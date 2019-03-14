天真歲月不忍欺 青春荒唐我不負你

北野武說「時下的人際關係都太輕易可以聯絡到對方，根本無法產生煩惱、擔心或是內心的天人交戰。這種對抗時代趨勢的老派交往方式，也許才是真正的戀愛」。

北野武最近出了一本愛情小說《老派》，講的是一位拒絕使用電腦、科技工具的室內設計師與小提琴家的故事。兩人相識的地點，正好是這位男生所設計的咖啡館。雖然是初相識，但兩個人卻聊得極為投機，好像是已經認識了很久。兩個人於是約定一個見面的方式，沒有留下任何電話、沒有郵箱，他們約定假若想見面，那麼就每個周四的下班，就主動來到這咖啡館。這樣的定規，自然也會遭遇到險阻。室內設計師的工作得東京、大阪；因業主的案子四處穿梭。每每到了周四，因無法趕赴約會而懊惱。那種想去又因為在別的城市，卻又苦無相告的悶，讓設計師感到崩潰。但小提琴演奏家倒是很恪守那份週四黃昏約定，靜靜地、如約地來到咖啡館，等不著人；也靜靜離開，無從詢問到底為何又失約？設計師的年邁母親離世，他從大阪匆忙趕回，卻也遺憾沒見著最後一面，幸好是兩位同學幫著打理。母親的後事辦完，留在東京的日子，周四；他終於出現，似乎時間已經把人和心都頓時變得滄桑滿滿。他喃喃說著母親的離開，她安靜的聽。越講；眼淚戒備不再森嚴，強繃緊的心整個支離破碎。她一次又一次幫他擦著眼淚，話沒多講，兩人的心；卻更近了。兩個人的感情，沒有驚天駭地、沒有花前月下，緩慢的流盪，一如城市穿過的河川，激不起太大的波湧。直到，他準備求婚的那個周四，女生並沒有出現。因為，前一天；一位獨居老人開著車，撞翻了她…。

故事的尾端發展，才真正是奪淚的開始。

北野武說「時下的人際關係都太輕易可以聯絡到對方，根本無法產生煩惱、擔心或是內心的天人交戰。這種對抗時代趨勢的老派交往方式，也許才是真正的戀愛」。

你無法預想北野武的文字，竟是如此細膩與舒貼。沒有炫技式的文字堆砌，親和得就像是他在咖啡館跟你講故事。而他就說：我只是有個願望，就算只寫這麼一回，我也要跟大家說一段愛情故事。

北野武的《老派》故事，讓我久久難釋懷。巧合的是，9天的農曆春節年假，我一天天聽著幾位「老少年」的藝術家，跟我說著70-80年代他們與臺灣這個環境發生的故事。我實在無法在三月的雜誌，羅列太多激昂、華麗、喧嘩的當代藝術篇章。於是，我決意將這期月刊內容定調在「老派」的核心肌群上。我希望透過發生在不同空間底下的藝術事來串演出-「一個人的堅持，究竟成就了怎樣的時代煙雲」。而這所謂的「老派」，事實上指的就是一份執著，並非是年紀。封面故事是香港蘇富比，來自於1958年趙無極所畫的甲骨文時期作品〈無題〉，這件作品源自於庫茲畫廊，原來的收藏家、也就是首任白宮法律顧問羅森曼(Samuel l.Rosenman)伉儷；在1964年捐贈給紐約古根漢美術館，逾半世紀後才再出現。然後，香港保利、邦瀚斯則有林壽宇及林壽宇回顧展。北美館籌備多時、今年度最受到期待重要大展，由吳超然擔任策展的【行者‧天上‧人間-于彭回顧展】。國美館陶文岳策展的【藝時代崛起-李仲生與台灣現代藝術發展】。巴黎LV基金會【科陶德藏品展-印象派觀點】。很少在一本藝術雜誌，看到如此大規模的格局、不同的裁切點來展現藝術家、收藏家是如何在豐富與不辜負他們所屬的那個年代。所謂『天真歲月不忍欺，青春荒唐我不負你』，放在這一篇篇章節，竟也格外貼切。

2019年3月號,No.170 分享 facebook