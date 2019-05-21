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卡拉瓦喬遺失百年鉅作〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉將拍賣

2019-05-21 09:20亞洲藝術新聞

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法國圖盧茲拍賣Marc Labarbe 將拍賣卡拉瓦喬遺失百年鉅作

法國圖盧茲拍賣行Marc Labarbe與歐洲油畫鑑定公司Cabinet Turquin聯合發表聲明將於2019年6月27日，拍賣文藝復興時期畫家卡拉瓦喬油畫〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉（Judith and Holofernes），預估價格高達約35億至52億台幣區間。

2014年，一位法國圖盧茲的當地人在整理家中庫房時發現了一幅無人知曉的油畫，於是致電給Marc Labarbe，經過拍賣行初步檢定後，認定它為17世紀義大利名家重要畫作，之後轉交給古代油畫專家艾瑞克．圖爾昆（Eric Turquin）和他的專業團隊，之後兩年，在絕對保密的分析研究下確認畫作為卡拉瓦喬的〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉。

基於作品的重要性，法國文化部將此作品定為國家一級文物，以國家法令禁止作品在三十個月內流通，直至2018年12月禁令失效後方能於自由市場買賣。〈裘蒂斯與赫羅弗尼斯〉突顯了卡拉瓦喬有能力表現舊約聖經中《裘蒂斯傳》千鈞一髮的時刻，場景發生在亞述將軍的帳中，案發全程在裘蒂斯女僕亞伯拉的陪伴下完成，儘管裘蒂斯的英雄故事曾激發了許多藝術家創作，但從未展現出如卡拉瓦喬版本如此驚心動魄的緊張感。

因逃亡而定居那不勒斯的他得以開創自己獨有的全新創作語言，他以強烈的明暗、色彩對比與細節裡的殘忍，以濃烈豐富的色彩運用加強視覺衝擊力，明暗的巧妙結合成為了卡拉瓦喬善用的伎倆。作品中的褶皺表現是他筆下最精美的細節，從窗簾的大褶皺到手上斑駁的皺紋，還有眾多部位的細節展現了他精湛的技法：赫羅弗尼斯的肌肉與他被陽光曬成棕色的手與他雪白的胳膊和上身的強烈對比，他汙濁的指甲等，另一個細緻畫面是裘蒂斯手持鎏金劍被細膩精緻的描繪。

在2019年6月27日拍賣之前，此幅油畫將分別在倫敦、巴黎、紐約和圖盧茲做世界巡展。

2019年5月號,No.172
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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