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立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

專家點評 5月27日邦瀚斯「現代與當代藝術」亮點拍品

2019-05-19 08:55亞洲藝術新聞

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拉夫爾‧泰勒 Ralph Taylor 戰後及當代部門全球主管
拉夫爾‧泰勒 Ralph Taylor 戰後及當代部門全球主管
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繼2018年十月倫敦、及2019年三月香港舉行兩場林壽宇大型回顧展後，邦瀚斯本季推出重量級精品〈1.3.1964 - 繪畫浮雕〉，延續拍賣公司對林壽宇藝術成就的禮讚。

我們本次與林壽宇藝術資產的合作，特別是與家屬的密切往來，成就了本次邦瀚斯歷來最獨一無二的拍賣會。繼2018年十月倫敦、及2019年三月香港舉行兩場林壽宇大型回顧展後，邦瀚斯本季推出重量級精品〈1.3.1964 - 繪畫浮雕〉，延續拍賣公司對林壽宇藝術成就的禮讚。

〈1.3.1964 - 繪畫浮雕〉無疑是林壽宇在市場上最重要的作品之一，它不僅曾於1964年的德國卡塞爾文件展（documenta III）展出，具有完美的收藏經歷和獨特的展覽歷史；且是同系列中尺寸最大的一幅，這絕對是具有美術館級質量的一件珍稀之作。

另一件精美而迷人的朱德群作品〈無題〉，出自一位品味完美的收藏家珍藏。朱德群不但是20世紀初的繪畫巨匠，這件畫作無論在構圖、色彩上，皆符合上乘之作的標準。

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LOT 8

林壽宇〈1.3.1964 - 繪畫浮雕〉

油彩 鋁板 有機玻璃 畫布

1964年作 137.1 x 116.9 公分

HK$4,500,000 - 6,500,000

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LOT 15

朱德群〈無題〉

油彩畫布

1988年作 115 x 89公分

HK$1,800,000-2,500,000

若林良 Ryo Wakabayashi 現代與當代藝術資深專家
若林良 Ryo Wakabayashi 現代與當代藝術資深專家
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5月27日，在「現代與當代藝術」拍賣會上，除了有博物館級別的林壽宇及李禹煥作品，我們亦將呈獻幾件難得的日本藝術家作品。

村上隆的小花系列作品〈小花畫作：黃、白和紫花〉（A Little Flower Painting: Yellow, White, and Purple Flower），不僅是首次上拍的難得珍品，亦被用作藝術家工作室的標誌性圖像，為村上隆作品愛好者千載難逢的收藏機會。

在日本現代繪畫舉足輕重的畫家山田正亮，以嚴謹的繪畫實踐聞名於世。在勤奮苦練的創作生涯中，山田正亮專注於探究藝術中的精神性智慧。〈作品D.209〉為反映藝術家持續追尋繪畫的哲學義理的朝聖之路，是拓展收藏序列的關鍵性鉅作。

〈擁抱蝴蝶的女孩〉，為平賀敬受原生藝術（Art Brut）流派啟發，將一種不受拘束的精神和奇異之美，和作品題旨對比的詩意性 ，從畫布表面散發而出。是喜愛平賀敬，或是鍾情日本戰後藝術的收藏者，不容錯過的精彩之作。

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LOT 31

村上隆〈小花畫作：黃、白和紫花〉

壓克力 金箔 畫布

2017年作 41.7 x 33.5 公分

HK$1,500,000-1,800,000

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LOT 28

山田正亮〈作品D.209〉

油彩畫布

1975年作 130 x 130 公分

HK$150,000 - 250,000

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LOT 19

平賀敬〈擁抱蝴蝶的女孩〉

油彩畫布

1961年作 116 x 91 公分

HK$200,000 - 300,000

姚垚 Yao yao 大中華區私人客戶總監
姚垚 Yao yao 大中華區私人客戶總監
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本季推出的〈從點770108號〉屬於李禹煥早期深具開創性的「從點」系列，與藝術家的「從線」系列同時並進，為李禹煥帶來極高的國際聲望，奠定其作為韓國最重要藝術家之一的地位。透過不斷重覆單一筆觸的描繪，李禹煥揭示了無限的千變萬化；蘊藏此一初心的〈從點770108號〉散發著一股靜定的力量，構圖亦在市場上相當罕見，是藝術家的經典之作。

另一件拍品周春芽的〈太湖石〉是突顯藝術家融匯東西藝術語言的重要代表作。傳統寫意的石景，透過新表現主義強烈的筆觸，生動靈活地體現。〈太湖石〉既突破了傳統所賦予的概念，卻又保有千絲萬縷的聯繫，把新表現主義與中國傳統技法完美融合在一起。

中國年輕當代藝術家黃宇興自北京中央美術學院壁畫系畢業後，便在藝術圈備受矚目。他的作品闡述著時間性和生命中無形的變化。此次拍品〈河流-白色的樹叢〉，在畫面上河流及氣泡運用層層熒光色彩，把轉瞬即逝的氣泡繪於潺潺流水之上，試圖把河流的永恆性和氣泡的片霎性定格於同一個畫面，以抽象的手法表達出時間和生命過程的須臾萬變。

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LOT 21

李禹煥〈從點770108號〉

礦物顏料 膠水畫布

1977年作 130 x 162.3 公分

HK$4,000,000-6,000,000

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LOT 22

周春芽〈太湖石〉

油彩畫布

1993年作 100 x 80 公分

HK$1,200,000 - 1,600,000

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LOT 24

黃宇興〈河流-白色的樹叢〉

壓克力畫布

2014年作 150 x 99.5 公分

HK$400,000-600,000

林芳如 Dorothy Lin 現代與當代藝術部門專家
林芳如 Dorothy Lin 現代與當代藝術部門專家
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市場表現良好的陳庭詩，長期以來深受藏家青睞。1978年作的〈晝與夜第39號〉首次於市場上現身，此作原為雙聯作，左半失佚，本拍品為右聯。陳庭詩出生書香世家，因自小失聰，其作品能感受到在無聲世界中對自然奧妙的體悟，以及他灑脫面對人生的態度。第一次釋出的39號右聯，是喜歡收集陳庭詩的藏家不能錯過的精選拍品。

另一件拍品〈玫瑰桌子〉為日本戰後藝術「物派」（Mono-ha）領軍人物之一––小清水漸於1988年創作的作品。「物派」強調日常所見的材料和空間、人類之間的互動關係。

小清水漸將日常熟悉的物質，經過人為的雕塑，呈現物質本身所帶有的原始美感。在多視角的觀點下，熟悉的物質在瞬間表象產生一股錯覺感。藝術家拋出對自然物質表象與本性的差異思考，讓觀者在乍見作品的那一刻，感受其背後的哲理。

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LOT 10

陳庭詩〈晝與夜 第39號〉

甘蔗板版畫

1978年作 版數4/40 122 x 61 公分

HK$45,000 - 65,000

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LOT 32

小清水漸〈玫瑰桌子〉

綜合媒材 木桌

1988年作 110 x 88.5 x 70公分

HK$120,000 - 180,000

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現代與當代藝術拍賣

Modern and Contemporary Art

香港金鐘

5月27日 16:00 HKT

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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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