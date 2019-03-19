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一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26亞洲藝術新聞

【文／鄭乃銘 圖片提供／台中國美館】

臺灣現代藝術的流轉歷史裡，假設沒有李仲生(1912-1984)，沒有這歷史的起頭；往下還真不知道該如何說下去呢？李仲生素來被譽為「臺灣現代繪畫導師」，除了是一位藝術家更是一位教育家，他極為著名的一對一咖啡館教學法，鮮少有人知道事實上是受到藤田嗣治的影響。

李仲生 抽象畫 1971 油畫 94.2 x 68.3 公分 台...
李仲生 抽象畫 1971 油畫 94.2 x 68.3 公分 台中國美館典藏
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李仲生是在1933年考上東京日本大學藝術系西洋畫科，但是，當時的藝術風氣有一股所謂後黑反學院思潮，也就是對於學院刻板的美術教學體制是不受到接納，許多美術科系的學生都會私底下再到所謂補習班去接受比較前衛的美術刺激。

當時的李仲生就去報名夜間「東京前衛美術研究所」，巧合的是；藤田嗣治那個時候正好從巴黎回到日本，就是在這東京前衛美術研究所教學。李仲生與藤田嗣治很自然就成為亦師亦友的深情情誼。最有趣的就在，藤田嗣治的反骨讓他極端酷愛接近那種不甩學院風格、作品面貌顯具離經叛道表現的學生，這樣的學生最受到他的照顧。

李仲生回到臺灣，有了畫室開始收學生，在面對學生的作品時就冒出一句經典「你們長得都不一樣，怎會畫得都一個樣呢」？這是讓李仲生後來發展一對一教學的肇因。

李仲生在生前就極力避免讓學生看他的作品，對他來講，老師的創作不應該對學生是一種暗示或者是誘導的指向針，學生應該有自己對藝術的抱負與思想。這種強調精神性的啟迪強過於對技術的一昧要求，李仲生在當年對藝術的影響，今日再想；依舊深遠且具有遠光。

台中國美館委請陶文岳策展的【藝時代崛起-李仲生與臺灣現代藝術發展】，透過約156件的作品，從李仲生到他的學生、門生，透過文獻與作品來活化那個時代的臺灣現代藝術生態發展。

嚴格來講，陶文岳並沒有將這個展覽陷於傳統師生展的窠臼，而是從李仲生對待藝術的核心精神與他教學的自由性，來拖曳出在臺灣早年處處瀰漫著包袱與制化的社會風氣裡面，竟然有一個人；如此具有前瞻性的眼光來對待年輕藝術學子，鼓勵學生要做自己，而不是像老師。

假如以火柴棒與火柴盒來做個比喻，李仲生就好比是火柴盒、學生就如同是火柴棒，火柴棒要生出火花，如果不摩擦火柴盒的砂紙，怎可能閃耀出火光呢？

展覽現場

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【藝時代崛起-李仲生與臺灣現代藝術發展】

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2019年3月號 No.170
2019年3月號 No.170
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一個展覽，看藝術；也能看時代。【藝時代崛起-李仲生與臺灣現代藝術發展】，給你的何只是藝術。

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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