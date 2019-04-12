親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

緊身褲外穿太暴露？女大生們的時尚保衛戰

讓人意外的香港蘇富比現代夜場拍賣

2019-04-12 11:50亞洲藝術新聞

分享

香港3月31日蘇富比現代夜場如期七點開拍。以往現當代合併的夜場今次分成兩場，今夜只拍40件現代藝術，4月1日拍亞洲當代藝術。原本市場對31日的現代夜場拍賣有點悲觀，主要還是中美貿易戰外部經濟環境實在太差，但40件拍品，僅3件流拍，總成交額高達8億港元，讓市場跌破眼睛甚至驚嘆！

這場拍賣還創造了三件過億港元成交的拍品，分別是：吳冠中〈荷花（一）〉成交價1.3077億港元、趙無極〈無題〉成交價1.1596億港元、趙無極〈15.02.65〉成交價1.023億港元。這三件，第ㄧ件原估價才1500萬、第二三件原估價才5000萬，最後都能破億成交的確讓市場意外。

對於原本市場悲觀的三個突破

一是對市場缺錢的擔心已經過去

其實農曆年後，中國股市便突然上漲，這應該與中國政府採取量化寬鬆有關，這對原本市場擔心的資金水位不足的問題獲得紓解。前幾天Art Basel HK 開幕期間買氣強勁和上二週北京嘉德小拍「天民樓」專拍百分之百成交，便可以嗅到市場已經不缺錢，只是要找好的標的來保值，以對抗量化後的貨幣貶值。這也是香港蘇富比現代夜場，優質拍品受到追逐的原因。

二是擔心拍品過度極中在趙無極 無極行情是否堅挺問題

前面所提三幅破億拍品，就有二幅來自趙無極，ㄧ是紐約古根漢美術館收藏的〈無題〉和來自美國私人藏家的〈15.02.65〉，這二幅尺幅不算大的作品能以破億成交，說明購藏趙無極作品是最好對抗通膨的硬通貨。這次夜場其他趙無極四件拍品也都以高價成交，分別是：趙無極〈19.01.61〉》以7951.8萬港元成交、〈10.01.86〉以6471.1萬港元成交、〈17.12.60〉以5901.6萬港元成交、〈山村〉以1817.5萬港元成交。這6件拍品成交有4.39億港元，達全場一半的成交額，再次證明趙無極市場上中下價位結構的堅實。

三是收藏品味朝西畫市場發展

2019年4月號,No.171
2019年4月號,No.171
分享
過去林風眠、關良水墨都只能在水墨場子看到，但今次現代夜場則收列這二位留洋藝術家的水墨作品，其中關良佔了8件，比例明顯較多，但關良作品卻不負眾望的都以高於底價多倍百分之百成交。林風眠有三件拍品全部高價成交，其中一件〈宇宙鋒〉 以1217.5萬港元成交，突破林風眠標準尺寸水墨（60*60公分）破千萬港元的關卡，或許這會是林風眠京劇人物往後市場常態。至於有西畫底子，能同時在水墨西畫場子出現的留洋前輩藝術家，相信會是這一波市場追逐的標的。

香港拍賣在Art Basel HK的加持下，蘇富比現代夜場人山人海，當然次日的亞洲當代夜場更引洶湧的人潮，這說明Art Basel HK對香港拍賣走向的牽引，此牽引對市場走向朝有磁吸效應，市場越來越往西方式的現當代品味移動，所謂「中西合璧、亦中亦西」市場趨勢將更為明顯。至於這場拍賣對市場的提示是：2019年市場已不缺錢，缺的是能讓資金願意加持的作品。

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

相關新聞

品牌型的國際藝術博覽會 儼然已是藝術產業鏈的最大隻獨角獸

2019-04-12 11:50

藝術市場數據沒有提供 更令人憂心的是…

2019-04-12 11:50

我怎麼看 第7屆的 Art Basel HK

2019-04-12 11:50

失竊20年的畢卡索名畫 價值約8.7億

2019-04-12 11:50

藍騎士運動的開創脈絡：弗朗茲．馬爾克與奧古斯特．馬克

2019-04-12 11:50

藝時代崛起—李仲生與台灣現代藝術發展

2019-04-12 11:50

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

ACQUAVELLA畫廊將呈現 盧西安弗洛伊德紀念展

2019-03-14 15:41

Frieze LA 首屆洛杉磯弗里茲藝博會 給藝術市場帶來了什麼？

2019-03-14 15:39

亞洲有太多的可能性 等待挖掘

2019-03-14 15:37

我還踮著腳思念 關於烏龍畫派

2019-03-14 15:36

2019 是重新定位價值的一年

2019-03-14 15:34

天真歲月不忍欺 青春荒唐我不負你

2019-03-14 15:27

第七屆台南藝術博覽會 將於大億麗緻酒店隆重登場

2019-03-12 08:54

己亥年西畫市場 會有三個走向

2019-02-27 11:20

沒有方聞 就沒有現在大都會博物館亞洲藝術部

2019-02-26 09:51

1/12 亞洲藝術中心 空相—皮膚：關根伸夫個展

2019-02-14 15:36

不用去韓國 也能明白單色畫的前世今生

2019-02-14 15:36

以邊境做為當代藝術計劃的實驗平台

2019-02-01 09:44

博覽會爆炸！台北當代 TAIPEI DANGDAI系列報導

2019-01-21 15:30

就由你來票選 2018年度最佳亞洲在世藝術家個展

2019-01-16 13:57

你的一票 將選出2018年度最佳策展團隊

2019-01-16 13:57

立木畫廊 THE BEARD PICTURES 吉爾伯特與喬治作品展

2019-01-15 15:03

就由你來票選 2018年度最佳策展人

2019-01-15 11:45

ONE ART Taipei 藝術台北 亮點20

2019-01-14 16:47

光州雙年展 以邊境做為當代藝術計劃的實驗平台

2019-01-14 14:30

展望的潘朵拉盒子裡 有什麼秘密？

2019-01-14 14:30

就由你來票選 2018年度最佳展覽

2019-01-14 14:30

HBO上映「萬物有價」（The Price of Everything）藝術的價值？

2019-01-14 09:06

所有的相遇 都是久別重逢

2019-01-11 14:59

央美美術館 開年大展 先驅之路-留法藝術家與中國現代美術

2019-01-11 14:59

新的一年 西畫市場的三個走向及一個可觀

2019-01-11 14:59

小日子 大認真 讀安娜 瑪瑞亞 米庫 牆上的圖像

2019-01-11 14:59

最洗眼的個展-誠品畫廊 鄭君殿【陌生的花園】

2019-01-04 12:01

你所不知道的金氏徹平Teppei Kaneuji

2018-12-26 15:51

第11屆台北雙年展 後自然：美術館做為一個生態系統

2018-12-25 15:47

體用一源：面向未來的水墨藝術 盛大開幕

2018-12-24 16:28

美國華裔藝術家 青意_心靈的舞動

2018-12-19 15:19
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top