亞洲有太多的可能性 等待挖掘

Sean Kelly Gallery 亞洲總監 林瑀希 分享 facebook 今年一月中正式於台北推出亞洲項目空間的紐約畫廊肖恩‧凱利（Sean Kelly Gallery），這也是畫廊首個於亞洲進駐的空間。畫廊以蘇格蘭藝術家卡勒・英納斯（Callum Innes）作品作為首檔展覽，呈現藝術家為空間量身打造的兩個新系列〈Exposed Paintings〉和〈Split Paintings〉。新任的亞洲總監林瑀希（Gladys Lin）擁有逾十年的藝術市場資歷，從台北索卡畫廊任職國外部經理，並協助首間外資畫廊印度夏可喜畫廊於台北拓點，隨後轉經營個人工作室Gladys Lin Projects。自上任後面對外界種種好奇的她，客氣表示：自己其實處於完全淨空學習的新階段…

林瑀希職業生涯的第一個十年，是在運輸產業裡渡過。當時她協助高鐵公司籌備，於企業歷經人資、媒體、公共關係和營運策略規劃，因而練就一身迅速的判斷力和談判能力。由於對藝術的熱愛，毅然投入中誠拍賣公司，從基本的編撰圖錄、徵件流程，一切歸零學起。「我很感謝有那個階段的養成期。」

直到在台北索卡藝術中心，才真正打開她對亞洲當代藝術的認識，隨負責人蕭富元跑遍中國、日本和東南亞市場。在2008年擔任夏可喜畫廊總監，協助畫廊打入亞洲市場，為大中華區、日本、韓國、東南亞國家藝術家進行展覽策劃、推廣及組織跨國收藏家文化交流活動，引介中國藝術家孫遜、袁遠，臺灣藝術家從陳界仁、陳順築、吳季璁，至許家維、陳敬元與許尹齡等。在結束與畫廊的合作後，林瑀希於2012年成立同名工作Gladys Lin Projects，提供藝術品諮詢、公共藝術與環境美學規劃、企業收藏諮詢與展覽策劃等，完成Julian Opie、El Anatsui、Olafur Eliasson至James Turrell等藝術家於大中華區的委託訂製專案。

自紐約尚凱利藝廊公布於台北駐點，並釋出由林瑀希擔任亞洲總監的消息，引起業界和媒體一陣好奇。「畫廊一對外公布要在台北設點，便有媒體開Sean的玩笑道：我們都不知道你去了臺灣！」林瑀希表示未來Sean Kelly將開拓和亞洲藝術家不同的合作可能。「在籌備之前，我和Sean討論了很久，而我覺得他的態度非常開放，勇於探索不同的藝術形式；且進駐一個地區，需要耐心和長期的深耕，循序漸進地理解當地的語境，不單是插一面旗子而已（笑）。」

對於西方畫廊陸續開拓新據點、東進亞洲的趨向，她表示：「我認為西方或亞洲畫廊向外拓展並不是問題核心，事實上全球產業所面臨的共同問題，是面對網路媒體資訊大量快速更迭及自媒體的興起所需要的態度與策略。」她表示，舉臺灣為例，因為台北當代藝術博覽會而迎接了更多元、新穎的作品，讓大家見到不同藝術表現的可能性。「這不意味外來的畫廊就相對占有優勢，我認為每個藏家會有自己基於理性考量亦或情感趨向的購買選擇，最好的作品不會被埋沒。市場能與國際的速度與時俱進，不也是一件很好的事情嗎？」

承接Sean Kelly的新任角色，她客氣表示自己目前是完全淨空、重頭學習的階段，「無論從西方眼光理解藝術家的選擇、畫廊的定位策略等。」她談及近3、4年紐約畫廊開始重視文獻和畫冊的編寫出版，以及和美術館的連結；藉由Podcast節目，更有效率地向大眾傳達訊息等。「有別於亞洲整體思維的規劃與執行。」另外一個趨勢是歐美畫廊爭相取得獨家代理藝術家遺產，回歸到類似企業的經營模式。

她表示目前全球市場，最大的挑戰在於如何與新一代崛起、反被動為主動的藏家，產生更多連結。「一間畫廊如何在維持步調，保持藝術家自身的脈絡，形塑其目標客層，繼續肩負作為一個文化象徵（Cultural Icon）的責任，我認為是很重要的面向。」「像是Sean Kelly藝術家的共同特質就是－－挑剔，從Marina至謝德慶，都能感受得到他們有一種潔癖的個性（笑）。這其實也反映了創辦人Sean的性格，形塑出畫廊很鮮明的風格。」

関於亞洲項目空間新一年的規劃，她表示：「我們會採漸進式的步調，推出代理藝術家的項目計劃，我們擔心快速拓展會無法顧及每個藝術家。」空間即將於下一檔展覽帶來「建構攝影」流派的先鋒美國藝術家詹姆斯・卡斯貝爾（James Casebere）作品。「亞洲有太多的可能性等待挖掘，未來我希望能深化亞洲藝術家與紐約及其他西方美術館與私人收藏多元發展的關係。」

問及對於在Sean Kelly希望達成的目標，她微笑回道：「跟我在之前工作的期許是一樣的。如果能因為我在Sean Kelly的參與，讓亞洲藝術家的大型作品出現於紐約地標，例如第五大道、MoMA，讓他們有更多嶄露頭角的機會；協助臺灣收藏家建立世界級的藏品，是我最大的目標，也是我存在的價值。」