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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

逐夢 新的當代思維與樣貌

2019-06-12 11:54亞洲藝術新聞

台灣婚姻平權立法第四條：「成立第2條關係應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依照法釋字第748條號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記」。＃通過。

5月17日，歷史應該記住這個日子。在亞洲眾多國家對於婚姻平權依舊存在糾結與爭議的同時，台灣成為第一個以立法支持同性婚姻。5月24日，500對同性新人，已經向戶政機關登記完婚。一對完成登記的新人跟媒體說：登記手續，只要10分鐘，我們走了10年才走到！到底是哪個力量賦予一個人去決定你該愛誰？你又不該愛誰？到底又有誰賦予一個人有權利去對另一個人說：怎樣的愛是錯誤？怎樣的愛才是對的！

6月的封面藝術家，在獲得畫廊與藝術家的支持之下，我們選擇了許炯。許炯在【自畫像】主題裡，通過藝術講自己，更重要也讓我們有機會因為他的創作；重新解放了對自畫像的傳統定義。就如同藝術創作，如果連環境的本身都在追求一種可能性的躍進，那麼；我們又怎能以一個既定框架去定讞哪一種畫法是正規？哪一種方法是離經叛道呢！這個社會對藝術、對人，一直存在一種看不出為何、卻理所當然如此；就好像是CSI犯罪現場在檢視犯罪物證一般，先假設嫌疑性，接著再一一破除非可能性、確認可能性。問題是，CSI以科學與人文實證去完成證實，也就是科學的本身是有推翻假設、完成驗證。但是人類多數處的環境，則不擅長推翻自己的假設，卻極端堅持自己莫名的先知感與優越感。

當一個環境充滿著很多人對自己人生有很大誤會、當一個環境充斥著許多人把謊言視為一種自身的優雅時，覺得自己是某一類的主宰時，殊不知其實是主窄。

就在全球天候不是反常爆熱、就是極端暴雨的輪番對衝之際，藝術市場在預期心理普遍趨向於保守之下，卻相繼在不同城市的春季拍賣裡，各自寫下新紀錄。到底是因為預期的保守先進行內在撫慰奏效？抑或是藝術市場愈來愈朝向精品尖端的高峰走呢？在香港春拍之後，北京和台北各品牌拍賣公司的春拍也隨之上場，想來更是硬碰硬的競爭。2019年第58屆威尼斯雙年展，堪稱是有史以來兩性平權比率上最具代表的一屆。有50%女性藝術家在今年參展行列，非二元性別認同、異性戀以外的不同性別取向藝術家能見度大幅提升之餘，不論是在國家館或軍械庫…，性別議題成為藝術探究的經緯，藝術人在這個氛圍情境中，成為整體社會跨域最先領受與接受這事實的菁英份子。五月的威尼斯，藝術翻攪著人對傳統性別議題認定的不同，古老的威尼斯，至此有了新的當代思維與樣貌。

除了上述的提要之外，跨域，不僅僅只是疆界的模糊、專業的相互共振，我在這個所謂跨域的過程裡，發現到目前有相當比率的熟齡人士更熱衷於進行自己的再突破與再挑戰。日本知名建築師隈研吾、旅居日本的藝術家王傳峰、從經營古美術轉換跑道成為家具設計的陳仁毅，三個人共同完成《和而不同》的新書，同時也將在出版之後；展開為期2-3年國際巡展。王傳峰的畫、陳仁毅的家具，進入由隈研吾所設計的美術館、博物館裡，展開非比尋常的跨域對話。已經成立20年的台北非畫廊，始終堅持走非主流的藝術品牌，不輕易受訪的主持人簡丹；首度到乃銘會客室作客，坦承因自己個性孤僻，才更擅長挑剔出作品氣質出眾的藝術家。

藝術，可以很價格，也可以很有價值。或許正因為如此，才令人得以深度貪嗔。

2019年6月號,No.173
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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