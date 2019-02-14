不用去韓國 也能明白單色畫的前世今生

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上海寶龍美術館【韓國抽象藝術：金煥基與單色畫】

上海寶龍美術館於2018年11月8日所推出的【韓國抽象藝術：金煥基與單色畫】群展，以韓國抽象藝術先驅金煥基（Kim Whanki）為首，一同展出鄭相和（Chung Chang-Sup）、丁昌燮（Chung Sang-Hwa）、河鐘賢（Ha Chong-Hyun）、權甯禹（Kwon Young-woo）、李禹煥（Lee U-Fan）與朴栖甫（Park Seo-Bo）多位韓國代表性抽象藝術家的精彩作品。

此次共展出近百件創作及文獻資料，完整呈現單色畫藝術形成的思想脈絡，亦是韓國抽象藝術在中國歷來最大規模的展出。

分享 facebook 作品涵括金煥基以點、線、面發展出的抽象代表作之一〈寂靜 5-IV-73 #310〉；鄭相和的代表作〈Untitled 96-12-5〉，以厚重的顏料，用方形馬賽克填滿畫布畫面，再通過重複性創作過程，使得作品的表現性完全融入到材質原本的自然屬性中；河鐘賢利用純麻製的編織布作底，把厚厚的顏料從畫布的後面往前面有力地推壓出來，本次展出他的代表作系列〈接合〉；權甯禹展出的作品〈無題〉，體現創作素材本身的質感；丁昌燮代表韓國傳統民族性的作品之一〈楮 89029〉，同樣以韓紙表面肌理的紋理質感，簡約地展現柔和的色調；朴栖甫描法系列作品〈Ecriture No-81〉，透過重複性的描畫實踐，讓身體節律（body rhythm）將作品中的潛在意識重新喚起；單色畫和物派的核心人物李禹煥，於本展帶來其代表裝置作如〈關係項-對話〉（2009年）以及〈關係項-仿佛》〉（2009年），探索了自然物質和工業化物質之間具有無限可能性的內在關係。

金煥基 (1913-1974) 〈寂靜 5-IV-73 #310〉1973 棉布面油畫 261 x 205 cm，圖片由kukje gallery提供 分享 facebook

《罐 新聞》以書面訪談策展人王純傑，從展呈的方式爬梳金煥基與六位藝術家創作上的對話關係，並探究韓國單色畫的技法與精神如何對應中國藝術史，從而展望韓國單色畫未來在中國推廣與研究的方法論。

展期將持續至3月2日。

《罐 新聞》：您這次遴選了七位韓國藝術家，從抽象前鋒金煥基為起點，展出權甯禹、丁昌燮、朴栖甫、鄭相和、河鐘賢和李禹煥六位單色畫藝術家。能請您分享如何遴選這幾位藝術家？您如何藉由展呈，爬梳金煥基與六位藝術家創作上的對話關係？

王純傑：【韓國抽象藝術：金煥基與單色畫】的規劃起點，是以2015年威尼斯雙年展平行展【Dansaekhwa】的藝術家陣容作為依據。上海寶龍美術館展出空間比威尼斯的孔塔里尼．波里涅克宮（Palazzo Contarini Polignac）的展場空間大，因此本次增加一些尺寸較大的作品，並且展出每位藝術家在這幾十年單色畫創作中各個階段的重要作品，時間上囊括早期和近期的創作，如此安排更能系統化地呈現他們個人創作風格演變的歷程。

金煥基是最早接受西方現代主義藝術的韓國藝術家，他畢生致力於將西方現代藝術與東方本土文化建立聯系，同時強調自身的藝術特質。再者他是韓國抽象藝術的先驅，他的藝術承前啟後，從金煥基與單色畫的關係中，可以看到他對單色畫以及韓國現代藝術發展的重要影響，呈現出單色畫藝術形成的思想脈絡。

李禹煥 (b. 1936) 〈從線開始 (No. 800152)〉1980 布面油畫 礦物顏料 129.5 x 162.2 cm，圖片由kukje gallery提供 分享 facebook

《罐 新聞》：韓國單色畫藝術家迴環反覆的創作技法，不斷重覆同樣的動作，以一種近乎冥想式的創作方式，近似於禪修的修行。這種物我合一、形構自然的精神，您認為哪些中國藝術家有相同的呼應？

王純傑：韓國單色畫藝術家受到了西方極簡主義抽象藝術的影響，但他們又從自身的歷史、文化、社會的脈絡將東方傳統美學哲思與抽象藝術聯繫起來，在現代抽象繪畫語言中融入了觀照、禪修、自然、物質等意念，並結合傳統的文化材質和技藝，形成單色畫的藝術觀和創作風格。同屬東方文化語境下，思維的習慣和藝術態度能夠產生相通的思潮和方法論。

朴栖甫 (b. 1931) 〈描法 No. 18-81〉1981 布面鉛筆 油畫 182 x 227 cm，圖片由kukje gallery提供 分享 facebook

2003年在北京舉辦的【念珠和筆觸】和【中國極多主義】展覽，展現了八十年代後期及九十年代以來，一批中國藝術家以接近修行的創作模式：藝術家每一個筆觸或製作動作，日復一日，年復一年的無盡重複，積簡而繁，極繁而簡，進而單純、平淡以至虛無。如同佛教徒打坐時不斷重複撥動念珠，反覆誦經，超越物象進入形而上的冥想體驗。

比如李華生創作的「線格畫」是他的標誌性作品。他在九十年代改變傳統山水畫風，開始一種新的抽象繪畫實踐方式：他運用毛筆繪出一根根水平和垂直的線條，交錯組成為線格。每一根線條都在心神高度集中的狀態中完成，手繪線條中捕捉並呈現了身體、知覺、感受、情緒和思想的瞬間狀態，不斷重複繪畫線條的過程中，進入冥想和虛無之中。

而何成瑤近年來開始創作行為繪畫作品，〈唵嘛呢叭咪吽一百萬遍〉作品是她在每一秒紮一針，每一秒點一筆，單調重復沒有形象沒有意義的動作，周而復始，將時間的節點物化在自己手中。她採用了「類修行」的方式，把流動的「時間」，以最小的單位「秒」作為「執念點」，無限反覆。

何成瑤描述：單調記錄時間的創作不僅是對她身心極限的一種挑戰，也是一種形而上的精神感受，是超越極限後的另外一種狀態，也是她禪修的方式，以此記錄生命中在不同空間裡流逝的時間。這種藝術創作的模式，不是藝術家的自我表現，不是表像世界的抽象提煉，而是藝術家的生命體驗。

權寧禹 (1926-2013) 〈無題〉1984 韓紙面水粉 水墨 259 x 162 cm，圖片由kukje gallery提供 分享 facebook

《罐 新聞》：此次為韓國單色畫首次在中國大規模系統性的展出，能請您分享觀眾目前對於單色畫的接納度與理解為何？您認單色畫未來在中國學術或美術館機構還能如何繼續推廣和梳理研究？

王純傑：這次在上海寶龍美術館舉辦的【韓國抽象藝術：金煥基與單色畫】展覽，於藝術界的反應較佳，並認為展出的作品質較高，更有系統性地呈現單色畫流派。然而，抽象畫對於目前的普通觀眾仍有距離感，關鍵還是在公共教育和推廣。美術館作為開放的大教室，教育推廣、培育藝術觀眾是美館擔負的主要任務之一。上海寶龍美術館組織了六場專題巡講。館長和策展人到綜合大學和藝術院校、到蘇州的美術館與聽眾現場對話交流。

每回的巡講交流，參與的公眾都有二十至三十人次的提問或發表自己的看法。大家切入議題，進行深入和熱烈的交流討論，甚至涉及廣闊文化領域。每次巡講的互動交流時間接近或超過主題演講的時間，這個回合與公眾交流過程，在我參與美術館工作經歷中留下了深刻的印象。

在推廣教育過程中，韓國藝術家作品的東方文化精神能夠讓具有一定程度的觀眾理解，並接受抽象的單色畫。在巡講中，我們把單色畫的幾個要素，比如「簡約」、「過程」、「本土文化物質」，對照西方的極簡主義、至上主義、幾何抽象、抽象表現主義的藝術理念和創作風格，通過指向性的東西方藝術比較，即能夠幫助大眾進一步認識單色畫並瞭解抽象藝術。

河鐘賢 (b. 1935) 〈接合 92-45〉1992 麻布面油畫 194 x 260 cm，圖片由kukje gallery提供 分享 facebook

本次替單色畫做了系統性完整地展覽後，就能進一步對藝術家個案進行研究和推廣、梳理、研究發掘美術史。推廣藝術理念和卓越藝術家，推動藝術創新發展是美術館的基本任務，美術館從誕生以來就與美術史緊密相連，美術史學者需要利用美術館的藏品進行實物研究，美術史的研究成果不僅需要文本發表，還需要利用美術館的場所功能策劃作品公開展出，進行實物論述。

美術館的功能特性決定它與高等學府、藝術研究院的研究美術史論的側重點有所區別。由於美術館作為社會公共場所，面對廣大觀眾，需要將藝術觀念和藝術現象置入社會政治、歷史文化的大環境中進行演釋，從藝術的視角認知相關時代的文化和價值觀念，以及跨地域的文化經驗。

丁昌燮 (1927-2011)〈楮 89029〉1989 布上桑皮纖維 142x82cm，圖片由kukje gallery提供 分享 facebook

【韓國抽象藝術：金煥基與單色畫】展覽現場

圖片由kukje gallery提供

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