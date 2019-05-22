隈研吾、王傳峰、陳仁毅 三人如何「和而不同」？

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鄭乃銘／東京報導

日本進入令和時代，社會普遍有著一股追求夢想的逐夢風氣。在藝術界率先開啟這新時代逐夢計劃，竟是三位年過50好幾、來自不同文化背景、不同專業領域；卻始終不放棄給自己新夢想、依舊孳孳於新發現的藝術家。他們分別是：日本建築設計師隈研吾；出生於中國、目前旅居日本的藝術家王傳峰；台灣當代傢俱設計師陳仁毅。

這三個人於今（20）日下午，在東京國立博物館法隆寺國寶館召開集結三個人共同創作的「和而不同」專書首發國際媒體記者會，同時也宣布爲期2-3年、以三個人作品爲基礎的國際巡展計劃。

左起：隈研吾、王傳峰、陳仁毅 分享 facebook

《和而不同》封面設計圖 分享 facebook

比表定時間晚了半個小時才開場的「和而不同」出版祝賀會，現場人數比原定邀請的二百位貴賓還要多，人潮湧入鮮少開放給外界舉行特別活動的東京國立博物館法隆寺國寶館大廳，讓今天有了不同的歡喜氣氛。

王傳峰說：「其實我們三個人本來就私交好，會想到把三個人集合在一起做點特別的事，應該是去年夏季才啟發的概念。我們三個人各有自己的專長，但要把三個人合在一起、想出個精神，才能把這特殊活動做得更有意義」。

陳仁毅表示：「我們三個人都在亞洲，都受東方傳統精神的養成，我們也感受到時代雖然變了，但屬於文化中的那份特質感，我們必須慢慢再找回來。因為有了那份屬於東方的美好、生活中的品味，才能夠繼續傳承並延續下去」。

隈研吾的致詞最有趣。他說：「我認識王傳峰已經10多年，我當初先看到他的畫，覺得他的畫很溫暖。誰知道，認識他的人之後，更是感到他的人也很溫暖。我的建築總希望能帶給人一種溫暖感，而畫裡的溫暖，也和建築一樣具有相同的特質，這也是促成我們三個人合作的開始」。

這本書的結構，可視為三位藝術家合作的「第一件」項目，拍攝的地點是在伊豆由隈研吾為一位俄羅斯富豪所設計的別墅，陳仁毅的傢俱、王傳峰的畫；進來之後，由筱山紀信負責攝影，新書的設計由中島村樹負責。整本書表現出沉穩中又帶著三位藝術家創新及突破的精神。

隨著新書出版後，今年夏天會先從隈研吾所設計的東京大學美術館作為第一站，讓王傳峰的畫、陳仁毅的傢俱，因為發生的地點都放在由隈研吾所設計的建築裡，每一個點；也都會有不同的改變，只是傳達新東方美學的精神會持續貫徹、繼續豐厚下去。

現場直擊

「和而不同」的四位最佳男主角 左起：陳仁毅、新書攝影藝術家筱山紀信、隈研吾、王傳峰 分享 facebook

左起：王傳峰、隈研吾、陳仁毅，三個人以共同合作的「和而不同」新書，作爲推廣新東方美學的開始。 分享 facebook

由今日壽星王貞治擔任貴賓致詞代表 分享 facebook

梁朝偉、劉嘉玲也出席「和而不同」出版祝賀會 分享 facebook

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法隆寺入口 分享 facebook

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法隆寺前的水塘，設有陳仁毅的傢俱作品 分享 facebook

王傳峰及陳仁毅作品 分享 facebook

隈研吾的建築模型 分享 facebook

隈研吾 陳仁毅 王傳峰三人作品跨界呈現

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由筱山紀信操刀拍攝，跨界呈現隈研吾、陳仁毅、王傳峰三人作品 分享 facebook

工作花絮（攝影：Jerry Tina） 分享 facebook