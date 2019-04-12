藍騎士運動的開創脈絡：弗朗茲．馬爾克與奧古斯特．馬克

巴黎橘園美術館目前正展出德國藍騎士運動兩位重要代表藝術家弗朗茲．馬爾克（Franz Marc）和奧古斯特·馬克（August Macke）

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兩位藝術家留下了許多尚未完成但仍具象徵性的作品，體現了德國表現主義豐富多彩，且極具誘惑享樂主義的一面。弗朗茲．馬爾克和奧古斯特．馬克在巴黎生活時皆特別關注塞尚、梵谷、高更和野獸派，並於他們早期的繪畫中表達了對外光主義的迷戀。但在1911年遇見康丁斯基後，他們一同組成了藍騎士團體。

2019年4月號,No.171 分享 facebook 法朗茲．馬爾克自此放棄了外光主義形式的繪畫並轉而開始創作出他著名的〈藍色的馬〉作品，並與康丁斯基合作共同編輯了〈藍騎士年鑑〉。奧古斯特·馬克則撰寫了一份關於非洲面具的研究報告並且編輯民族誌的視覺形式。兩人相當活躍於各自的領域，並協助組織國際間前衛藝術展，如1912年舉辦於科隆以及1913年於柏林的展覽。於此之後，法朗茲．馬爾克在義大利未來主義形式和羅伯特．德勞內的繪畫風格影響下於1913年開始轉向抽象藝術。奧古斯特·馬克特別是在他與保羅．克利（Paul Klee）一同前往突尼西亞的旅程期間，從康丁斯基的精神性理念轉向人與自然間較的關係。

本展覽由橘園美術館策展人沙拉．伊瑪特（Sarah Imatte）策劃，分為四區規劃細數對照弗朗茲．馬爾克和奧古斯特·馬克在藍騎士運動發展史上的脈絡，展期至6月17日止。