失竊20年的畢卡索名畫 價值約8.7億

〈寶拉瑪爾的畫像〉於阿姆斯特丹終獲尋回

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20年前於法國南部被竊的畢卡索名畫〈寶拉瑪爾的畫像〉（Portrait of Dora Maar），於3月由有藝術界印第安納瓊斯之稱的荷蘭藝術偵探亞瑟．布蘭特（Arthur Brand）於阿姆斯特丹尋回。畫作〈寶拉瑪爾的畫像〉為畢卡索（Pablo Picasso）1938年作品，主角是曾多次擔任他畫作主角的情婦寶拉，畢卡索於1936年在巴黎認識了當時小有名氣的攝影師寶拉‧馬爾(Dora Maar)。

寶拉‧馬爾當時身為超現實主義攝影藝術家，28歲的她知性又美麗，因此令畢卡索傾心不已，於是寶拉‧馬爾與畢卡索開展了近9年的戀情。兩人的藝術和政治理念相符，在精神的激盪下創作出具有深度的繪畫和攝影作品，畢卡索曾替寶拉畫了許多肖像，但都是傳達他激烈、咆哮、哭泣的扭曲形像，其中以1937年一系列哭泣的女人（weeping woman）最引人注目。

即使畢卡索認為他與寶拉過得很快樂，但他曾說：「我無法畫出她在笑時的肖像。我畫她扭曲的形象，不是因為病態。而是我就是照著她深印在我腦海的形象畫作」。〈寶拉瑪爾的畫像〉重要性在於他證明了一段畢卡索與寶拉的親密時期，直至1973年畢卡索辭世，〈寶拉瑪爾的畫像〉都掛在自己的家中。後由沙烏地阿拉伯的富豪收藏，於1999年富豪在法國南部昂蒂布靠岸維修豪華遊艇時，被登船盜走畫作，自此下落不明。亞瑟．布蘭特表示，畫作失竊後大家都假設這幅畫作已被銷毀，但於2015年，他得知有畢卡索的畫作流通於荷蘭黑市，經過漫長四年的調查後才確認是〈寶拉瑪爾的畫像〉，並且近年來，現值2500萬歐元（約8.7億台幣）〈寶拉瑪爾的畫像〉被當成毒品和軍火交易之間的擔保品不斷被轉手。

2019年4月號,No.171 分享 facebook 在得知作品去處後，亞瑟．布蘭特向那些無意中購買作品的人發起呼籲，後來終於獲得一位富商持有者聯繫。該畫的擁有者聲稱他以合法交易購得這幅作品，但顯然的付款方式並非如此。富商派出兩位代表與布蘭登聯繫，並經由由紐約佩斯畫廊的專家親自飛到阿姆斯特丹親自驗證為畫作驗明正身。亞瑟．布蘭特說：「10多天前，兩位代表用黑色垃圾袋包起現值2500萬歐元畢卡索畫作〈寶拉瑪爾的畫像〉。那晚我把畫掛在牆上欣賞，當晚我家成了阿姆斯特丹最貴豪宅之一」。

法國和荷蘭警方表示，他們不會起訴這幅畫的最後一位持有者，〈寶拉瑪爾的畫像〉現在由一家保險公司持有，該公司將決定下一步該如何處理。