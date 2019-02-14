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1/12 亞洲藝術中心 空相—皮膚：關根伸夫個展

2019-02-14 15:36亞洲藝術新聞

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亞洲藝術中心於1月12日至3月3日在台北一館舉辦【空相—皮膚：關根伸夫個展】共計展出關根伸夫（SEKINE Nobuo, 1942—）十九件2016年的最新系列作《空相—皮膚》及許多珍稀手稿，有別於一般繪畫展覽的呈現，本次展出的部分作品使用立體展示概念，將其懸吊於空間中，讓觀者可仔細觀看和深入探究作品皺褶及紋理所隱含的哲理。雖然關根老師因個人因素未能出席展覽開幕現場，但卻請來另一位物派大師——原口典之。原口典之也將在今年四月於亞洲藝術中心台北二館展出，接續亞洲藝術中心對亞洲區戰後藝術的研究。從台灣的五月、東方畫會開始，亞洲藝術中心持續進行戰後藝術的脈絡梳理，2017年後開始擴展至東南亞的戰後藝術，如鍾泗濱百歲冥誕台灣回顧展，而今年更延伸到日本戰後的藝術流派——物派（Mono-ha），亞洲藝術中心積極地從亞洲區戰後藝術的脈絡中，試圖尋找其中的異同，並對亞洲戰後藝術進行重新詮釋的可能。

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關根伸夫生於日本埼玉縣，1968年自多摩美術大學畢業後，於同一年投入概念性創作〈位相—大地（Phase-Mother Earth）〉，此件創作也造就了「物派」的誕生。物派係由關根伸夫與日韓多位藝術家如李禹煥、小清水漸等人共同創始，是日本戰後現代藝術極具象徵意義的團體。泰特現代藝術館（Tate Modern）曾在2001年舉辦展覽【Century City】，針對九個城市過去的特定年份作探討，其中一個就是〈Tokyo 1967-73〉，並聚焦在物派的形成與其影響。物派受到戰後經濟發展的影響，開始對社會現狀進行反思以及實踐東方哲學的思維，物派的創作主體為「物」，關注在物與空間的關係與平衡，並以具象呈現意識形態，對亞洲區日後的大地、裝置、極簡藝術發展影響深遠。

關根伸夫創作理念皆立基於「物派」之上，並受禪宗哲學啟發，他將拓撲學（位相幾何學）的理論結合藝術實驗，探討物事「形變質不變」的狀態，以此思維延伸，當立體位相擴張至極限即成平面，故關根伸夫認為繪畫是薄膜型態的雕塑，從不同角度給出多元觀感，以及如何影響人與物之間的關係。《空相—皮膚》系列作品的概念可由三個角度推展和實踐「物派」的理念與精神：首先可從作品皺褶所產生的物理性，明確地展現物派的「實體」與「非想像」；接著進一步呈現（皺褶）收放均衡的物理法則—自然而平衡，最後他透過畫布上明顯與隱微的皺紋、摺痕、凹凸，展現拓撲空間薄膜浪潮，探究物理定律中的膨脹、收縮和平衡。

若說未來宇宙無垠的空間有收縮的可能，儘管自宇宙大爆炸以來它正在迅速擴張，但那畫布所記錄藝術家創作時身體的拉力與張力，就如同宏大世界的縮影──每個皺紋與摺痕恰如宇宙中的一花一世界，如關根伸夫所述「用最簡單的形式表達多重概念，這就是我的哲學」。

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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
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