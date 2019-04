男性藝術家仍處領導地位?

巴黎路易威登基金會【繪畫視界】帶您一探究竟

分享 facebook

近代藝術家如何從傳統的繪畫元素—手勢、表面、色彩、光線—出發,不斷創新?如何以另類方式創作繪畫?這是貫穿此刻在巴黎路易威登基金會舉行的【繪畫視界】展的兩大軸線。

總策展人、路易威登基金會藝術總監蘇珊.帕傑(Suzanne Pagй)在接受《亞洲藝術新聞》專訪時,首先說明了展覽構想的緣起。「展覽旨在延續地下一樓舉行的倫敦科陶德收藏(Courtauld Collection)的脈絡,換言之,繪畫。我們從路易威登基金會的收藏中挑選了環繞繪畫這個媒介或主題展開的作品,與科陶德收藏的一百多件印象派繪畫產生對話」。

然而,以法蘭克.蓋瑞(Frank Gehry)標誌性建築上下四個樓層,展出基金會典藏的23位藝術家創作於1960年代至2018年間的74件作品,展覽範疇卻遠遠超過傳統定義的繪畫,呈現了藝術家在過去半個世紀以來,如何通過對繪畫的挖掘、顛覆與突破,大大地拓展了繪畫作為媒介和語言的可能性。

展覽現場

分享 facebook

圖片© Fondation Louis Vuitton / Marc Domage 分享 facebook

圖片© Fondation Louis Vuitton / Felix Cornu 分享 facebook

分享 facebook

攝影:余小蕙 分享 facebook

平心而論,【繪畫視界】展儘管不乏精彩作品,但整體結構鬆散,歸根結底就是一項以繪畫為藉口的收藏展。展覽通過「個展」和在形式、手法或關注議題上可產生相互對話、觀照意味的「群展」的交替,呈現路易威登豐富收藏的一部分——絕大多數首次公開亮相。

然而,其中幾個藝術家的小型個展,以該基金會典型的大手筆,一次陳列藝術家一整組系列或多件作品,讓人得以更加深入藝術家的創作手法和理念,著實過癮。帕傑女士表示,「展覽儘管表達了對於繪畫的一些立場和態度,但絕不在對過去五十多年的繪畫史抑或繪畫現況進行學術梳理」,「重點在呈現繪畫作為獨特的語言和形式,以及藝術家在創作上如何和不同構成元素之間進行對話」。

這次展出藝術家,許多自1960年代起活躍,思考「繪畫」的問題,他們可能使用傳統的繪畫工具,如畫筆、畫布,或是思考與繪畫相關的問題,如色彩、光、動作、手勢、表面、空間,因此展覽除了繪畫,也包括雕塑、裝置,一方面呈現繪畫帶給雕塑、行為展演、錄像等其他媒介的影響,另一方面則是繪畫如何從其他媒介的創作中汲取營養。

動線一開始是美國畫家喬安.米切爾(Joan Mitchell, 1925-1992)的個展—效果大氣磅礡,具視覺震撼力—以地面樓一整層寬闊的展廳陳列了這位自1968年定居法國、以抽象表現手法著稱的藝術家,1970-1980年代九件大尺幅畫作(包括雙聯和三聯作品)。工作室設在莫內最後落腳吉維尼(Giverny)之前的小鎮--維特尼(Vétheuil),米切爾的創作和莫內雖無直接的線性關係,但之間有許多不可否認的呼應和內在關聯;她用狂恣奔放的線條、熾熱明亮的色彩,演繹印象派的光線、色彩、自然風景。

「 她把印象派畫家的問題放在二十世紀的語境中處理,更加強調內在和表現。她使用白色的方式,令人想到塞尚」。帕傑說。站在展廳中央, 米切爾的畫乍看下是線條活力生猛的抽象畫,但拉開距離駐足凝視,彷彿喚起了某種別樣的風景,反倒是一種非常抒情的表達。「她畫的不是眼前所見的風景,而是她記憶中、對某個風景的切身感受」。

喬安.米切爾〈Beauvais〉1986 © Joan Mitchell 遺產,圖片 © Primae / David Bordes 分享 facebook

Joan Mitchell的個人展廳,攝影:余小蕙 分享 facebook

卡爾.安德烈(Carl Andre)以紅雪松木塊組合成的30公尺長大型雕塑〈DRACO〉(1979),醒目而霸氣地橫梗於展廳中央。為什麼在一個名為繪畫的展覽裡,同時展出雕塑?「 我試圖讓空間產生一種緊張關係;這個緊張關係凸顯了繪畫的存在,在其他展廳,這也是一種將不同畫作聯繫起來的方式」。

二樓第一間超大展廳中,羅伯.布瑞爾(Robert Breer, 1926-2011)那只白色光滑,造型如圓柱體,特點是會在不聲不響中悄悄移動的雕塑,串連起了幾位手法從傳統到工業、樣貌迥異的畫作—唯一的共同點是大尺幅。

羅伯.布瑞爾〈漂浮〉1970/2014©Robert Breer 遺產,圖片© FRAC Franche Comté 分享 facebook

丹尼爾.布罕(Daniel Buren, 1938-)自1960年代以工業帆布上的相間條紋作為創作的唯一圖案,以獲得繪畫的「零度」境界;皮耶.蘇拉吉(Pierre Soulage, 1919-)崇尚黑色的凝重和激進,甚至創造了「超黑」(outrenoir)這個字,近乎執迷地探索黑與光的關係數十年如一日,在他的畫中,超黑粗線條間偶爾露出如光的白色畫布,抑或畫面黝黑到泛著光澤;然而,他們兩人仍舊以筆和顏料等傳統工具作畫,其他藝術家則開始使用工業材料和技術來創作。

丹尼爾.布罕〈Peinture aux formes variables〉1966 © DB - Adagp, Paris 2019,圖片 © Daniel Buren and Kamel Mennour, Paris 分享 facebook

皮耶.蘇拉吉〈2002年5月22日〉© ADAGP, Paris 2019, Courtesy Galerie Karsten Grève AG 分享 facebook

雷蒙.昂斯(Raymond Hains, 1926-2005)則是把廣告版上的海報撕裂成「畫」;馬克.布萊德佛(Mark Bradford, 1961-)同樣迷戀廣告版上的海報,以不斷的貼和撕,時而加上麻繩、鐵絲,來構成畫面;韋德.蓋頓(Wade Guyton, 1972-)則以巨型噴墨印表機取代畫筆,同時挑戰「作者」的概念。

馬克.布萊德佛〈Constitution〉© 2019 Mark Bradford,圖片© FRAC Franche Comté 分享 facebook

韋德.蓋頓〈無題〉2018 © Guyton Wade © Rom Amstrutz Courtesy of the Artist & Petzel Gallery 分享 facebook

另一間小展廳裡,法蘭索瓦.莫黑列(François Morellet, 1926-)按照先前確定好的規則,用筆畫線、顏料塗色、鋁條、霓虹燈管構成活潑有趣的幾何圖形;艾伯特.奧倫(Albert Oehlen, 1954-)用電腦繪圖程式作畫;強調其關注點在「怎麼」畫,而非畫「什麼」的克里斯多夫.巫爾(Christopher Wool, 1955-)創作結合了機械複製技術和手工即興的痕跡;尼爾.托侯尼(Niele Toroni, 1937-)用50號刷子手工繪製的痕跡,既相似又各各有別;和布罕、托侯尼一樣,貝爾納.弗里茲(Bernard Frize, 1944-)同樣依據預先設想和決定的規則來創作—甚至可委託他人實現,排除藝術家的主觀、情感獲釋人和外在因素的涉入,強調讓材質本身說話,展出的〈FUI〉系列(2007),呈現不同顏色接連成的一條線構成的彩色迷宮。

法蘭索瓦.莫黑列〈Relâche n°4,〉1922 © ADAGP, Paris 2019,圖片 © Julie Joubert. Courtesy studio FranНois Morellet and kamel mennour, Paris/London 分享 facebook

艾伯特.奧倫〈無題〉1992-2005 © ADAGP, Paris 2019,圖片 © Primae / David Bordes 分享 facebook

貝爾納.弗里茲〈FUI〉2007,圖片 © Adagp, Paris 2019 分享 facebook

動線緊跟著來到三個藝術家個展:艾托雷.斯帕雷迪(Ettore Spalletti, 1940-)展出以藍和灰為主色調的五件繪畫和雕塑,一方面試圖捕捉義大利中部阿布魯佐省(Abruzzes)沒有形體的天空、大氣,同時藉以探索顏色所具有的龐大的詩意、形而上、冥想潛能。

阿雷克斯.卡茨(Alex Katz, 1927-)的「環境繪畫」通過對同一場景在不同時間的一再描繪,試圖捕捉從樹葉間穿透而出的變幻萬千的光線,展覽呈現他一系列大小尺幅的人像和描繪居住地緬因州的風景畫。

艾托雷.斯帕雷迪〈Paesaggio 2〉© Adagp, Paris, 2019,圖片© Courtesy Marian Goodman London 分享 facebook

阿雷克斯.卡茨〈Figure in the Woods〉2016 © Alex Katz / Adagp, Paris, 2019,圖片 © Gavin Brown Enterprise New York 分享 facebook

在路易威登基金會開幕展即獲得亮點呈現的德國知名畫家葛哈.李希特(Gerhard Richter, 1932-)展出〈森林3〉(1990)呈現層層疊疊的鮮豔色彩,營造出一種介於具象和抽象之間的畫面;一系列的〈灰色森林〉(2008)則是在森林照片的某些地方塗以一層灰色的琺瑯漆;以冰冷色調繪製的〈海景-有點多雲〉(1969)更多是表達個人置身其中時的「感受」,並且向浪漫主義繪畫致敬。在另一個展廳中,李希特以隨機方式排列色塊,產生令人眼花撩亂視覺效果的〈4900個顏色〉(2007),與艾爾斯沃斯.凱利(Ellsworth Kelly, 1923-2015)的藍白構成的幾何抽象繪畫以及。

葛哈.李希特〈4900個顏色〉© Gerhard Richter, 2019 (1601 2019),圖片 © Primae / David Bordes 分享 facebook

葛哈.李希特〈20.2.08〉© Gerhard Richter 2019 (16012019),圖片© Marian Goodman, Paris 分享 facebook

紐約極限主義丹.弗萊文(Dan Flavin, 1933-1966) 以白色霓虹燈管所創作的〈獻給塔特林的紀念碑〉,以俏皮的方式向以設計第三國際紀念碑著稱的俄國構成主義藝術家塔特林致意,並指涉了他所居住的紐約如幾何造型堆疊的天際線;另一件作品則是以粉紅色、綠、黃、藍色霓虹燈管組成的雕塑,向紐約傳奇畫商卡斯特里(Leo Castelli)致敬,背後散發的微微光暈似在召喚莫內風景畫中的晨光熹微。

丹.弗萊文〈獻給塔特林的紀念碑〉1964-1965 © Adagp, Paris, 2019,圖片 © Louis Vuitton / JОrОmie Souteyrat 分享 facebook

丹.弗萊文〈Untitled (for you, Leo, in long respect and affection) 1〉1977 © Adagp, Paris, 2019,圖片 © Louis Vuitton / JОrОmie Souteyrat 分享 facebook

如果說二十世紀初印象派畫家是通過用顏料於畫布上組織色彩與光線,以呈現自然景觀和召喚感受,當代藝術家以不同媒介和手段傳達人與大自然,與世界之間的關係。在〈無限鏡屋—陽具原野〉(1965-2013)中,日本藝術家草間彌生(1929-)用色彩和鏡子構築了一個迷幻世界。帕傑表示,「草間彌生的創作處理了繪畫的其中一個參數,即顏色的問題;更確切而言,她通過鏡子,讓顏色在空間中獲得無限延伸。她的創作並非傳統意義的繪畫,而是獲得很大擴展的繪畫」。

草間彌生〈無限鏡屋—陽具原野〉1965/2013 © Yayoi Kusama,圖片 © Yayoi Kusama Studio, Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore and Victoria Miro, London 分享 facebook

路易威登基金會寬闊的展廳和充分的展示條件,讓許多藝術家的作品得到絕佳的呈現,但也讓某些作品大而空泛的問題暴露無遺;相較之下,僅以一層樓面展廳的科陶德印象派繪畫收藏展顯得更加緊湊精彩。

上個世紀初,科陶德夫婦因其獨鍾印象派畫家的視角,收藏當中只有西方和男性藝術家;一百年後,在經過了女性主義、後殖民、全球化、多元現代性等各種思潮和社會趨勢後的今天,路易威登基金會向公眾呈現的繪畫收藏竟仍舊以西方和男性藝術家為主(喬安.米切爾和草間彌生是唯二女性藝術家,草間彌生雖出身日本,但長期以來由西方大畫廊代理),不僅令人費解,且為路易威登基金會未能趁此機會提出一個在文化、地域、性別上更多元多樣的繪畫視界而遺憾。