洛杉磯郡立美術館獲得6.5億美元所建的新館會是什麼樣？

新洛杉磯郡立美術館示意圖顯示，建築將有更簡潔的混泥土外觀 Image Courtesy of Atelier Peter Zumthor & Partners / The Boundary 分享 facebook

委員會於4月9日投票通過了對新館的環評報告，批准新館將取代的現有LACMA建築主體，當中1億1千750萬美元的預算由洛杉磯郡立資金所提供。

經過多年的延宕和飽經對建築樣式設計的批評，洛杉磯郡立美術館（LACMA）提出6.5億美元的新館預算，終於獲得洛杉磯監管委員會（County of Los Angeles Board of Supervisors）的批准。

委員會於4月9日投票通過了對新館的環評報告，批准新館將取代的現有LACMA建築主體，當中1億1千750萬美元的預算由洛杉磯郡立資金所提供。洛杉磯郡立美術館首席執行長邁克爾．戈萬（Michael Govan）於投票前所發表的一份聲明表示「這座新建築將取代原本四座具有重大結構問題，並且不再適合展出藝術品的舊有建築體。」

由瑞士建築師彼得．卒姆托（Peter Zumthor）所設計的新館，經過反覆修改也比最初版本小10％以上，由 387,500平方英尺縮減至347,500平方英尺。

邁克爾．戈萬表示：「這樣空間的最終修改結果，主要來自於環評報告的考量，卒姆托所設計的大樓展覽空間比早期的草案小約10％，雖然減少展示藏品的空間，但我們的藏品仍可以在布洛德博物館（The Broad）、雷斯尼克館（Resnick Pavilion）展出。然而失去幾千平方英尺的空間，但並不會妨礙我們的巡迴展或永久收藏典藏的計劃，因為美術館的空間整體而言，依然擴大了許多」。

新建築西北外觀示意圖 Image Courtesy of Atelier Peter Zumthor & Partners / The Boundary 分享 facebook

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新LACMA大樓的畫廊 Image Courtesy of Atelier Peter Zumthor & Partners / The Boundary 分享 facebook

新館將橫跨威爾希爾大道（Wilshire boulevard），主要的展區位在北邊，其餘的展覽空間則分布在目前為公共停車場的南側。 此外，建築整體將延伸出3.5英畝的公園腹地，新洛杉磯郡立美術館預計在2024年初完工並對外開放。

新館建築足跡跨越威爾希爾大道 Image Courtesy of Atelier Peter Zumthor & Partners / The Boundary 分享 facebook