品牌型的國際藝術博覽會 儼然已是藝術產業鏈的最大隻獨角獸

3月27日，香港巴塞爾的第一天VIP預展。才剛入夜之際，卓納畫廊(David Zwirner)就率先很正式以新聞稿告知媒體首日的交易狀態，加總來講，第一天的預展，卓納畫廊就已經輕鬆地跨過1000萬美元門檻。當然，其他居於一線的西方畫廊，交易情形也入續進來。白立方畫廊賣出了安迪沃荷〈Campbell,s Elvis〉285萬美元，豪瑟‧沃斯畫廊也有超過500萬美元的總成交金額，佩斯畫廊的奈良美智〈How Yer doing？Stayin’True to you？〉也以65萬賣出…。這就好像是會考放榜的那個瞬間，你立即就知曉自己上了哪個學校？你的死黨是否也進入志願中的學校？還有xxx的名字，始終沒有出現在…！

2019年4月號,No.171 分享 facebook 事實上，國際品牌的藝博會早已經取消供給媒體任何交易紀錄，但是這項工作卻轉移到畫廊，比較積極的畫廊會很主動將當日交易發布；甚至逐日更新自己的業績。這樣的事務，多少也說明了現階段藝術產業的常規性運營方式出現轉變。過去，畫廊推出展覽是不會對外宣告這個展覽的交易成果。可是，當現階段消費型態徹底主導了產業的運營模式，也就是說；消費者極度在意自己所信可的畫廊在藝博會所受到「業績認同度」高或低？因為如此，也連帶使得這些具有高知名度與社會地位的畫廊；開始主動透過媒體發布交易成果。這個作為確實是受制於現階段整個藝術產業生態的改變所致。由於，現在多數的藏家已經逐漸減少到畫廊欣賞、購買藝術品，甚至也不見得很主動到美術館欣賞展覽，藝術博覽會與拍賣公司；成為藏家最樂於親近藝術的途徑。當消費者改變行為模式去接近藝術，連帶也使得畫廊改變過去的保守；更趨於主動來讓消費者建立對畫廊深刻共鳴。在藝博會主動發布交易成果，反而不是畫廊在炫耀自己能力多神通，而是成為更取信於消費者的品牌強化認證。這點，恐怕是多數人未曾思透的竅門。

再者，有品牌的藝博會的確已經默默地改變了畫廊規劃展覽、藝術與觀眾溝通的方式。同時，它也顛覆了畫廊與藝術家合作的模組。

具備品牌概念的高端畫廊，通常會善用國際品牌藝博會來運籌自己旗下畫廊藝術家明星，或者是塑造某些藝術家躍升為明星藝術家。作品有獨特性、有觀眾緣的藝術家新作，往往都會被畫廊安排在藝博會亮相，這個作用是鞏固觀眾對這家畫廊經營的藝術家有信心，二方面則是在現今如此量化下的藝博會，藝術家的個展已經愈來愈久才能推出，因此，藝博會成為建立飢渴銷售的不二法門。當藝術家越來越受到市場推拱，藝術家與畫廊的合作波長也就持續發展下去。所以，你在今年的香港巴塞爾身上，不難察覺到畫廊已經開始朝規劃性、主題性展務來做思考，這無疑都在說明當藏家不願到畫廊，那麼；就讓畫廊把展覽開到博覽會上，讓你縱體都能觀視到美術史的脈絡、藝術家的創作想法，當然；也還有藝術家最新的作品表現。

這個產業生態鏈早已經發生量體與質素的改變。拍賣公司主導藝術市場美術史的書寫、藝術博覽會改變了畫廊對於運營的思考模式。但令人憂心的是，博覽會市場過度激增所造成內容空洞與重度雷同，它似乎也逐漸在塑造一個事實；那就是博覽會儼然成為固定班底參眾的控股集團，永遠在製造壟斷性與特定對象的雙贏局面。當藝術產業淪為一種膚淺的、喧嘩的被打卡背景，藝術；顯然依舊進不了現代人真正的內心。