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沒有方聞 就沒有現在大都會博物館亞洲藝術部

2019-02-26 09:51亞洲藝術新聞

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圖片來源：Princeton University Photo by John...
圖片來源：Princeton University Photo by John Simpson
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2018戊戌年，是令人心傷與懷念的一年，我們失去了一位相當優秀藝術史學者-方聞。如果沒有方聞，紐約大都會博物館又怎能有現在的亞洲藝術部門呢？方聞投注三十年的心力，讓大都會博物館成為世界上最全面展示亞洲藝術的博物館。透過2018年風雲人物，讓我們一起緬懷方聞，這位亞洲藝術的重量級推手。

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知名藝術史學者、文化學者、藝術文物鑒賞家和教育家方聞先生於2018年美國東部時間10月3日凌晨在普林斯頓去世，享年88歲。他的突然辭世，讓藝術圈許多人難過不捨。何慕文（Maxwell K. Hearn）在一篇回顧《方聞在大都會的三十年歲月》直言沒有方聞，就沒有現在大家所看到的美國大都會博物館亞洲藝術部。

方聞是1971年左右進入美國大都會博物館工作，當時亞洲藝術是博物館最薄弱的研究部門，為使亞洲部快速起步，他說服博物館承接了費城美術館於1971年主辦的中國書法展覽；同時又提議館方展開全面收藏工作，重點收購著名收藏家王季遷（C. C. Wang）的中國繪畫藏品和哈利．帕卡得（Harry Packard）的日本藝術藏品，這就是目前中國館和日本館的藏品基礎。方聞在大都會所投注三十年的心力，他讓這座博物館成為世界上最全面展示亞洲藝術的博物館。

1970年，Avery中國瓷器收藏，612-619展廳
1970年，Avery中國瓷器收藏，612-619展廳
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1980年代，大都會博物館狄隆中國書畫廳（Dillon Gallery）
1980年代，大都會博物館狄隆中國書畫廳（Dillon Gallery）
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大都會博物館日本展廳入口
大都會博物館日本展廳入口
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大都會博物館中國瓷器館
大都會博物館中國瓷器館
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方聞及夫人方唐志明（右二、一）與王季遷（左三）、何慕文（左二）等人於1999年9...
方聞及夫人方唐志明（右二、一）與王季遷（左三）、何慕文（左二）等人於1999年9月，【作為收藏家的藝術家：王季遷家族藏中國繪畫精品展】開幕式上合影。
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方聞兼具理想主義和堅韌的務實精神，他常說：「萬事皆有自己發生的時刻」(Nothing happens till it happens.)。

1996年他代表大都會博物館向臺北故宮商借一批重要展品包括限展國寶，如范寬〈溪山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉，還有宋代汝窯、官窯。這些國寶從未有過外借先例，此名為「中華瑰寶－國立故宮博物院（臺北）的珍藏」借展案並未得到臺灣社會的支持，相反地，不少文化精英持反對意見（萬一出了差錯，這些中華瑰寶將不復存在）。然而方聞堅持向台北故宮借展，旨在想對西方人傳達唐宋在世界人類文明史的重要，並引起西方對於中國唐宋文明的嚮往。這展覽如方聞所願來到紐約大都會展出，並成為1996年全球參觀人數最多的藝術展覽，每天達8千多人次。

北宋 范寬〈溪山行旅圖〉 絹本水墨 臺北故宮博物院藏
北宋 范寬〈溪山行旅圖〉 絹本水墨 臺北故宮博物院藏
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根據何慕文所述：1971年到2000年間，亞洲藝術部組織或承接了41個特展，並出版相關圖錄。博物館同時還出版13本關於亞洲藝術的著作，組織了6次國際學術討論會，其中5次都出版了專題論文，並編印了13期介紹各領域藏品的博物館《公告》（Bulletin），方聞擔任了其中13部出版物的作者或編者。這些都是方聞在任職期間的成就，所以用「前無古人後無來者」來看待他在紐約大都會三十年的貢獻，應該沒有人會反對吧！

2000年，狄龍與方聞在大都會博物館舉辦的方聞榮休慶祝會上合影。
2000年，狄龍與方聞在大都會博物館舉辦的方聞榮休慶祝會上合影。
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方聞在大都會博物館任職期間（1971-2000）所舉辦的部分書畫展覽圖錄。
方聞在大都會博物館任職期間（1971-2000）所舉辦的部分書畫展覽圖錄。
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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