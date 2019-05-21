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王焜生：2019首屆【藝文薈澳】藝術節 將催生澳門潛藏的藝術底蘊

2019-05-21 09:09亞洲藝術新聞

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2017年卸下了台北國際藝術博覽會執行長一職的王焜生，結束階段性任務後，今年年初，做為首屆【水墨現場】藝術總監的他，以「不止於藝博，無窮於水墨」的理念，打造了水墨藝博的新高度。不到半年的時間，王焜生已旋即開展新的交流計劃，近日他前往澳門參與首屆【藝文薈澳Art Macao】藝術節前導活動，像再次蓄勢待發的將過去所積累的功力，施力於這場由政府、產業與學界共同催生的藝術節。而長年做為一個疏通與連結多方觸角的橋樑，似乎已讓王焜生成為在亞洲當代藝術環境中一枚不可取代的角色

澳門，做為一個全球博弈產業指標性的城市，過去一年悄然又緊鑼密鼓地由澳門特別行政區政府、文化局、旅遊局、教育暨青年局和高等教育局等政府部門，攜手澳門六大博弈企業舉辦2019首屆【藝文薈澳Art Macao】藝術節，活動為期自今年6月至11月舉行，屆時將以多元的藝術展演活動打造「全城美術館，處處藝術園」。

而參與藝術節前期統籌規劃的王焜生，此次出席了六大博弈企業之一的永利澳門（Wynn Macau, Limited）所舉辦的「當代藝術策展講座」前導活動，做為與談人的他表示：「澳門於這個時機點出現藝術節的背景，主要是為配合特區政府於《澳門旅遊業發展總體規劃》中，以建設澳門為「世界旅遊休閒中心」目標，另外，也是配合上澳門今年回歸二十週年的慶祝活動。比較特別的是，做為響應本次【藝文薈澳】的永利集團本身長期致力於文化藝術的推廣，加上永利澳門副主席陳志玲也是台灣人，因此透過這些關係，永利澳門於藝術脈動相對活耀的台灣找尋可能合作的策展人，藉由台澳雙方經驗交流，開啟推動澳門當代藝術的可能性。」擁有豐厚策展經驗的王焜生在「當代藝術策展講座」擔任主講人時「我談論的內容以策展人怎麼規劃一個展覽的實務方面切入：什麼是藝術展覽、展覽主題的發想、與藝術家溝通，策劃經營的方式、預算的掌握到評估呈現給觀眾視覺效果如何？另外再推演到國際藝術覽會、美術館與畫廊的策展工作該怎麼分門別類的策展，最後是如何介入公共藝術以及觀眾參與式的展覽該怎麼進行。」

對亞洲藝術環境熟悉的王焜生，在為期三天的參訪中，對澳門過去藝術發展的觀察為「澳門帶給大家對於博彩事業的印象太過強烈，因此藝術發展的能見度相對弱勢，然而，澳門的優勢在於他們擁有豐沛的文化底蘊，澳門自開埠以來，四百多年來形成了東西方文化相互交融的一個獨特城市，1557年葡萄牙人到此插旗、明代利瑪竇從此處入境中國，除了文化交融的特色。澳門本身的建設歷史非常悠久，目前在澳門歷史城區的所擁有的22座建築、8個廣場等均被聯合國教科文組織（UNESCO）列入《世界文化遺產名錄》，但在自主權移交以及賭權開放後，澳門以「世界上第一大賭城」聞名於世界，在文化藝術發展上，反而位於藝術發展的邊陲，再來由於產業發展的看似沒有需要，導致澳門本地專職藝術家的部分是稀缺的。」雖然在上述的條件下，澳門相較於周邊藝術發展強勁的香港、日韓國，台灣是相對弱勢，王焜生補充道：「但是由於在藝術發展的邊陲，又有其自由度與驚喜，比如澳門其實從上世紀1980年代開始發展抽象繪畫，2005年甚至有【中國行為藝術文獻展】。怎麼會有行為藝術文獻展在澳門？是一件令人感到玩味的事。」

擁有深厚歷史文化體質的澳門，王焜生認為再配合上此次澳門政府以官產學模式推動的藝術節，引導出澳門做為待起的亞洲藝術城市新星的可能性「過去澳門被博弈產業的光芒遮蓋藝術發展，澳門像是一顆被遺忘的珍珠，但透過博弈企業與官方欣然表態的支持，給予澳門一個面向藝術產業發展的新機會，以當今澳門政府與產業的角度來說，舉辦大型的國際性活動可以吸引更多人潮，另一方面，以文化藝術圈的角度，藉由這樣的方式得以促進澳門本地文化藝術圈的發展，從雙方的立場都是利多。再者，藝術產業需要一個強而有力的支持者，有別於其餘國際型藝博會，澳門最突出的特點為來自產業的資金與政府的資源充沛，得以充足地運作大型活動。因此【藝文薈澳】的核心在於，藉由政府的推動、產業資金的挹注，是否能讓澳門藝術發展的文化底蘊爆發出來，並且突起後的後續效應該怎麼運作？這點就需要經驗上的助力。」

曾拋出「用藝博會梳理藝術史」的王焜生，如今拋出「藝術節催生一個城市潛藏的文化底蘊」為新命題，也給予王焜生一個提醒「在參與藝術節的活動中，藝術怎麼跨界與合作，依然是我在此次交流的重點項目，因為怎麼讓台灣的藝術邁向國際是我更重要的方向，透過未來持續與國際機構交流，或是藝術家團體連結，讓台灣的藝術家走出去，是我更重要的使命。」

2019年5月號,No.172
2019年5月號,No.172
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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