ACQUAVELLA畫廊將呈現 盧西安弗洛伊德紀念展

分享 facebook 紐約ACQUAVELLA畫廊將於今年4月5日至5月24日的期間舉辦盧西安·弗洛伊德（Lucian Freud）的紀念展【盧西安·弗洛伊德】（Lucian Freud：Monumental）。

展覽將由弗洛伊德身前長期工作室助手，大衛·道森（David Dawson）與畫廊共同策劃，將重點專注於藝術家後期的大幅裸體肖像創作，那些弗洛伊德在20世紀90年代後最重要的模特描繪以及自畫像，展覽共十五件最具有特色的繪畫作品，這個主題在他的藝術生涯中一直享有特別重要的意義。這是一檔主要以「國際借展」形式策劃的展覽，將呈現來自全球著名機構的重要收藏，其中包括美國大都會博物館、美國赫雄博物館和雕塑園、美國芝加哥藝術學院博物館、倫敦泰特美術館、巴黎龐畢度中心和西班牙馬德里的提森博內米薩博物館等。

弗洛伊德一生致力於具象人物的創作，肖像與人體是他創作的永恆主題。展覽的敘述將從1990年開始，當時弗洛伊德正在創作英國表演藝術家利·波維瑞（Leigh Bowery）的肖像，也是ACQUAVELLA畫廊的負責人威廉·阿夸維拉先生（William Acquavella）著手代理弗洛伊德的開始，為他打開了美國市場。這之後，弗洛伊德更是展務不斷，畫價也連創新高，一躍而成為最具影響力的當代畫家之一。弗洛伊德受Bowery的啟發極深，在他之後便開始創作大規模的肖像畫，像是著名的休·蒂利（Sue Tilley）和大衛·道森也是弗洛伊德職業生涯中重要的模特兒之一。

在創作中，弗洛伊德始終保持一種寫生的狀態，模特在他長久的觀察與研究中，身心疲憊、個性消退，呈現在畫家面前的，是褪去諸多附加因素之後的人最真實的狀態。這次的展覽是繼弗洛伊德2011年去世後，畫廊為他舉辦的第六次個展，再給這位藝術家一次最大的肯定。