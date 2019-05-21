因為獨處 才能成就那個叫陳張莉的人

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人們往往誤以為通往幸福之路的方法，是追求世俗奢華的上流生活。但這追求的全部目的，只是將我們悲慘的人生轉為接連不斷的享樂、快感和歡愉。這一過程不可避免的將會導致失望及幻滅，同樣伴隨而來的還有人與人之間的互相欺騙。…所謂的文明社會，最糟糕的不僅在於它讓那些不值得我們稱讚或喜愛的人與我們相伴，而且還在於它不允許我們成為真實、自然的自己。-----亞瑟‧叔本華Arthur Schopenhauer

2013年10月13日，或許對別人來講，那其實只是發生在關渡一處倉庫的火災罷了。但是，對於陳張莉來講，自己數十年的心血、百餘張的畫作，就這麼被燒個精光！事後，許許多多繁繁瑣瑣的火災鑑定報告、究責、法律程序…無疑是另外一層再次揭人痛楚的行為。最後，她放棄責任該由誰來賠償的法律事宜。對她來講，畫；都已經燒光了。要誰來賠償，都已不再是有意義了。更何況鉅額的賠償，何嘗不也讓對方的家庭陷入更艱困的窘迫。她說「反正就當作這些畫，都被上帝收藏了。我至少知道這些畫在誰的手中！只是，怕就怕哪天我有機會在美術館舉行回顧展，上帝不知肯不肯借我呢」？她又說「我終究還是記得那些畫被上帝收藏的畫的。我曾經畫過的東西，都在我的腦海裡，不會輕易遺忘的。再說…還好我都留有圖檔」。

我從不知道「堅強」這個東西有多重？有多麼大的一個量體？

但是，陳張莉卻教會我；原來，堅強；是一種能夠面對重大傷口之餘，還能有氣力說出「還好，血沒流光」！

認識陳張莉30年，我總是忘記問她；1987年，到底是怎樣的勇氣就這麼隻身一人執意到紐約？然後就這麼死命拿到了普拉特學院藝術碩士呢？

儘管，當初執意再回學校，都獲得家人的支持。只是，陳張莉在面對既定成俗的社會傳統角色與自我的兩極拉力，她「強悍」的選擇自我，這也等於是選擇了孤獨。這讓我想到17世紀的醫生、詩人安格魯斯‧西里修斯(Angelus Silesius,1624-1677)說過的一段話『無論孤獨多麼痛苦，也千萬不要變得庸俗。因為那時，你將會發現，世界到處都是荒漠』。對於陳張莉來講，藝術；應該不只是一種筆與油彩的說話關係。藝術；更大的成分是在於，一種自我的實踐、一種對自己的誠實、一種對自己的圓滿。

在今年的双方藝廊的【心即韻】的個展，顏色；固然會被成為關注點，但卻不應該是成為…唯一重點。

我們更多一點應該注意的是，陳張莉在自己那麼長長曲折的繪畫過程裡面，她一次又一次去「強壓」著自己必須不甘於只停留在一個位置上；而是能夠發掘不足，因為不足就能不自滿，因為不自滿就能再去顛覆自己、挑戰自己，再去拿成績給自己檢定。

因此，這難道只是一種對顏色的選擇不同而已嗎？

自然不會是，也不該是。畢竟，顏色只是一個介詞；而非主詞。

在她的近作裡，更大的力量是一種溫馴的堅厚力量，它是屬於陳張莉自己的；外表始終柔順、內在則強韌而不容許妥協。那股力量徹底出自於內心，既不是逞強、更非曲迎。

她讓整個畫面有個性，那種個性太像她。

也就是在作品的表面上，你可以看到和諧的躍動，但是卻能夠在技巧的表現上，看到陳張莉多麼龜毛與討厭自己。因為，只有討厭自己，才能一個步驟又一個步驟去架構畫裡面流動而不焦躁的色彩運動。她運用了拼貼，卻不是被拼貼的傳統方式給綁架。她的拼貼其實是在繪畫過程中，所留下的色彩足跡。當這些足跡乾了、安靜了，她回過頭卻發現，當情緒不再囂張的時候，竟然能讓人理解那過往囂張的理由。於是，她撕起那些囂張，讓它回到畫布上。透過黏貼的處理，那曾經有過的囂張，此刻則已經融入畫面裡，成為一個可以讓人注意卻不會太過於尖銳的「高音」。好像它與那張畫，原本就是在一起的！

我覺得，這不單純只是一種技巧的縫合，它是藝術家性格的曲流，能清楚掌握前方會有顆石頭，可選擇繞過、也能惦過自己的力氣，足堪迎頭撞去激發小浪。

陳張莉到了這樣的經驗、年紀關卡，她彷彿更懂得畫畫是怎一樁事。是個能夠能愉悅自己、成全自己，也是個圓滿自己的一項工程。

而如果，沒有經過獨處，她又如何能煅造出這樣的自己、如何成為現在我們所看到…陳張莉。