Frieze LA 首屆洛杉磯弗里茲藝博會 給藝術市場帶來了什麼？

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然而，除了在這些新興的藝博會上欣賞眾多偉大的藝術作品，這座城市中許多的頂級畫廊和博物館也在舉辦著一些別開生面的展覽。今年的第一屆洛杉磯弗里茲藝博會（Frieze LA）迎來了70多家國際畫廊參加，世界各地的藏家、策展人、藝術家以及公眾明星都匯聚一堂，參與了這一盛事。

洛杉磯終於迎來了期待已久的國際藝博會週。2019首屆弗里茲洛杉磯藝博會（Frieze LA）以及在洛杉磯開幕的包括Felix LA和Spring/Break藝博會在內的博覽會，匯集了來自世界各地的藝術家、畫廊和藏家。

然而，除了在這些新興的藝博會上欣賞眾多偉大的藝術作品，這座城市中許多的頂級畫廊和博物館也在舉辦著一些別開生面的展覽。今年的第一屆洛杉磯弗里茲藝博會（Frieze LA）迎來了70多家國際畫廊參加，世界各地的藏家、策展人、藝術家以及公眾明星都匯聚一堂，參與了這一盛事。本次展會現場反映出了觀眾的極大熱情。

擠滿了藝術界常客，包括洛杉磯郡藝術博物館主任邁克爾·戈萬（Michael Govan）、達拉斯超級收藏家霍華德和辛迪·拉喬夫斯基（Howard and Cindy Rachofsky），和藝術機構合作夥伴艾倫·施瓦茨曼（Allan Schwartzman）；在展會中逛了一整天的電影明星布拉德·皮特（Brad Pitt）、朱迪·福斯特（Jodie Foster），席維斯特·史泰龍（Sylvester Stallone）和周杰倫等人都到了展會現場。弗里茲藝博會標誌性的特徵是那臨時搭建的巨型帳篷作為主展示空間。

本次舉辦的弗里茲洛杉磯也不例外，邀請了來自wHY 建築事務所的建築師 Kulapat Yantrasast，在派拉蒙電影工作室（Paramount Pictures Studios）搭建全新場館搭配「Frieze 項目」（Frieze Projects）為現場創造了一個讓人迷失的空間，邀請了生活、工作或與這座城市有過交集的藝術家們，來打造公共藝術項目，在展會外的每個角落以對當地的環境文化背景作出回應。洛杉磯弗里茲藝博會（Frieze LA）的走向比起紐約與倫敦更來的當代、流行、新潮，畫廊廊展位都明確地帶來藝術家引人注目，橫跨幅度的作品，點燃了大眾的熱情和好奇。

卓納畫廊（David Zwirner）展位外牆展出了喬丹·沃爾夫森（Jordan Wolfson）的一件用UV印刷與鋁搪瓷呈現多個卡米洛特繼承人、出版界巨頭、小報明星小約翰．肯尼迪（John F. Kennedy）的圖像的作品〈未命名〉。

附近Jack Shainman畫廊的展位上則出現了一種更微妙的娛樂方式：凱莉·梅·韋姆斯（Carrie Mae Weems）的〈藍調〉（the Blues）是一套以「R&B大師」和女演員瑪麗·J·布利吉（Mary J. Blige）為主角的25幅藍色顏料版畫。

也有許多畫廊用藝術家個展的形式呈現，Hauser & Wirth帶來邁克·凱利（Mike Kelly）的環保裝置作品〈中性愛巢〉（Unisex Love Nest）作為個展；Acquavella Galleries帶來偉恩·第伯（Wayne Thiebaud）的個展；而根據畫廊主的消息，銷售是相當不錯的，許多作品都是出售給當地的私人跟美術館機構。同時，洛杉磯的知名美術館，蓋蒂博物館、洛杉磯郡立藝術博物館等在博覽會的期間都有大型的展覽開幕。