】暨台北罐子茶書館八週年慶

2019-05-23 08:51

隈研吾、王傳峰、陳仁毅 三人如何「和而不同」？

2019-05-22 16:05

卡拉瓦喬遺失百年鉅作〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉將拍賣

2019-05-21 09:20

富藝斯將出售Delicious Vinyl創辦人 麥特．迪克的6幅巴斯基亞作品

2019-05-21 09:18

王焜生：2019首屆【藝文薈澳】藝術節 將催生澳門潛藏的藝術底蘊

2019-05-21 09:09

因為獨處 才能成就那個叫陳張莉的人

2019-05-21 08:45

中國當代藝術的發展 不應該只有市場

2019-05-21 08:43

人生如一幅刺繡作品 從親近到閱讀再到收藏藝術

2019-05-20 16:04

專家點評 5月27日邦瀚斯「現代與當代藝術」亮點拍品

2019-05-19 08:55

洛杉磯郡立美術館獲得6.5億美元所建的新館會是什麼樣？

2019-04-25 09:30

男性藝術家仍處領導地位？

2019-04-23 13:05

品牌型的國際藝術博覽會 儼然已是藝術產業鏈的最大隻獨角獸

2019-04-12 11:50

讓人意外的香港蘇富比現代夜場拍賣

2019-04-12 11:50

藝術市場數據沒有提供 更令人憂心的是…

2019-04-12 11:50

我怎麼看 第7屆的 Art Basel HK

2019-04-12 11:50

失竊20年的畢卡索名畫 價值約8.7億

2019-04-12 11:50

藍騎士運動的開創脈絡：弗朗茲．馬爾克與奧古斯特．馬克

2019-04-12 11:50

藝時代崛起—李仲生與台灣現代藝術發展

2019-04-12 11:50

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

ACQUAVELLA畫廊將呈現 盧西安弗洛伊德紀念展

2019-03-14 15:41

Frieze LA 首屆洛杉磯弗里茲藝博會 給藝術市場帶來了什麼？

2019-03-14 15:39

亞洲有太多的可能性 等待挖掘

2019-03-14 15:37

我還踮著腳思念 關於烏龍畫派

2019-03-14 15:36

2019 是重新定位價值的一年

2019-03-14 15:34

天真歲月不忍欺 青春荒唐我不負你

2019-03-14 15:27

第七屆台南藝術博覽會 將於大億麗緻酒店隆重登場

2019-03-12 08:54

己亥年西畫市場 會有三個走向

2019-02-27 11:20

沒有方聞 就沒有現在大都會博物館亞洲藝術部

2019-02-26 09:51

1/12 亞洲藝術中心 空相—皮膚：關根伸夫個展

2019-02-14 15:36
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

2019-06-05 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top