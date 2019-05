太乃 2018 年 藝術收藏展 II【同聲相應】暨台北罐子茶書館八週年慶

劉太乃|口述 李玥瑱|專訪

延續已有八年的台北「罐子茶書館」週年慶展覽,因北京「罐子書屋」新展覽空間的落成,以致劉太乃2018年藝術收藏展部份展品早於3月2日先行在北京「罐子書屋」展出。

台北「罐 空間」的【同聲相應—太乃 2018 收藏展】則為收藏展的二部曲,展覽於今(5/18)日依約在台北舉行。

若北京「罐子書屋」的展覽主呈 7080 的高瑀、李暉、陳飛、許唐瑋等年輕藝術家作品,此次以【同聲相應】為名的收藏展則定調在趙春翔、陳庭詩、席德進與蕭勤等 20 世紀戰後的華人藝術家群。

此外尚有近三年為完善亞洲戰後藝術版圖,他對印尼戰後藝術家如韓迪歐與法賈希迪、日本具體派吉原治良以及韓國單色畫尹亨根作品收藏的初探。

本展無疑企圖建構亞洲戰後藝術家的面貌,並在「中學為體,西學為用」 的亞洲藝術觀點下,將華人戰後藝術定為圓心,以個人收藏品味為半徑,勾勒出他對於亞洲戰後藝術的收藏輪廓。

【同聲相應】展名出自本次展出的一幅席德進 1980 年篆書作品中的一枚章印,他想以「同聲相應」這枚篆書印文來召喚出華人及亞洲戰後藝術發展的特殊性。

首先,劉太乃認為戰後的亞洲藝術家大多互不相識,但作品卻輻射出彼此面對西方相應的語言,此繪畫語言更多「偏向抽象,並探究東西方文化的呼應」。亞洲各國戰後藝術的發展是公平的,沒有誰模仿誰的問題,甚至全球的抽象藝術發展還是基於東西方文化的碰撞。再者,西方戰後大師們的藝術若沒有東方書法的語彙,還真是無法呈現西方抽象藝術風潮。

席德進 Shiy De-jinn 篆書 Calligraphy 水墨紙本 Ink on Paper 61 x 120.5 cm 1980

在廣袤的亞洲疆域下

劉太乃將收藏亞洲戰後的核心

先行錨定在華人戰後的部份

他分析道:「二十世紀上半葉比如林風眠、徐悲鴻、常玉等人皆前往歐洲學習,面對歐洲藝術的現代化他們以東方語言對應的較少,然而戰後的日本具體派、韓國單色畫與華人抽象,亞洲藝術家們充滿自信的表現出東方跟西方的碰撞,沒有孰多孰少、誰優誰劣的問題;但華人戰後藝術表現又與日本具體派和韓國單色畫有所區別,譬如吉原治良與白髮一雄,他們的風格仍框架在某種形式中,然而華人戰後運動諸如五月、東方以及龐圖的華人藝術家,則是從運動理念發展出各自的特色」。

「過去大家認為所謂的華人戰後只侷限於巴黎的品味,但後來因蘇富比推動「PUNTO-龐圖」及其他戰後藝術家後,華人戰後藝術的範圍和品味,就從原本侷限的法國延展到義大利的蕭勤、霍剛;英國的林壽宇、李元佳;紐約的趙春翔;台灣(所謂自由中國)的陳庭詩、朱為白,意味著亞洲華人戰後不再侷限於同一個地區,而是華人藝術家們在全球的發展與相互應和。」

蕭勤 Hsiao Chin 宇宙漩渦之十六 Vortice Cosmico – 16 壓克力 畫布 Acrylic Paper 113 x 132 cm 1985

按圖索驥從模糊中整合的亞洲戰後版圖

從市場面觀察,目前西方拍賣公司著眼於亞洲戰後是未來重要趨勢,可是它尚未定型還在演化中,過去蘇富比並沒有所謂華人戰後的概念,而是近三年來才開始針對「PUNTO-龐圖」及東方五月畫派的華人戰後群體來呼應日本具體派跟韓國單色畫。

劉太乃坦然地談到,包含自己與其餘藏家甚至拍賣公司,對於亞洲戰後的觀察,尤其在華人與東南亞的部分尚處在一個初級理解的階段,然而這塊版圖需要藝術家、拍賣公司、收藏家、經紀人與學術機構協力建構,才能逐步理出一個輪廓與脈絡。

他以這次展出的尹亨根 1975 年的作品〈都市藍調〉為例,5年前購入作品時他對於尹亨根的人和藝術理解還不甚明朗,然而近年來這位戰後藝術家在韓國和國際間展覽的能見度日益見長,今年第58威尼斯雙年展也將於福圖尼宮展出大型的【尹亨根回顧展】。

或許從藏家的觀點,即為他所收藏的這位藝術家作品正被時代大局勢肯定的表現;因此他樂觀總結「從模糊中建構戰後版圖是一個很好的方向,尤其是華人戰後,未來需要被更好的理解與整合。」

尹亨根 Yun Hyong-keun 都市藍調 Urban Blue 53 x 80 cm 1975

首件收藏作品引導出命定的戰後脈絡

對於劉太乃而言,收藏華人戰後作品並非敏銳的先知先覺,而是受到香港蘇富比近三年來開始整合「PUNTO-龐圖」後才有的概念。

他說:「我之前只是單純地出自喜歡去收藏陳庭詩與趙春翔,沒有所謂戰後的理論基礎。直到去年才開始有系統的針對戰後這個版圖去收藏,所以去年才開始購入了蕭勤與席德進,吉原治良也是去年在大阪購藏的;印尼的法賈希迪跟韓迪歐則接觸了有二年,來自於對東南亞藝術甚為專業的「藝議藝術顧問公司」,還有一件是多年前購藏的尹亨根作品。」

吉原治良 Jiro Yoshihara 乳花似雪 Milky Snow 水墨紙本(鏡框)Ink on Paper(Framed) 36.5 x 34.5 cm

巧合的是,談及他 27 年前所購入的第一件收藏,即為現今被定義為華人戰後藝術家陳庭詩的作品〈日與夜 #100〉。劉太乃最早收藏陳庭詩作品是他在報社擔任記者時,藉由同事的牽線機緣認識了陳庭詩本人,並在多次接觸後購藏了陳庭詩掛在家裡牆上的一幅大型畫作,他記得是18萬台幣,不過當時月薪僅有2 .8萬台幣的他,花了近半年才將這筆畫款分期付清,他若有所思地說:「我很喜歡陳庭詩的作品,可能也是因為它是我第一件人生的收藏品」。

陳庭詩 Chen Ting-Shih 日與夜 #100 Day and Night #100 100 x 190.5 x 3 cm 1986

對於自身收藏史的回應,他更像是單純合於心意與眼緣的初戀那位,驀然回首依然在燈火闌珊處,但它同時也成了眾人追捧的耀眼新星,如他說道:「雖然陳庭詩作品現在的收藏價格早已今非昔比,但這幾年個人經濟條件變得較好後,還是陸續收藏了幾件陳庭詩畫作」。

此次隨同首件收藏品〈日與夜 #100〉,還將一併展出另五件於拍賣行購得的陳庭詩作品,包括 1975 年〈日與夜 #3〉、1966 年〈都市 II 〉、1981 年〈晝與夜 第 58 號〉、 1965 年〈冰川之源〉與 1968 年的〈無題〉。

陳庭詩 Chen Ting-Shih 日與夜 #3 Day and Night #3 甘蔗版版畫 (雙聯屏)Chipboard Lithgraph 125 x 124cm (2/30) 1975

分享 facebook

陳庭詩 Chen Ting-Shih 冰川之源 Beginning of the Glacier 62 x 61 cm 1965

中學為體

西學為用的收藏指南

今次海報宣傳以趙春翔〈黃日紅頂山川圖〉做為重點展品,很大程度彰顯其收藏準則。劉太乃將「中學為體,西學為用」做為指南針,讓自己在戰後市場仍模糊的處境下不至於迷航。

他談道:「趙春翔承襲了潘天壽擁有紮實的水墨功底,他骨子裡是中國水墨,再把西方元素添加進來,他所謂的『不中不西,亦中亦西』 是許多藝術家沒有的特性,也成為趙春翔獨立自主性較強的風格。我欣賞建立在東方與中國文化,再拿西方元素進來改革的創作方式,這也是個人收藏的一個大特點」 。

趙春翔 Chao Chung-Hsiang 黃日紅頂山川圖 The Solar Radiation over Moutain 油彩畫布 Oil on Canvas 71.4 x 71.4 x 6.5 cm 1950—1980

趙春翔作為改革中國水墨的實驗型藝術家,〈黃日紅頂山川圖〉最重要的特點為它是一件花了長達近四十年才完成的創作,他認為「底部傳統水墨的表現可能是他在台灣或中國的創作,傳統水墨時期的趙春翔尚未開竅,但後來趙春翔到了西班牙、美國受到西方潮流藝術的影響後,才又改了畫添加了彩色的壓克力顏料」,因此〈黃日紅頂山川圖〉雖沒有年代,但創作期卻從 50 年代橫跨至 1980 年左右。

另一件趙春翔1989 年〈如魚得水〉作品也是購藏自尊彩藝術中心,畫面裡有近百條魚在游動、最外層趙春翔還加上綠色的圈圈,技法呈現了他獨有的畫面空間層次。他談道:「趙春翔是一個空間的創造者,他採用壓克力顏料改革了中國水墨畫,做到了中國水墨無法做到的空間深遠感,也是我獨鍾於趙春翔作品的原因之一。」

趙春翔 Chao Chung-Hsiang 如魚得水 A Wonderland of Flowing Fish 水墨 壓克力 紙本 Ink Acrylic Paper 56.3 x 52.4 cm 1989

站在中國美術五千年的文化高度去理解改革傳統,劉太乃認為陳庭詩跟趙春翔一樣,以思維革新了中國傳統的美術史。

陳庭詩的突破在於他不似傳統文人在畫面一旁以詩文做註解,卻濃厚地傳達傳統文人畫中的詩意呈現,並圍繞著日月陰陽的概念,這點合於所他所喜好的東方陰翳美學,收斂不外揚卻帶有強烈性格,哲學家海德格曾談到「詩意地棲居於大地」,然而詩意的本源彷彿在陳庭詩對於畫面的經營下,自然而然的棲居於畫面之中。這也是他的收藏為何特別鍾情於陳庭詩、趙春翔的原由。

東方文人氣的東南亞戰後藝術家法賈希迪

除了主呈華人戰後藝術家群作品外,二年前劉太乃也開始收藏東南亞戰後藝術家的作品,如法賈希迪、韓迪歐。他認為「法賈希迪作品的誠實度很高,不隨便,對於日月符號都有一直在探索下去,跟我認為一個大藝術家對於藝術探索的路是很接近的。」

除此之外,法賈希迪的風格也帶有收斂的氣質,相比其它東南亞作品的張揚與原始,法賈希迪走出一條不一樣的品味,比如〈紅色構圖〉與收藏展的其餘華人戰後作品擺在一起很和諧,甚至可能你都不認為他是印尼的藝術家。就如同韓國的尹亨根也偏向東方文人品味,所以我的收藏比較趨向於東方文人的感覺。」

他談道:「收藏東南亞戰後對我而言,比較像是放個魚餌進去,但不知道會釣到什麼上來。就我收藏的直覺而言,我認為他們是好作品。印尼因人口有兩億多,說明亞洲戰後的整合裡面,印尼絕對是一塊不能缺失的重要拼圖,戰後藝術家這塊應該會有所表現。」

法賈希迪 FadjarSidik 紅色構圖 Stacked Forms in Red 油彩畫布 Oil on Canvas 75 x 60 cm 1978

分享 facebook

此外,展覽還納入詩人周夢蝶一件〈詠雀五帖〉草稿作品,雖然周夢蝶是一位現代詩人,但劉太乃卻認同他在戰後華人藝術的貢獻,所以將他作品納入戰後華人藝術的收藏之列。

〈詠雀五帖〉草稿為周夢蝶先行書寫較長的敘事文字於台灣龍門畫廊的信封上,接著在於書信上精心塗抹、修改,最後精簡文字成五帖新詩,這件書寫作品足以讓外界明白周夢蝶在反覆推敲思路的過程中,如何寫成一首詩以及對詩律的嚴謹追求。

分享 facebook

周夢蝶 Chou Meng-tieh 詠雀五帖草稿 The Script of In Praise of Sparrows: Five Cantos 紙本Paper 42 x 20 cm 1992

藉由【同聲相應】展覽,劉太乃期待呈現自己對收藏作品的鍾愛與熟悉,甚至對於戰後華人藝術的理解。就如他所言,最早收藏趙春翔時沒有人知道這位藝術家是誰,但當時卻忠於自己內心的直覺與鍾情。如今他對戰後亞洲藝術家作品的收藏與鑑賞,擬定了清晰的方向,蒐羅逸散於亞洲板塊的戰後藝術家作品,當中有主有次,有如前菜與主菜依序登場,形構迎合自身品味的佳餚。

電影學術圈有本著名的書《演員的自我修養》,那麼引申做為一個收藏家的自我修養又是什麼? 或許從劉太乃【同聲相應】的收藏方針即能一窺一二。

韓迪歐 Handrio 靜物 Still Life 油彩畫布 Oil on Canvas 48 x 37 cm 1972

韓迪歐 Handrio 節奏 Blue Rhythm 油彩畫布 Oil on Canvas 44.5 x 50 cm 1980

展覽現場

