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我還踮著腳思念 關於烏龍畫派

2019-03-14 15:36亞洲藝術新聞

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…後來，我才恍然大悟，原來不是日子辜負了我，而是我辜負了一大段日子。那些臺灣藝術界最乾淨的年代，原來早就已經有那麼群藝術家；以自己的方式去貼近生活、去過日子，以最沉靜的方式來慢慢熬煮時代給予的藝術養分。然後，還有一些始終不在檯面上收藏家，在那個還談不上商業畫廊機制規格的前沿期，竟然能以一種極端爆破的力道一次又一次去買藝術家的作品，即便是到現在，這些作品都還沒有轉入市場出售。當我問著有點小中風的廖志祥先生「到底是怎樣的原因，讓您在那個時間想要去買藝術家的作品？而且，您還很固執堅持就是只要買臺灣藝術家作品」。因為中風影響到語言中樞，他口齒清晰不再卻聲音略顯激動地說「贊助藝術家」！瞬間，我覺得自己錯過了好多好多東西，不單單是那個時代，還有欠歷史一個交代。所以，我現在必須以加倍的心力來還原那個時代…。

9天的農曆春節年假，除了做菜、運動之外，幾乎沒有一天不是充充實實地在過。

充實，自然不是指食物的豐富餵養，而是那幾天我就像是在聽著黑膠唱片一樣，不斷又不斷聽著「前輩」在說著前塵往事。我是一位莫名傳統的人。我不聽錄音整理文字、我也不敢訪談結束；把筆記可以丟個5天半個月，得要選好時辰、擲茭杯、得到應杯…；才要動手整理。我的傳統與蠢鈍，總讓我養成聽完故事、理出段落重點，電腦的鍵盤就開始運動。這個習慣從當記者到現在，總還是積習難改。

烏龍茶，原生種應該是福建。明清移民時，茶種被帶到臺灣。日本殖民時期，處處都在搞建設、搞改革，即便是小小的茶種也在當時的改良內容裡。臺灣的氣候、土壤、地形…，這些往往都會讓茶種有了不同的可能性，自然也就不太可能是原來的模樣。海島特質，使得臺灣本來就擅長接收外來的文化與尊重外來的習俗。1949年，那應該是臺灣首度接受到大批「移民」的開端。隨著國民政府遷臺，這連動所來到臺灣的更有許許多多學有專精人士，與此同時；從北京故宮帶出來的文物也在臺灣有了落腳處。學者、教授、畫家…開始進入了不同的社會階層，教育；有了不一樣的機制，傳統文化有了可以參酌的「腳本」，文本因此有了足堪對應的實質物件，文化涵養在這個地方有了一個能夠滋長的空間。而在1949年之後，出生在臺灣的藝術家群，如果將之鎖定在50後出生的；更可以印證出這個世代因為政治因素、遷徙；在受到文化胎教的孕育過程中，這些人與其他更早或更晚世代的人，究竟在他們身上能夠看到怎樣的差異呢？

烏龍畫派的核心精神，就是建構在這個基礎上。先濾出第一代烏龍畫派成員有：周于棟(1950-)、許雨仁(1951-)、鄭在東(1953-)、蕭長正(1954-)、于彭(1955-2014)、王萬春(1956-)，這幾位藝術家的成長階段都充份感受到臺灣體質從內到外的改變，1971年臺灣退出聯合國、1979年臺美正式斷交，鄉土主義的竄起、經濟起飛、政治解嚴、報禁開放…，這幾位藝術家除了于彭入陳亦耕畫室學畫；並沒有正式進入學院之外，其餘都是循正式美術教育訓練的。但是，巧合的也在於這個地方，這幾位藝術家儘管都有相當基礎的美術訓練，卻更多時間都花在親炙台北故宮文物當中。他們可以說是的第一批極端紮實體受到文化學養與新美術相互並重/夾擊的一代，但卻又是能夠把傳統放到一旁而自創自己藝術品格的一代。這些人裡面，就有二個人：周于棟、于彭；都當過街頭畫家。周于棟與王萬春、許雨仁還曾在夜市擺過地攤。王萬春還一度當過漁夫，也除了他之外，其他人都經歷過遷徙、都面對過異地創作的經驗。這幾個人從臺灣畫廊根本不具備時代規模到具有畫廊市場規格，都沒有真正待在主流市場一線裡面。但，這些人沒有一個搞過藝術的烏龍，這幾人一直沒有忘記自己選擇藝術的初衷。慶幸的是，早期的藝術家畫廊、沈尚賢、廖志祥，後來的漢雅軒…寥寥可數的畫廊、收藏家，皆能一路相隨提供實質的照應。

你其實很難去想像在70-80年代的臺灣，藝術；是一個最不足以拿來祭饗的「物件」或「象徵」。可是，藝術；卻能以另外一種靈魂入駐到某些人身底裡，而且就待了下來，也沒動念想要搬離。尤其是臺灣早期的收藏家，他們讓我想到巴黎LV基金會今年度大展；英國收藏家塞繆爾‧科陶德(Samuel Courtauld 1876-1947)印象派收藏展。科陶德藝術學院美術館長范克萊‧貝爾根在接受《亞洲藝術新聞》訪問時說「科陶德給我們的啟發是：買你喜歡的，不為投資，不炒作藝術，也不只為你個人，而是為一個更崇高、更長遠的理想」。藝術收藏，成為個人誠實的「心業」，這到底又幾人能夠呢？臺灣向來是個極度沒有安全感的海島國家，始終渴望別人的肯定來證明自己的存在，但卻又對這塊土地的人顯得漫不經心。我們的政府與美術館，一直怕圖利商人，但要經費時卻老是要跟商人伸手，這是何等矛盾的價值觀。這麼多年的美術館歷史走在臺灣這塊土地，為何都不見美術館從私人收藏來看這塊土地的時代更迭與歷史消長？我們總是怕，但又怕得沒目的、沒有尊嚴。如果是這樣，又幹嘛怕呢？對比過去那段乾乾淨淨的藝術歲月，現在的藝術生態則公開講求投資與投機、公開販售私心，以前的那段時間與走過那個時代的人，還真是令人踮著腳思念呢！

2019年3月號,No.170
2019年3月號,No.170
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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