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紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 11:56亞洲藝術新聞

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五月中旬因參加兒子在紐約就讀大學的畢業典禮，有機會參加紐約蘇富比、佳士得二家「印象派及現代藝術」和「戰後及當代藝術」夜場拍賣會，此行有些心得值得與大家分享。

首先，那一幅以1.107億美元（約合7.6億元人民幣）價格成交，創下莫內畫作拍賣價格的最高紀錄的〈乾草堆〉的確電到了我。拍賣預展時，便流連於這幅畫前細看；不肯離去。畫作光影變化讓人有如身處大自然田野般的心曠神怡，甚至能感覺到來自溫暖陽光的折射熱度。如果錢包足夠，這會是我一生夢寐以求甚想收藏的一件作品。當然這個場子裡有眼光、有錢包的人不在少數，這也是這幅畫作最後以1.107億美元高價成交的原因。

紐約佳士得、蘇富比二家公司的「印象派及現代藝術」和「戰後及當代藝術」夜場拍賣，真可以說是全世界最頂級的拍賣殿堂。一口拍賣喊價就要100萬美元（700多萬人民幣），此等級不是一般富豪可以參與，得要是頂級的頂級富豪吧！拍賣現場沒見到什麼黑人，都是清一色的西方白人，中國人也不多，倒是見到幾位來自日本、韓國畫廊負責人。畢竟日本人參與印象派收藏已有數十年歷史，而韓國的畫廊很早便參與美國戰後藝術的市場，韓日二國畫廊和藏家的參與，歷年已思空見慣。至於為何不見中國、台灣、香港畫廊負責人參與夜拍？這是個值得深思的話題，或許這正是華人藝術經紀人可以努力的方向。

傑夫昆斯的〈兔子〉為何能賣到9100萬美元（6.26億人民幣）

這點剛開始我也想不太通。但拍後看到各方面的報導，多少理出了頭緒。首先這個〈兔子〉是昆斯1987年完成的作品，距今已有30年了！從藝術史角度看，它標誌著傳統雕塑概念的沒落以及當代藝術新時代的興起。就如同那些被擺放在美術館裡的藝術史重要作品一樣，它同樣挑戰過人們固有的審美框架，例如杜象的小便斗作品〈噴泉〉。現今全球發生天翻地覆的變化，互聯網時代讓全世界資訊無遠弗屆的流通，人類往返太空更會是一件簡單的事。這次紐約佳士得特別把這件高逾3英尺不鏽鋼雕塑兔子，安置在一個有如太空船的白色空間裡，看起來像是來自外星生物對地球的造訪，況且兔子的造型極其神秘又可愛。

或許有人會說，同樣的兔子在淘寶網一個只要3000人民幣，買家花6.26億人民幣買它是否瘋了！關於這個看法，正反映出中華民族對於原創藝術價值的尊重；讓人失望。因為在西方，儘管是複製作品都得經過藝術家的授權。所以複製作品並不便宜，但絕對不會出現未經版權許可的複製品在市場上銷售。

這就是為何電動汽車不是中國發明的，而是美國特斯拉開始的。還有，手機叫車是UBER、線上購物是亞馬遜開始的，而不是滴滴、也不是馬雲的阿里巴巴。當然擁有13億人口紅利，什麼發明拿到中國複製都會有市場，而且比美國更大，這就是大家所看到的⋯中國有市場但無原創想法。

藝術的價值在於創新和解釋權，不是工藝技術成本。要說這隻不鏽鋼兔子，製造原料工錢可能3000人民幣不到，為何在紐約拍賣場上能賣到6.26億人民幣，這就是藝術家獨創發明的價值。不過卻有人提到，這幾天倫敦佳士得拍賣的一件乾隆皇帝用過的〈御製御用剔彩雲龍福慶有餘紋寶座〉才610萬英鎊成交（5430萬元人民幣），相對更划算便宜。這個說法是對傳統中國工藝價值的偏執。如果現今國人對於原創價值的尊重，還停留在工藝的成本觀念，我們又如何能期待中國當代藝術家有所謂的原創作品，甚至還有收藏家願意花高價來買單呢？

或許中國人真的窮了太久，是貧窮限制了我們的想像力，根本忽視了原創對於民族先進的價值；如果中國的未來還是繼續憑藉13億的人口紅利，只會複製模仿西方的原創，做個只求溫飽需求的跟隨者； 那麼「21世紀是中國人的世紀」一說，更多的是癡人說夢吧！

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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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