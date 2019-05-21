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富藝斯將出售Delicious Vinyl創辦人 麥特．迪克的6幅巴斯基亞作品

2019-05-21 09:18亞洲藝術新聞

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富藝斯宣佈出售嘻哈音樂的創始廠牌Delicious Vinyl創辦人麥特．迪克（Matt Dike）所收藏的六件巴斯基亞作品。當中的四件作品將於5月15日的富藝斯日間拍賣專場做為亮點拍品，另兩件則亮相於紐約5月16日的「20世紀及當代藝術」晚間拍賣會。

此外，作品於紐約5月3日至15日的預展之前，先行於4月9日至4月11日在洛杉磯展出，其中的重點展品〈自畫像〉（Self -Portrait）預估成交價在9百萬至1千2百萬美元的區間。麥特．迪克與巴斯基亞相識於70年代末，當時他在紐約大學的一次聚會上認識了仍在使用「SAMO」做為筆名的巴斯基亞。

後來當他們在1982年於洛杉磯重新團聚時，巴斯基亞正前往洛杉磯參加高古軒畫廊的首次個展，巴斯基亞已正被推往藝術界的頂峰，而麥特．迪克則是白天在畫廊工作，晚上擔任DJ，接著成為巴斯基亞的指定司機與助手。

麥特．迪克也因此參與了巴斯基亞自1983年開始，以木條拼接做為創作畫板的時期。麥特．迪克收藏品的核心無疑是巴斯基亞1982 年至1983年間的〈自畫像〉，這件作品不僅是藝術家在其自畫像系列中最具辨識度的一幅作品，也呈現了麥特．迪克與巴斯基亞在生活和工作中的強烈連結。〈自畫像〉為創作於兩扇門板上的作品。

其中一扇描繪了藝術家本人，另一扇則展示了豐富的圖像和文字彙編，傳遞了巴斯基亞在短暫的藝術生涯，正處於面對自我反思的關鍵時刻，也讓這幅作品成為他所有自畫像作品中最關鍵的作品。

富藝斯「20世紀與當代藝術」總監史考特．特努斯鮑姆（Scott Nussbaum）表示：「這系列作品呈現1982年至1985年間，巴斯基亞開創性的陰影自畫像時期，以及巴斯基亞在面對名望和成功的壓力下時，洛杉磯如何提供了他自由度與靈感來源。麥特．迪克驚人的巴斯基亞收藏品，展示了他如何在巴斯基亞的生命中扮演重要的角色。富藝斯很高興有機會展示這些未被公開過的重要作品。」

2019年5月號,No.172
2019年5月號,No.172
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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