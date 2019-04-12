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藝術市場數據沒有提供 更令人憂心的是…

2019-04-12 11:50亞洲藝術新聞

有些數據，其實都應該要留意。瑞士銀行與巴塞爾藝術展每年春季都會有一篇環球藝術市場報告(Art Basel and UBS Global Art Market Report)，這篇關於市場的報告，多數會選在春天香港巴塞爾要登場前發表。在整個報告裡面，很清楚指出博覽會依舊是全球藝術市場核心，2018年總銷售額估計達到165億美元，年比增長為6%。這個同時，報告更清楚指明，全球經銷商(畫廊)透過藝術博覽會所達到銷售額占比為46%。另外一個在市場占比率始終居高不下的拍賣會，2018年的年增長比是3%，銷售總額是291億美元。讀到此，你或許會憂心忡忡；如此一來，經銷商(畫廊)的年總銷售額有多少呢？根據克萊爾‧麥克安德魯(Clare McAndrew)這位文化經濟學家所主筆的這篇報告，他也很清楚列舉出在經銷商數據上，年比增長是7%，銷售額則是落在359億美元。但是，有個但書標明指出，『此等增產依然來自高端市場』。所謂高端市場，也就是100萬美元以上的銷售群。所以啦！畫廊在整個市場生態的類項上，假設你想以這個行業來賺錢，除非你是資源的充分握有者，你才有可能是市場既得利益者。否則，你還是得靠血汗賺錢！而且，還未必能鑽得到錢。藝術市場，絕對的資本主義化，幾乎已經沒懸念！

整體來講，2018年藝術品市場總銷售額為674億美元，較2017年增長6%，同時也與高端產品進一步整合。因此造成2018年市場銷售額達到10年來第二高水平，從2008-2018年銷售成長了9%。在市場位置上，美國占總銷售額44%、299億美元，這是有史以來最高的紀錄。英國居次，總銷售額占21%、140億美元。中國排名第三，市場占有率19%，銷售總額129億美元。

有個趨勢較令人雀躍。在所謂全球財富與藝術品買家項目上，過去的問卷訪查皆是年滿50歲，區域則涵括德國、英國、新加坡、香港、日本高淨值藏家。但今年這項市場報告卻已經出現一個截然不同年齡差，在新崛起的亞洲市場當中，2018年新加坡46%收藏家為千禧世代，香港則有39%為千禧世代。報告指出，千禧世代收藏家在100萬美元以上的高端消費群所占的比率略低於半數(45%)，但卻足以顯示年齡層消費能力的重要性。藝術的欣賞與收藏人口年齡層年輕化，這固然是一樁很開心的事。不過，亞洲畫廊市場在長期後印象派、傳統筆墨習氣的籠罩之下，畫廊基礎體質還是老態的，體質的改善絕不是只靠引薦年輕藝術家、第二代入駐、會講外語、買幾件西洋行貨往畫廊一擺…，就以為已經體質轉換、脫胎換骨。如果脫胎換骨如此簡易，昔日哪吒幹嘛還得如此費事剔骨刨肉給父親呢？亞洲的畫廊沒有長時間學習現當代藝術轉接，在過度便宜行事的概念底下，只有把當代藝術給形式性、膚淺化，畫廊欠缺了對專業的學習與對學術的著墨，更多的是對當代藝術的認識；而不是一意孤行只想去販賣。如果一昧行事，只會給市場增添許多屆時連回收都無法分類的垃圾。畫廊要把自己為何要經營當代或引薦當代藝術，想清楚、也講清楚。不是為了當代而當代！

在這份報告裡，同樣也提到網路銷售的環節，網路藝術品市場在2018年規模估計將達歷史新高60億美元，年增長11%。網路藝術品銷售額占全球藝術品銷售額9%，略低於全球網路零售銷售額。你勢必好奇從網路上購買藝術品，到底價格的落點會在哪裡？根據瑞銀與Art Econmics調查五個市場高淨值藏家，結果顯示大部分人(72%)線上購買金額不超過50,000美元。但也有另一個查訪顯示，藏家有愈來愈高的趨向願意在線上購買時支付更高金額。受訪者中就有17%曾經花費100,000美元來買藝術品，且4%受訪者透過網路花費100萬美元以上來買藝術品。這個數據多少也參透出對於藝術購藏的交易行為，確實在對慣性發生顛覆。歐美現在的大範圍藝術生態，對於傳統屬地性的畫廊概念逐漸在崩解，更年輕世代的藝術交易商透過網路來進行商業本質的行為。展覽，不再是綑綁年輕世代交易商的唯一法門，當代藝術講究自我本位與視覺化的外在，凸顯了線上購買的可行性，相對也造就新一代更流行、通暢的線上藝術交易，它甚至也會助長藝術市場交易就如同比特幣市場作息，結構出一種區塊鏈的格式，純然也可以成為投資的產品。

2019年4月號,No.171
2019年4月號,No.171
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藝術市場報告提出的是一種參數值，但在這個背後更該留意的是藝術本身的行為值。也就是說，現在整體的環境心理都建立在功利、急躁、焦慮的市場氛圍，當抄襲也能成為學習、致敬的說項，藝術到底的道德也就蕩然無存，相對也會困惑藝術創作本質的純粹性存在與否。

過多的藝術博覽會，絕對會是市場危機，它敷衍了藝術創作的本身，姑息了商業的投機性。或許博覽會是一種反映出聚眾能量的體溫計，但它的一成不變同時也說明它的商業格式。我們當然可以不需要過度要求博覽會搞學術性，畢竟，把學術在這裡面搞成歪樓，更不是多數人樂見。但通過藝術博覽會也足以顯現出吃相好看與吃相難堪的畫廊，確實是格外明顯。畫廊，本質上還是一線市場主力，它的社會性與價值性是絕對的。只是，如果藝術博覽會浮濫化，無形是助長更多畫廊不願投資做展覽，純粹以參加博覽會為職志，當這形成風潮；藝術家不啻更被推向廠製的生產模式，畫廊是選產品來販賣，而不是想長久經營藝術家。這樣的危機，市場數據不會提供，但卻更令人憂心。

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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