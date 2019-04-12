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我怎麼看 第7屆的 Art Basel HK

2019-04-12 11:50亞洲藝術新聞

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第7屆香港巴塞爾博覽會於3月27日開放VIP預展正式開幕，呈現來自35個國家及地區合共242家頂尖藝廊參展。這屆巴塞爾藝術展香港展會共展出21家首度參展的藝廊。主展區呈現196家世界頂級藝廊的精彩油畫、雕塑、繪畫、裝置藝術、攝影、錄像及數碼作品。

已舉辦7屆的Art Basel HK 透露出三個穩定走向

首先是 Art Basel HK 已成為每年西方與亞洲藝術產業互動的舞台，其重要性甚至超過在瑞士巴塞爾舉辦的博覽會。從這屆 Art Basel HK 來看，西方畫廊更願意在香港投入更多的心力及帶來好作品。在 VIP 開幕晚會上，可以看到西方收藏家、美術館館長、策展人穿梭在會場，此盛況完全不遜於瑞士的巴塞爾博覽會現場，西方藝術圈的人甚至認為在香港，與亞洲藝術產業的交流會有更多的可能性。

第二是西方畫廊已將 Art Basel HK 視為畫廊未來經營的角力場。VIP 預展西方一線畫廊便傳來銷售捷報，不少高單價作品於開幕幾小時內便售出。除此，據西方畫廊透露；在亞洲業務的營運比率已佔全年約20%，而亞洲買家對西方畫廊的營運越趨重要下，西方一線畫廊已把香港視為一級戰區。於此同時，西方美術館、畫廊、獨立策展人都能在展會上與亞洲各國公私立美術館接洽展覽。

第三是面對西方畫廊進軍亞洲、瓜分亞洲藝術市場的局面，亞洲畫廊業也已逐漸找到面對的方法；相對的，西方來的畫廊、收藏家、策展人對亞洲畫廊所推出的藝術家也感到興趣，並投注收藏及更多推動的可能。

2019年4月號,No.171
2019年4月號,No.171
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例如東京畫廊便樂觀的回應：「我們從第一屆開始參加香港巴塞爾展會，很明顯感受到展會引進許多西方公立機構及私人藏家客戶所帶來的效應。我們畫廊的定位一直以來即是經營中日韓藝術家，所以即便目前的中國藏家對西方藝術家感興趣、並越來越常在西方大畫廊購藏作品，其實對我們的銷售狀況而言並不是太直接的衝擊；相反地，有許多來逛香港巴塞爾的西方藏家會向我們購買中日韓藝術家作品，而且事實上今年的銷售狀況又比去年更好了！」小山登美夫畫廊對於西方畫廊進軍亞洲、造成中小型畫廊被邊緣化問題雖然有感，但他並不過份悲觀。

這屆的亞洲畫廊似乎更有自信的善用 Art Basel HK 這個平台，找到亞洲畫廊的定位與自信更為重要；亞洲畫廊得以在這股大潮流下，盡可能體現出屬於東方的價值，更用心加強策展能力。

沒錯。當西方畫廊來到香港，他們必需適應亞洲收藏市場的品味與認識；相對的，剛剛發展中的亞洲畫廊也必需面對西方畫廊強勢的對應。但這只是個開始，相信不久後的將來，香港，這個亞洲中心會更突顯東西藝術的交流及更多的對話；當然亞洲的崛起必然改變過去大家對國際化的認知，這就是 Art Basel HK 對全球藝術產業發展的貢獻。

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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