讓人意外的香港蘇富比現代夜場拍賣

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香港3月31日蘇富比現代夜場如期七點開拍。以往現當代合併的夜場今次分成兩場，今夜只拍40件現代藝術，4月1日拍亞洲當代藝術。原本市場對31日的現代夜場拍賣有點悲觀，主要還是中美貿易戰外部經濟環境實在太差，但40件拍品，僅3件流拍，總成交額高達8億港元，讓市場跌破眼睛甚至驚嘆！

這場拍賣還創造了三件過億港元成交的拍品，分別是：吳冠中〈荷花（一）〉成交價1.3077億港元、趙無極〈無題〉成交價1.1596億港元、趙無極〈15.02.65〉成交價1.023億港元。這三件，第ㄧ件原估價才1500萬、第二三件原估價才5000萬，最後都能破億成交的確讓市場意外。

對於原本市場悲觀的三個突破

一是對市場缺錢的擔心已經過去

其實農曆年後，中國股市便突然上漲，這應該與中國政府採取量化寬鬆有關，這對原本市場擔心的資金水位不足的問題獲得紓解。前幾天Art Basel HK 開幕期間買氣強勁和上二週北京嘉德小拍「天民樓」專拍百分之百成交，便可以嗅到市場已經不缺錢，只是要找好的標的來保值，以對抗量化後的貨幣貶值。這也是香港蘇富比現代夜場，優質拍品受到追逐的原因。

二是擔心拍品過度極中在趙無極 無極行情是否堅挺問題

前面所提三幅破億拍品，就有二幅來自趙無極，ㄧ是紐約古根漢美術館收藏的〈無題〉和來自美國私人藏家的〈15.02.65〉，這二幅尺幅不算大的作品能以破億成交，說明購藏趙無極作品是最好對抗通膨的硬通貨。這次夜場其他趙無極四件拍品也都以高價成交，分別是：趙無極〈19.01.61〉》以7951.8萬港元成交、〈10.01.86〉以6471.1萬港元成交、〈17.12.60〉以5901.6萬港元成交、〈山村〉以1817.5萬港元成交。這6件拍品成交有4.39億港元，達全場一半的成交額，再次證明趙無極市場上中下價位結構的堅實。

三是收藏品味朝西畫市場發展

2019年4月號,No.171 分享 facebook 過去林風眠、關良水墨都只能在水墨場子看到，但今次現代夜場則收列這二位留洋藝術家的水墨作品，其中關良佔了8件，比例明顯較多，但關良作品卻不負眾望的都以高於底價多倍百分之百成交。林風眠有三件拍品全部高價成交，其中一件〈宇宙鋒〉 以1217.5萬港元成交，突破林風眠標準尺寸水墨（60*60公分）破千萬港元的關卡，或許這會是林風眠京劇人物往後市場常態。至於有西畫底子，能同時在水墨西畫場子出現的留洋前輩藝術家，相信會是這一波市場追逐的標的。

香港拍賣在Art Basel HK的加持下，蘇富比現代夜場人山人海，當然次日的亞洲當代夜場更引洶湧的人潮，這說明Art Basel HK對香港拍賣走向的牽引，此牽引對市場走向朝有磁吸效應，市場越來越往西方式的現當代品味移動，所謂「中西合璧、亦中亦西」市場趨勢將更為明顯。至於這場拍賣對市場的提示是：2019年市場已不缺錢，缺的是能讓資金願意加持的作品。