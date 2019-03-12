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第七屆台南藝術博覽會 將於大億麗緻酒店隆重登場

2019-03-12 08:54亞洲藝術新聞

3月15日至17 日

ART TAINAN 2019 台南藝術博覽會 「古都風華、活力再現」

臺南新藝獎得主洪譽豪、社團法人中華民國畫廊協會秘書長游文玫、臺南市政府文化局副局...
臺南新藝獎得主洪譽豪、社團法人中華民國畫廊協會秘書長游文玫、臺南市政府文化局副局長周雅菁、社團法人中華民國畫廊協會理事長鍾經新、台南大億麗緻酒店總經理嚴心誼、臺南新藝獎策展人陳明惠教授、臺南新藝獎得主劉呈祥
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由社團法人中華民國畫廊協會主辦的第七屆台南藝術博覽會，今年年度主題為「古都風華、活力再現」，期許融合古都風華與精神，並為大台南地區帶來藝術的嶄新活力。畫廊協會理事長表示：「2019台南藝術博覽會，將於3月15日至17日再度於大億麗緻酒店展開。去年的人氣與買氣一流，讓邁入第七屆的藝術展會今年度申請參展的展商踴躍，此次有11家首度參展的畫廊，最終有51間精彩展間呈現。展會期間更首開先例，與國立臺灣藝術大學創新育成中心產學合作，落實產學接軌與培植專業特色領域發展，期望以藝術產業先驅之姿，搭建起藝術與文化創意產業的橋梁。也特別感謝台南市政府文化局一路以來的支持，在台南文化局副局長周雅菁的帶領下，與產業接軌，改寫出亮眼的嶄新篇章，期望台南藝博成為台南藝術產業的亮點！」

2019臺南新藝獎得主 徐婷作品
2019臺南新藝獎得主 徐婷作品
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19台南藝術博覽會將透過在地單位之結合，呈現出一系列豐富多元的活動，除了讓參觀民眾看見文化創新的力量，更能親身感受到府城的藝術活力。為增強展會與在地的連結，台南藝博持續與臺南市政府合作推廣「臺南新藝獎」，於展會期間提供新藝獎得主進入市場平台的機會，創造產官學三贏的局面；2019新藝獎得主中的三位藝術家，包括徐婷、洪譽豪以及劉呈祥，展期間將以主題個展形式，完整呈現各自的藝術創作面貌。

琢璞藝術中心示範展間
琢璞藝術中心示範展間
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此次亦規劃了精彩的台南藝文散步地圖，讓民眾觀展之餘，不忘用自己的雙腳親自感受、體驗春日府城的藝薈風華，為讓在地民眾能更親近藝術作品，展會同時在大億麗緻的1樓大廳，規劃公共藝術展區，展出藝術家包括重量級的日本當代藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）、以及威利．西伯（Willi SIBER）的雕塑作品。同時，於3月16至3月17日舉辦3場藝術講座，主題從藝術收藏、美術館的未來展望到藝術史脈絡梳理。更多講座訊息以及線上報名，請參見官網。https://2019.art-taipei.com/tainan/tw/art-lecture/

2019 台南藝術博覽會

展覽地點:

台南大億麗緻酒店 8F & 9F （台南市西門路一段660號)

貴賓預展

2019年3月14日（星期四）下午3時至晚上7時

公眾開放

2019年3月15日（星期五）中午12時至晚上7時

2019年3月16日（星期六）中午12時至晚上7時

2019年3月17日（星期日）中午12時至晚上6時

2019年3月號 No.170
2019年3月號 No.170
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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