英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

3月尾聲除了即將展開的香港藝術週，世界另一端的英美展覽也不容小覷。英國泰特美術館， 即將推出【梵谷和英國】（The Ey Exhibition Van Gogh And Britain），回顧梵谷激情而浪漫的創作生涯。緊接著泰特美術館利物浦分館6月將首次【凱斯·哈林】（Keith Haring）大型回顧展；另一個重量級展覽為紐約ACQUAVELLA畫廊將呈現的【盧西安·弗洛伊德】（Lucian Freud: Monumental）此次展出作品主要以「國際借展」形式策劃，將呈現來自全球著名機構的重要收藏，展覽於4月5日開始。

1 泰特美術館 【梵谷和英國】

3/27-8/11

Vincent van Gogh's painting Starry Night Over the Rhône, 1888. 分享 facebook

作為2019年泰特現代美術館重磅展覽之一，3月27日至8月11日將展出【梵谷和英國】，展覽將呈現多達45幅來自藝術家的原作，以此回顧英國這片土地對這位藝術巨匠一生的啟迪，以及他對包括弗朗西斯·培根在內的眾多英國藝術家的啟發與鼓勵。

此次展覽中的作品收集了留藏於海內外各地的藝術家代表作，包括〈羅納河上的星夜〉，以及兩幅在聖保羅精神病院修養期間完成的畫作。展覽將回顧梵谷激情而浪漫的創作生涯，揭開他與英國之間一段神秘而深厚的故事與情誼。

2 ACQUAVELLA畫廊 盧西安·弗洛伊德紀念展

4/5-5/24

Lucian Freud Naked Man, Back View, 1991-92 Oil on canvas 182.9 x 137.2 cm © The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images 分享 facebook

紐約ACQUAVELLA畫廊將於今年4月5日至5月24日的期間舉辦盧西安·弗洛伊德（Lucian Freud）的紀念展【盧西安·弗洛伊德】（Lucian Freud：Monumental）。

展覽將由弗洛伊德身前長期工作室助手，大衛·道森（David Dawson）與畫廊共同策劃，將重點專注於藝術家後期的大幅裸體肖像創作，那些弗洛伊德在20世紀90年代後最重要的模特描繪以及自畫像，展覽共十五件最具有特色的繪畫作品，這個主題在他的藝術生涯中一直享有特別重要的意義。

這是一檔主要以「國際借展」形式策劃的展覽，將呈現來自全球著名機構的重要收藏，其中包括美國大都會博物館、美國赫雄博物館和雕塑園、美國芝加哥藝術學院博物館、倫敦泰特美術館、巴黎龐畢度中心和西班牙馬德里的提森博內米薩博物館等。

弗洛伊德一生致力於具象人物的創作，肖像與人體是他創作的永恆主題。展覽的敘述將從1990年開始，當時弗洛伊德正在創作英國表演藝術家利·波維瑞（Leigh Bowery）的肖像，也是ACQUAVELLA畫廊的負責人威廉·阿夸維拉先生（William Acquavella）著手代理弗洛伊德的開始，為他打開了美國市場。這之後，弗洛伊德更是展務不斷，畫價也連創新高，一躍而成為最具影響力的當代畫家之一。

弗洛伊德受Bowery的啟發極深，在他之後便開始創作大規模的肖像畫，像是著名的休·蒂利（Sue Tilley）和大衛·道森也是弗洛伊德職業生涯中重要的模特兒之一。在創作中，弗洛伊德始終保持一種寫生的狀態，模特在他長久的觀察與研究中，身心疲憊、個性消退，呈現在畫家面前的，是褪去諸多附加因素之後的人最真實的狀態。這次的展覽是繼弗洛伊德2011年去世後，畫廊為他舉辦的第六次個展，再給這位藝術家一次最大的肯定。

3 泰特美術館 凱斯·哈林大型回顧展

6/14-10/10

Keith Haring Drawing Series January 1982 分享 facebook

英國泰特現代美術館（利物浦分館）將呈現首次凱斯·哈林大型回顧展，展覽將於今年6月14日開幕並至10月10日結束。作為「塗鴉藝術之父」、美國街頭藝術與社會運動的領軍者，凱斯·哈林（Keith Haring）和他創造的經典小人形象早已深入人心。

此次的回顧展將呈現包括繪畫、雕塑、攝影等形式的超過85件藝術作品，全面回顧這位上世紀紐約藝術大師的傳奇人生。