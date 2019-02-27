己亥年西畫市場 會有三個走向

香港蘇富比現代藝術拍賣總額高達20億8,000萬港元，2018年問鼎香港拍賣史歷史新高。 分享 facebook

充滿變動的戊戌年已到歲末，不管這一年是多麼難以捉摸和不容易，這一切都已過去；新的己亥年西畫市場將會出現三個走向：

一、二十世紀中國老油畫市場

將往二三線前輩藝術家建構

這個體系有二個走向：一是二十世紀往二三線西畫家建構；二是當代往寫實派明星畫家這個方向，這二個方向拍品成交都有不錯成績，說明已得到中國內地市場的認同。新的一年，相信嘉德、保利、匡時、西泠內地四大拍賣公司，西畫拍賣將朝這個方向強化。

二、稀有高價值作品

仍是拍賣公司和收藏家追逐焦點

2018年秋拍香港蘇富比以5.1億港元拍出的趙無極10米巨作〈1985年6月至10月〉，這個記錄再度說明趙無極畫作是市場明星的這個事實。除了趙無極，還有朱沅芷、林風眠、朱德群、常玉、關良等藝術家，只要拍賣公司能找到稀有高價值的作品上拍，它們都能再創市場記錄。所以稀有高價值的作品，仍會是今年市場追逐的焦點。

三、亞洲戰後板塊

將成2019市場新顯學

華人戰後藝術板塊所以點燃眾多群起效應，不得不歸功於張嘉珍所帶領的香港蘇富比亞洲現代藝術部門。他們從作品回應時代、從時代追溯歷史、從歷史拚出版圖，讓華人戰後抽象藝術有了自己一份尊榮和地位，並得以與非常明確的日本具體派、韓國單色主義相輝映。所以展望新的一年，華人戰後板塊仍會是香港各家拍賣運營的重點。

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至於全球市場焦聚將從紐約、倫敦轉向到香港；香港不僅是亞洲藝術中心，更會是西方藝術市場下一個主戰場。