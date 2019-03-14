2019 是重新定位價值的一年

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如果從中國到亞洲是未來二十年全球藝術市場的趨勢，亞洲「現代」與「戰後+當代」兩大藝術板塊作品交易會是重頭戲。

今年是己亥年，是二十年一輪的大運轉換年。我在《CANS藝術新聞》專欄裡談到關於個人、行業、藏品價值重新定位的問題，而今在這個欄目可以談談西畫板塊的未來。

如同前文所述，過去全球藝術市場二十年的大運是來自於中國的崛起，靠著中國經濟快速發展帶動整個中國藝術品市場，甚至拉動全球藝術市場的行情；而今這個趨勢已然弱化，甚至鈍化的往下調整，尤其是中國藝術品市場。前文也提到往後藝術市場二十年大運，在於中國與亞洲周邊國家藝術市場的連動。我以中國北京、上海房價與日本、澳洲、紐西蘭等亞洲週邊國家房地產價格的比較為例，談到中國有錢人會有興趣收藏亞洲各國藝術品。從中國到亞洲，這會是己亥往後二十年全球藝術市場的新趨勢。

從中國到亞洲藝術市場的轉換

如果從中國到亞洲是未來二十年全球藝術市場的趨勢，亞洲「現代」與「戰後+當代」兩大藝術板塊作品交易會是重頭戲。

所謂亞洲「現代」指的是二十世紀初亞洲各國藝術受歐洲現代主義影響的演進，這些稱之為老藝術家或前輩藝術家的作品，事實上已在香港各大拍賣公司拍賣多年，只是過去中國前輩藝術家如常玉、林風眠、徐悲鴻的作品數量與行情，遠遠高過於日本、韓國，甚至台灣及東南亞各國前輩藝術家的作品比例。如果從中國到亞洲是全球藝術市場的趨勢，未來在市場上我們將看到：更多亞洲各國前輩藝術家被引薦到香港這個板塊被交易。

亞洲戰後成長 應該會是最快速的板塊

以西方藝術為市場主軸的紐約、倫敦拍賣，主要由「現代」和「戰後+當代」兩大主軸架構。「現代」指的是歐洲印象派、野獸派時期的作品，跟香港我們所熟悉的亞洲前輩藝術家板塊一樣，交易金額龐大，一直佔據市場大宗。至於西方「戰後+當代」板塊，近幾年參與的人更多、交易更為熱絡，就連創下全球天價的歐洲文藝復興時期達文西〈救世主〉，都被放在這個板塊執行拍賣，可見戰後板塊的欣欣向榮。

在亞洲的香港國際拍賣公司，蘇富比是明確的把亞洲戰後當作一個板塊來經營的拍賣公司。因為除了日本的具體派+物派、韓國單色主義，他們更願意探索華人戰後諸多藝術家作品市場價值，且不斷嘗試各別戰後華人藝術家作品拍賣。如果從中國到亞洲是全球藝術市場的趨勢，可以肯定的是未來我們將看到：亞洲各國及華人戰後藝術家作品在這個板塊被熱絡交易，無疑的這會是成長最快速的市場。

至於當代板塊 還是得回到畫廊的第一市場

關於這點，西方歐美畫廊對亞洲藝術家的代理會是關鍵。因為這些前來亞洲的歐美畫廊最後會發現，經營在地的亞洲藝術家，會比單向推薦西方藝術家給亞洲藏家更為容易；而這些歐美畫廊代理亞洲藝術家的比例將大大提高。

這是我對未來二十年大運的看法，從中國到亞洲，就讓我們迎接亞洲藝術市場新時代的來臨吧！