藝時代崛起—李仲生與台灣現代藝術發展

策展人陶文岳：以建立在全球化的視野架構，探究屬於當代精神的創作

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目前正展於台中國美館的【藝時代崛起—李仲生與台灣現代藝術發展】大展，由台中國美館、李仲生文教基金會與策展人陶文岳三方協力策劃。自1998年，李仲生文教基金將李仲生作品悉數交予台中國美館典藏後，歷年來台中國美館皆會推出李仲生的展覽。今年，策展內容更囊括李仲生自五、六零年代以降的門生共37位藝術家，方向從李仲生的教育推廣論其藝術精神傳承的延續和發展，更透過此次展覽，揭示李仲生的教育視野得以如何持續影響當代的習藝者⋯⋯

於台灣藝術大學美術系兼任助理教授的策展人陶文岳，此次策展方向主力呈現李仲生在台灣美術史上做為現代藝術重要舵手的貢獻，由於李仲生的門生眾多，此次展出的37位藝術家，主要以陶文岳執筆的〈藝象蒼穹~1950—2018 李仲生學生系譜創作研究案〉中的28位在世門生為主，再延伸更多的藝術家，展覽內容包含：一、李仲生作品。二、1951年在臺北安東街開畫室時期。三、1957年移居彰化後自由開班授徒時期。四、李仲生門生作品等四大主題區。

他表示除了創作之外，李仲生最大的成就為在早期保守的台灣美術教育環境中，傳達藝術實驗性改革的精神。當時台灣的美術教育分屬在日治與1949年隨國民政府撤退來台灣的大部分傳統藝術家兩個脈絡。而李仲生曾於上海美專學習，後又至日本留學，他開闊的視野早已放諸全世界，台灣當時的美術教育環境對他而言，是處在一種較為傳統封閉的環境。在這樣的背景下，李仲生認為應以「理論」與「創作」兩個面向，全面性的發展來改革台灣美術環境。由於早期藝術學院的學習環境，許多老師會以幫學生改畫來解決學生的技術與畫面空間問題，這樣的結果往往讓學生易流於以老師的喜好做為憑依而僵化創作表現。李仲生所傳遞出的時代精神反映一種別於正統學院的逆反精神，除了他獨創一對一咖啡館教學法，策展人談及：「李仲生會從三個觀點來教學，第一是找出自己的風格、第二是需具有東方特色、第三是要有世界視野。這三點放諸於當今的創作環境，仍不失為可參考的創作準則，尤其在這三點準則下，要怎麼挖掘台灣精神，就是現代創作者可以省思的問題。」

2019年4月號,No.171 分享 facebook 問及曾做為學生與為人師兩種角色下的陶文岳，以李仲生年代所發展而來的革新概念，對照當代藝術創作者所需面對的挑戰與突破該往什麼方向發展時，他認為：「在全球化的架構下，當今創作者要留意的已非李仲生年代時的「傳統與現代」的問題，而是建立在全球化的視野，去回歸屬於自己時代面貌的問題深入探究，架構屬於當代面貌的本土精神，再者，相比李仲生的年代，當代資訊的富足對於年輕的習藝者而言，雖然易於發展自己風格，但若過早進入到商業畫廊系統被定型後，就容易失去發展的空間，服膺於另一種規制，失去彈性做自己的力道，也是當今創作者需留意的面向。」具有豐富旅歐學習經驗的陶文岳表示，比較中西方同年代繪畫表現的發展，台灣抽象繪畫帶有自身的獨特性，這點得回溯到五、六零年代，當時在大環境下的藝術創作具有強烈的目的性，即是復興文化正統，因此藝術家雖然受到西方影響，但教育環境在中華文化復興運動下，抽象表現有許多從水墨演繹而來的特質。

雖然現在所處時代不一樣，但他認為：「當今創作者要怎麼突破繪畫發展的出口，即為重新探究水墨新精神，因為水墨系統是我們有別於西方藝術的特點。想要突破水墨精神非流於傳統技法的窠臼，而是要以水墨點線面的本質內涵去思考繪畫創作的新出路。」