以邊境做為當代藝術計劃的實驗平台
光州雙年展基金會主席金宣廷 Sunjung Kim ：以邊境做為當代藝術計劃的實驗平台
2018年名列英國《藝術觀察》（Art Review）雜誌排行榜「Power 100」的韓國資深策展人金宣廷，長年活躍於推動亞洲當代藝術面貌。曾擔任首爾現代藝術中心（Art Sonje Center）首席策展人；策劃過第51屆威尼斯雙年展韓國館、第13屆德國卡塞爾文件展的金宣廷，被韓國媒體形容為「韓國當代藝術無法不提及的重要人物」。
2012年開始於南韓邊境的鐵原郡推動一系列的當代藝術計劃的金宣廷，以【真實的非軍事區項目】（Real DMZ Project）試圖喚起大眾對南北韓分裂歷史的關注。
非軍事區（Demilitarized Zone, DMZ）是橫跨韓國和朝鮮之間的軍事分界線，寬約4公里、長238公里，將朝鮮半島攔腰截斷。1953年，朝鮮、中國與聯合軍簽署《朝鮮停戰協定》，此地帶成為世界上最分裂和對立的象徵。金宣廷回憶起「真實的武裝軍事區」計劃誕生，源自2008年她為宮島達男策劃個展【38】－－數字3和8 象徵了劃分南北韓的38度線。在準備展覽的前置作業時，她驚覺自己對南北韓分裂的歷史其實一無所知，「身作一個韓國人，我感到很慚愧。」
為了探尋這段重要的歷史，自2012年開始金宣廷於鐵原郡推動【真實的非軍事區項目】，聚焦於38度線的邊境文化。「我當時構想出了十年的計劃，且我認此計劃不單涉及南韓的藝術家，更包含海外藝術家－－藉由他們中立的視角，重新看待這個軍事分界線、分裂造就的社會及環境等相關議題。」
首屆場址鐵原郡，占非軍事區域的三分之一，往昔商業活動頻繁，後因戰爭而成為廢墟。金宣廷表示，一開始由於展覽地點偏遠，不容易讓大眾親近。「最初我們以安全觀光路線（Security Tour Course）裡的部份設施為展出空間，而後為深入與非武裝地區的居民交流，我們將地點移至軍人及當地居民休憩的咖啡廳 、店家，遍佈錄像、聲音及裝置作品在鐵原郡的市場、公車站牌、教堂等公眾角落等。」除了現地創作，金宣廷聯同團隊，在周邊廢棄的鐵道空間舉辦公眾講座和人文學科的研討會；亦在鐵原郡的楊智里推出了藝術村駐村計畫。
自項目推出以來，引起韓國及海外許多藝術家響應：2012年南韓紀實攝影師盧純澤（NOH Suntag）於鐵原道和平瞭望台攝影一組影像作品〈To Survive VS Once Arrived〉，其中一張照片拍攝了「軍人的背影與照相警示牌」探討禁忌與威權；2014年藝術家林珉旭（Minouk Lim）與江原道水利中心合作〈碑300——尋找水利中心〉（Momument 300, Chasing Watermarks），把傳聞中戰後在鐵原水務局被屠殺的三百人相關記錄展示出來，以類似公路電影的方式，在從首爾出發載往水利中心的巴士上，播放錄像檔案給車上乘客觀看。海外如阿根廷籍藝術家阿德里安．比利亞爾．羅哈斯（Adrián Villar Rojas）在楊智里的藝術村所創作的錄像以及裝置〈戰爭中最美好的時刻〉（The Most Beautiful Moment of War）。2018年度邀請了Michael Joo、拜倫．基姆（Byron Kim）、金泓錫（Gimhongsok）和李受俓（Yeesookyung）為當地創作永久性的裝置作品。
原本金宣廷認為此計畫將會以十年期做為一個完整的呈現，但如今她希望更長久地發展下去，「現在有越來越多民眾開始關切邊境議題，兩韓的關係也正逐步改善，讓我感到很欣慰。」她表示此藝術計畫將繼續成為朝鮮半島的調查研究平台，讓人們得以深度理解非軍事區存在的價值，從中開啟展望世界和平的契機。
在金宣廷2017年接任光州雙年展基金會（Gwangju Biennale Foundation）主席一職後，她史無前例召集11位策展人，以【想像的邊界】（Imagined Borders）為題，一同參與光洲雙年展的策劃。她表示，南韓前總統朴槿惠被彈劾下台後，引起越來越多藝術家對於政治和社會議題的關注，「邊界象徵著世代、階段、性別和國界等有形與無形的分界，我拋出這個概念作為策展團隊的思考起點，而他們最後的成果和努力讓我很滿意。」
談及任期目標之一，她表示期望帶領基金會團隊重新梳理光州雙年展的歷史發展，更新機構的文獻庫，並設立基金會專屬的展覽空間。「2018年光州雙年展中，我們呈現了很多錄像作品，但受限於時間無法讓人一次看完。往後我們希望能固定推出展覽計劃，並成立一個公共圖書館，將基金會的收藏和資料呈現給當地民眾。」
問及未來期待探索哪些展覽主題，金宣廷表示：「日本作家東浩紀的著作給了我很多啟發，之後想繼續深入探討關於黑暗烏托邦（Dark Utopia）或是黑暗觀光（Dark Tourism）等議題。」「不過，真正推出計劃應該是十年後的事了吧。（笑）」
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