中國當代藝術的發展 不應該只有市場

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最近在網上閱讀到「新浪當代藝術頭條」一篇由陳曉峰發言的：「中國當代藝術 30年的價值邏輯」。他提到中國當代藝術發展分二種路走。一種是體制內的生存，體制內藝術家把藝術做成一門冠冕堂皇的體制生意，只有中國有。另一種就是體制外的自由藝術家，可謂是在夾縫當中生長起來了30年，這部分藝術家基本上在中國的體制內是「反水」。但現今，這群過去反體制的「反水」藝術家，估計要被萬惡的資本主義餓死，藝術區被拆遷、文化上的「假貨」，還有西方畫廊挾帶西方藝術家作品的兵臨城下，這些都讓中國當代藝術的生存土壤到了最險惡的地步。

現今資本裂變以及商業模式 一直是中國當代藝術發展的痛點

的確，現今的中國當代藝術家已面臨生活的困境；但說實在的，再怎麼苦，不會苦過85新潮時期的藝術家，那時每幅畫作要賣到上萬人民幣都難，當時的藝術家滿腦子都是創作想法，眼睛看到的、手裡能掌握的只有藝術，沒有太多物質的想法。現今中國當代藝術家則太過於在乎「做藝術的回報」，而不是作為一個藝術家「對社會的觀察與反思」，過多的商業運作和生存考量，讓藝術家創作缺乏純粹的靈魂。關於對現今中國當代藝術的看法，我的觀點和陳曉峰一致，得「重啟」。不過「重啟 」藝術家群將不在是85新潮那一批人，而將落在80後、甚至90後的藝術家群的肩上，因為對於80後的藝術家而言，他們更容易在越來越壓抑的生活中，承載呼之欲出的時代意義。

雖然美國抽象表現主義是美國藝術崛起的基礎 但接續的美國普普藝術的誕生 才是美國引領世界藝術的開始

無疑的，美國在二戰後主導著全球藝術的發展，從抽象表現主義崛起，再到美國普普藝術對全世界無所不在的影響。美國當代藝術之所以能引領全世界藝術的發展，所憑藉的絕對不是只有商業操作，而是美國藝術家們為人類藝術發展找到出口的發聲，這點才是美國藝術的價值。

曾經讀過關於60年代美國藝術經營之神李歐．卡斯特里（Leo Castelli）剛開始畫廊，在樓上住家舉辦賈斯培．瓊斯（Jasper Johns）展覽的往事。當時李歐．卡斯特里畫廊裡正展出賈斯培．瓊斯一對〈Target〉、〈美國國旗〉畫作，一對開價1200美元；您沒看錯，就是1200美元。當時兩幅畫作都有買家表示意願，李歐．卡斯特里告知賈斯培．瓊斯，他想自己留一幅，要不要就賣一幅？賈斯培．瓊斯回答你可以留下〈Target〉，而我拿走〈美國國旗〉。李歐．卡斯特里以原本可以半價買到的作品，最後還是付給了賈斯培．瓊斯作品的原價。如今這幅〈Target〉則收藏於紐約MoMA，而當時那位有意願的買家就是後來的紐約MoMA的第一任館長阿爾弗雷德．巴爾（Alfred H. Barr）。至於阿爾弗雷德．巴爾當初所看中的這幅〈美國國旗〉，賈斯培．瓊斯在他去世後也把它捐給了紐約MoMA以紀念這段友誼，現今兩幅都在MoMA。從這個故事可以看出，美國抽象表現主義藝術家一開始也沒市場，藝術家日子也不好過，沒有太多收藏家接受，畫作市場價錢不高，畫廊從業者更難，但他們都在那個艱困的年代挺了過來，而且成為年輕藝術家作品市場從無到有的一段佳話。

後來的「普普藝術」的崛起，美國已進入畫廊時代，有不少優秀的藝術經紀人投入畫廊工作，這讓普普藝術家們能盡情投入天馬行空的創作，而這些作品都有收藏家買單，才開展出美國普普藝術新浪潮。

走過85新潮的中國當代藝術 必然會有新藝術引領中國走向世界

如果說美國藝術大國的路是中國要走的，我們很高興的看到，中國85新潮已在90年代的世界藝術發展史上佔有一席之地，現在就看中國新藝術的發展能否走出類似美國「普普藝術」，為世界藝術發展開創出一個春天。當然這股中國當代藝術春天的氣息，還待80後及90後藝術家的「重啟」。就如同陳曉峰所言「重啟」得來自於於中國文化形態的價值，之於社會現實的價值，之於國家創新層面的價值；當然最重要的還是重啟後的中國當代藝術，能否帶領全世界藝術走出什麼樣的一條路？這才是中國當代藝術對全人類的貢獻。