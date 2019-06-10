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花園裡的野人

2019-06-10 15:13亞洲藝術新聞

山谷裡的銀河 壓克力 畫布 220 X 410 cm 2019
山谷裡的銀河 壓克力 畫布 220 X 410 cm 2019
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採訪／姜盈謙 圖片／大雋藝術

「在山谷裡的銀河 常常會聽到星星擦身而過的聲音…

他（她）是我的誰…

風吹著，花飄著淡淡的香；天黑的，螢火露出微微的光；

象群呼吸著，低沉的聲響，牠們互相依偎著。

如果在山谷裡你可以看到些些的憂傷，

大概是為了花謝而憂傷吧…

我看到湖裡有太陽，被星星圍繞著：

我看到湖裡有月亮，被星星保護著。

山谷裡的銀河始終沒斷過，不管白天或晚上它依然閃著暖光。」

－呂英菖《山谷裡的銀河》

以個人與家庭生活為靈感，呂英菖筆下繁華似錦、色彩繽紛的圖像，總是涵藏著寓意豐富的景緻與世界觀。於大雋藝術推出的個展【魔法裡的花園】，藝術家以四個各異的主題，從「花園」、「魔法」、代表夢境的「馬」和「肖像畫」，串起充滿魔幻的想像故事。

一個大太陽 壓克力 油彩 金箔 畫布 150 X 180 cm 2019
一個大太陽 壓克力 油彩 金箔 畫布 150 X 180 cm 2019
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家庭是靈感繆斯 也是人生避風港

家庭是呂英菖一再探究的母題。從早期開始創作的〈方舟〉或是〈許願池〉，皆可見到呂英菖將與家人日常生活的經驗、感受與愛，封存在畫面裡。在〈方舟〉系列中，他打造出一個宛如諾亞方舟的微型宇宙。在這個無堅不催、安穩的船形世界裡，時序和生命循環不息，承載著他最心愛的家人們，將外在險惡的環境隔絕。船上充滿各種造型奇異的角色、花朵、動物和建築群等，既是他對家族成員的投射，也是美好的回憶：也許是一次參觀動物園的出遊、慶生或是家庭旅行，都是形塑他生命的重要軌跡。「很多人問我為什麼不選擇創作其它題材，但是對我而言，家人就是我生命最重要的支柱，也是最激發我靈感的來源。」

肩負著家庭責任，一面尋求安定、陪伴，但身作矛盾雙子座的他，同時也需要偶爾的孤獨和個人空間。尋求變化、對未知世界充滿憧憬的個性，似乎也反映在他長達二十年的非洲傳統藝術收藏嗜好裡。「我很兩極，有時候喜歡被幸福環繞地密不通風，有時候又希望身邊的人全部消失。」

在另一個讓他反覆琢磨的主題〈許願池〉，盤踞畫面中央的主角變成了巨大的橢圓形池塘，而象徵情感的花草、動物更像是守護的使者，圍繞池畔。以空白或色塊呈現的許願池，像是調節他自身的一面鏡子，透析內在的渴望。「許願對我來說，不僅是祈福、請願，更是一種對於自我的對話。它反射出你渴求和需要的東西。」

草莓森林裡的冒險 壓克力 金箔 麻布 130 x 194 cm 2019
草莓森林裡的冒險 壓克力 金箔 麻布 130 x 194 cm 2019
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創作是平衡和自我對話

「在花園裡的我有許多煩惱，

重覆的、激動的、狂笑的、沮喪的、放空的…我坐在花園中，

看著比我頭還大的月亮，看到了年輕，

讓我想起了過往…希望只能當月亮就好。」

––呂英菖《少年花園的煩惱》

在畫面裡留下美好、洋溢樂觀氣息的呂英菖，自承其實內心戲多又極度悲觀，「小時候常偷偷躲在棉被裡流淚，害怕幸福某天將會消失。」這番對於未來的不確定感和恐懼，在他留學義大利某次被醫生誤診的經驗後，徹底被扭轉。

「我當時得了一場怪病，去醫院做全身抽樣檢查，我一個人躺在手術台上，一邊想著自己是不是快死了…」經過一番折騰，拿到報告結果，醫生卻告知他只剩三年生命的惡耗。「我還記得母親打來時自己還故作鎮定，跟她報平安，但同時已經開始思考怎麼籌備後事。」

歷經十多天的時間，最後發現是烏龍一場，這個遊走生死的歷程為他留下深刻的記憶。「對我的創作和人生觀造成很多影響，看待事情的角度也比較跳脫。」「如果像我這樣悲觀的人，能透過作品讓人感到開心，帶給世界一個正向的情緒，對我來說就是最大反饋。」

創作之於呂英菖，不再只是映照他自身的狀態，更多是平衡滿溢的情感。在充滿意外與驚喜的生活裡，畫布空間是任他掏挖、填滿的一方天地。「我通常是無知覺地，邊聽著音樂節目，一邊作畫。像是康丁斯基所說：當你拿起畫筆時，是畫筆帶領你運行。那個過程很輕鬆、自在。」

一匹馬 壓克力 紙棉卡板 80 X 102 cm 2018
一匹馬 壓克力 紙棉卡板 80 X 102 cm 2018
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花園裡有魔法、有夢境，也有野人…

「這次展覽的起源，是從〈魔法師的世界〉這件作品開始。」呂英菖指著作品道。畫面裡，魔法師自一片寧靜中憑空施展，魔法石於焉生成，延展出無數個小宇宙。

在這個遙遠的國度裡，有一座由魔法石所創造的花園。花園沒有蔓生的野草，花朵嬌艷欲滴，永不凋零。白日裡，各類鳥群迴旋於天際，蹦跳的小兔子、小熊和白馬流連在花園的池塘畔；黑夜裡，各種花卉如繁星一般閃爍，生命被一股無形的能量支撐運行在這個小世界，循環不滅。

題名的花園之於呂英菖，意味著生命最蓬勃、有朝氣的狀態，同時花園也是令人感到溫暖的棲息處，生命於此不斷延續與流轉。儘管繁花綻放後，終會花謝，呂英菖卻只保留美好歡快的面向，將哀愁隱藏於畫面之外。

展覽尺幅最大的作品〈山谷裡的銀河〉，描繪一張倒映著璀璨繁星的許願池，四周簇擁著絢爛的花卉。〈草莓森林裡的冒險〉靈感來自於慶祝母親生日的草莓波士頓派，畫面中央聚集的兔子、小熊和鳥獸平和共處，紅藍色調讓人感受歡慶的氛圍。取夢境為素材的〈馬〉系列，以馬匹們或聚或散地昂首看向天空，帶有純真的臆想；〈白晝與黑夜〉裡飛舞的各類鳥禽，湧現一股原生的野性。

在另一組〈肖像畫〉系列裡，呂英菖創造了或帶有隱喻、或展現強烈個性的人物形象。如〈藍色天空下的我們〉描繪了一位別著花朵、貌似耶穌的男子，略有所思地望向遠方，底部的花草線條蔓延至畫框，簡潔的筆觸表現一股俐落和不羈的性格；背景懸掛的一輪黑色月亮，像是來自遠古的呼喚。在〈粉紅天空下的男子〉和〈凱薩男孩〉作品中，呂英菖則置入了兩位赤身裸體、穿梭在花徑中的男性，將野放的能量展露無遺。彷彿在這個具有魔力的花園裡，毫無偽裝和拘束，讓每個人都能回到本真的內在裡。

「我認為每個人心裡面都有一座屬於自己的花園，如同一個避風港或轉換心情的地方，就像魔法一樣。」這股魔法的力量，可以是信念，是背後家人的鼓勵和陪伴，也是檢視生命的自我哲學。

野人裡的花園 壓克力 金箔 木板 現成物 78.5 X 90.5 cm 201...
野人裡的花園 壓克力 金箔 木板 現成物 78.5 X 90.5 cm 2019
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2019年6月號,No.173
2019年6月號,No.173
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
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