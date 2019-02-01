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以邊境做為當代藝術計劃的實驗平台

2019-02-01 09:44亞洲藝術新聞

光州雙年展基金會主席金宣廷 Sunjung Kim ：以邊境做為當代藝術計劃的實驗平台

《CANS藝術新聞＆當代藝術新聞》合刊 2019年2月號 期數： No.169
《CANS藝術新聞＆當代藝術新聞》合刊 2019年2月號 期數： No.169
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2018年名列英國《藝術觀察》（Art Review）雜誌排行榜「Power 100」的韓國資深策展人金宣廷，長年活躍於推動亞洲當代藝術面貌。曾擔任首爾現代藝術中心（Art Sonje Center）首席策展人；策劃過第51屆威尼斯雙年展韓國館、第13屆德國卡塞爾文件展的金宣廷，被韓國媒體形容為「韓國當代藝術無法不提及的重要人物」。

2012年開始於南韓邊境的鐵原郡推動一系列的當代藝術計劃的金宣廷，以【真實的非軍事區項目】（Real DMZ Project）試圖喚起大眾對南北韓分裂歷史的關注。

金宣廷（Sunjung Kim）
金宣廷（Sunjung Kim）
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非軍事區（Demilitarized Zone, DMZ）是橫跨韓國和朝鮮之間的軍事分界線，寬約4公里、長238公里，將朝鮮半島攔腰截斷。1953年，朝鮮、中國與聯合軍簽署《朝鮮停戰協定》，此地帶成為世界上最分裂和對立的象徵。金宣廷回憶起「真實的武裝軍事區」計劃誕生，源自2008年她為宮島達男策劃個展【38】－－數字3和8 象徵了劃分南北韓的38度線。在準備展覽的前置作業時，她驚覺自己對南北韓分裂的歷史其實一無所知，「身作一個韓國人，我感到很慚愧。」

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為了探尋這段重要的歷史，自2012年開始金宣廷於鐵原郡推動【真實的非軍事區項目】，聚焦於38度線的邊境文化。「我當時構想出了十年的計劃，且我認此計劃不單涉及南韓的藝術家，更包含海外藝術家－－藉由他們中立的視角，重新看待這個軍事分界線、分裂造就的社會及環境等相關議題。」

首屆場址鐵原郡，占非軍事區域的三分之一，往昔商業活動頻繁，後因戰爭而成為廢墟。金宣廷表示，一開始由於展覽地點偏遠，不容易讓大眾親近。「最初我們以安全觀光路線（Security Tour Course）裡的部份設施為展出空間，而後為深入與非武裝地區的居民交流，我們將地點移至軍人及當地居民休憩的咖啡廳 、店家，遍佈錄像、聲音及裝置作品在鐵原郡的市場、公車站牌、教堂等公眾角落等。」除了現地創作，金宣廷聯同團隊，在周邊廢棄的鐵道空間舉辦公眾講座和人文學科的研討會；亦在鐵原郡的楊智里推出了藝術村駐村計畫。

自項目推出以來，引起韓國及海外許多藝術家響應：2012年南韓紀實攝影師盧純澤（NOH Suntag）於鐵原道和平瞭望台攝影一組影像作品〈To Survive VS Once Arrived〉，其中一張照片拍攝了「軍人的背影與照相警示牌」探討禁忌與威權；2014年藝術家林珉旭（Minouk Lim）與江原道水利中心合作〈碑300——尋找水利中心〉（Momument 300, Chasing Watermarks），把傳聞中戰後在鐵原水務局被屠殺的三百人相關記錄展示出來，以類似公路電影的方式，在從首爾出發載往水利中心的巴士上，播放錄像檔案給車上乘客觀看。海外如阿根廷籍藝術家阿德里安．比利亞爾．羅哈斯（Adrián Villar Rojas）在楊智里的藝術村所創作的錄像以及裝置〈戰爭中最美好的時刻〉（The Most Beautiful Moment of War）。2018年度邀請了Michael Joo、拜倫．基姆（Byron Kim）、金泓錫（Gimhongsok）和李受俓（Yeesookyung）為當地創作永久性的裝置作品。

盧純澤〈To Survive VS Once Arrived〉2011-2015...
盧純澤〈To Survive VS Once Arrived〉2011-2015 典藏數位版畫，65x90cm，五件. Courtesy the artist and ArtSonje, Seoul.
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林珉旭〈碑300——尋找水利中心〉 2014-2015 裝置藝術，江原道鐵原郡...
林珉旭〈碑300——尋找水利中心〉 2014-2015 裝置藝術，江原道鐵原郡的水利中心 Courtesy the artist and ArtSonje, Seoul
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阿德里安．比利亞爾．羅哈斯〈戰爭中最美好的時刻〉2014 Photo: Mari...
阿德里安．比利亞爾．羅哈斯〈戰爭中最美好的時刻〉2014 Photo: Mario Dante Caporali.
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原本金宣廷認為此計畫將會以十年期做為一個完整的呈現，但如今她希望更長久地發展下去，「現在有越來越多民眾開始關切邊境議題，兩韓的關係也正逐步改善，讓我感到很欣慰。」她表示此藝術計畫將繼續成為朝鮮半島的調查研究平台，讓人們得以深度理解非軍事區存在的價值，從中開啟展望世界和平的契機。

Michael Joo〈Absentialis〉 2018 此為一項裝置作品，四...
Michael Joo〈Absentialis〉 2018 此為一項裝置作品，四周以七個大型火山岩環繞著這個以數位分割後的漢灘江石頭所鑄造的水泥，並且由當地小孩組合而成。圖片取自／ArtAsiaPacific
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Michael Joo把巨石四散在鐵源郡的和平與文化廣場（Peace and C...
Michael Joo把巨石四散在鐵源郡的和平與文化廣場（Peace and Culture Plaza），並且畫上直線連接起來。圖片取自／ArtAsiaPacific
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拜倫．基姆創作於2018年的〈Sky Blue Flag〉位於Soi山峰附近，旗...
拜倫．基姆創作於2018年的〈Sky Blue Flag〉位於Soi山峰附近，旗桿幾乎融入天空，而不是劃分領土。靛藍色是由楊智里村種植的大菁所產。圖片取自／ArtAsiaPacific
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李受俓〈You Were There〉 2017 此作品來自南北韓邊界的鐵原郡、...
李受俓〈You Were There〉 2017 此作品來自南北韓邊界的鐵原郡、海南郡與濟州島的岩石所組成的大型石件，其上覆蓋24K的金箔。圖片取自／ArtAsiaPacific
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在金宣廷2017年接任光州雙年展基金會（Gwangju Biennale Foundation）主席一職後，她史無前例召集11位策展人，以【想像的邊界】（Imagined Borders）為題，一同參與光洲雙年展的策劃。她表示，南韓前總統朴槿惠被彈劾下台後，引起越來越多藝術家對於政治和社會議題的關注，「邊界象徵著世代、階段、性別和國界等有形與無形的分界，我拋出這個概念作為策展團隊的思考起點，而他們最後的成果和努力讓我很滿意。」

金宣廷於2017年接任光州雙年展基金會主席一職
金宣廷於2017年接任光州雙年展基金會主席一職
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金宣廷史無前例召集11位策展人，以【想像的邊界】為題，一同參與光洲雙年展的策劃。
金宣廷史無前例召集11位策展人，以【想像的邊界】為題，一同參與光洲雙年展的策劃。
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談及任期目標之一，她表示期望帶領基金會團隊重新梳理光州雙年展的歷史發展，更新機構的文獻庫，並設立基金會專屬的展覽空間。「2018年光州雙年展中，我們呈現了很多錄像作品，但受限於時間無法讓人一次看完。往後我們希望能固定推出展覽計劃，並成立一個公共圖書館，將基金會的收藏和資料呈現給當地民眾。」

問及未來期待探索哪些展覽主題，金宣廷表示：「日本作家東浩紀的著作給了我很多啟發，之後想繼續深入探討關於黑暗烏托邦（Dark Utopia）或是黑暗觀光（Dark Tourism）等議題。」「不過，真正推出計劃應該是十年後的事了吧。（笑）」

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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