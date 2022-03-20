我們會生氣 是因為我們先為對方貼上了標籤！

文/叢非從

一種情緒，有一百種理解的可能

一位媽媽說：「我的孩子吃東西時，總是吃一半、丟一半。」如果你是這位媽媽，看到自己的孩子這樣做，你會怎麼想？你會有什麼樣的情緒和反應？你會如何解讀孩子的這個行為？

關於這個行為，有太多解讀的可能性，比如：

．你這樣吃太浪費了。我好生氣啊！

．你想吃就吃、不想吃就扔了，簡直是太任性了。好生氣啊！

．我這麼辛苦地為你做飯，你卻隨便就扔掉，這是對我辛苦的不尊重。好生氣啊！

．喜歡的就吃、不喜歡的就不吃，我的孩子好有主見呀。開心！

．邊吃邊扔，這飯是有多難吃啊。這麼難吃還得忍著吃，真是太難為你了。心疼！

．小孩子玩玩具，就是邊玩邊丟的。這樣扔飯，是把飯當成玩具了吧，小孩子可真會玩啊。有趣！

．……

孩子吃飯的這個行為有不下一百種理解。不同的理解，完全會導致當事者不同的心情。即使同樣是生氣，原因也可能完全不一樣。那麼，哪一種理解才是對的呢？孩子之所以這麼做，真實的原因是怎樣的呢？

其實這些理解都是對的，並不衝突。在沒有與當事人溝通、核對之前，一切都只是自己的猜想。大多數媽媽在看到孩子吃飯的這個行為後，會直接進行自己的解讀，緊接著根據自己的理解做出反應，比如生氣。

所以讓一個人生氣的，並非他人做了什麼，而是我們如何理解他人的行為。這個解讀的過程，就是在「貼標籤」。

什麼是「貼標籤」？

他人做了什麼、說了什麼，這都是一些外在刺激。這些刺激被你的眼睛、耳朵、鼻子、皮膚等感覺器官所感受到，這時，他人的行為就對你產生影響。但這些刺激本身不足以導致人憤怒，得經過中樞神經系統傳輸到大腦，然後大腦完成一個判斷，給他人的行為做一個命名。經由大腦對這個命名的理解，你對他人的憤怒就開始了。

因此，「貼標籤」也叫做「命名」、「評價」。

這個過程是非常快速的。快速到你都沒有意識到自己做了判斷，就根據這個判斷做出了反應。

比如：孩子放學一回到家就開始玩，直到晚上八點仍然在看電視，完全沒有去做作業的想法。這時，對於這個畫面，你的大腦自動地對「孩子看電視」的行為貼的標籤是什麼呢？

有人貼了「懶惰」、「不上進」、「不認真」等標籤，當這個孩子被貼上這些標籤時，他們很自然地覺得他很糟糕，這時他們的憤怒就被啟動了。有人則貼上「會放鬆」、「會念書，也會休息」等標籤，覺得孩子很懂得照顧自己，這時他們為孩子感到欣慰。

再比如：老公回家之後便躺在沙發上，不做家事、不帶孩子，也不願意跟你多說幾句話，就只是拿著手機玩電動。看到這個畫面，你會貼什麼標籤呢？

有的妻子貼上「不顧家」、「不負責任」、「不愛我」等標籤，這時她們就對先生啟動憤怒。也有的妻子貼上「他工作累了」、「他為了家，付出了太多」等標籤，這時她們會選擇體諒丈夫的不易。

貼標籤，完全是你根據自身的內在經驗和理解去加工外在事物的過程。這份理解，決定了接下來你會有什麼樣的情緒。

因此，思考憤怒，首先是要找到標籤。而思考標籤，其實就是找出：當你憤怒時，你是如何評價他人的？

標籤並非事實

有些人覺得：「我的伴侶就是對家不管不顧，特別自私。不是我覺得他自私，是他本來就很自私。這是一個事實，所有人都覺得他自私。」也有些人認為：「我的孩子寫作業時總是很笨。不是我覺得他笨，事實就是如此，老師也都這麼說他。」

那麼，什麼是事實呢？事實是客觀的，不會因觀察者的不同而發生改變。一塊石頭一．五公斤重，你讓誰來秤，它都是一．五公斤重。但你說伴侶自私、孩子愚笨，觀察者切換之後，結論還是一樣的嗎？你的伴侶也覺得自己自私嗎？你的孩子也覺得自己笨嗎？我猜他們應該不會這麼評價自己。所以，自私、笨，這都是你自己視角下的答案。

當然，絕對的客觀是不存在的。「一．五公斤」、「重」，都是人類為了生活方便發明的統一的標籤認知。我們這裡說的是相對客觀。那麼，真是「所有人」都這麼覺得嗎？最多你周圍的幾個人這麼看待他，這也只代表你們幾個人的視角，這能代表客觀嗎？

要知道，「他人是自私的、愚笨的、不可靠的、冷漠的」這些評價，都只是你的大腦創造的事實，並非客觀事實。然而在你的主觀世界裡，無法覺察這只是你的個人評價，而誤以為這就是客觀事實。

就像從井底之蛙的視角觀察，天空只有井口那麼大。一隻鳥說：「我從萬里之外飛來，口渴死了。」青蛙說：「你在撒謊！天空就井口這麼大，你怎麼可能從萬里之外飛來呢？」

一個人侷限在自己的認知裡，就會認為自己所以為的就是事實。當別人解釋時，他會覺得別人在否定事實，而更憤怒。因此，憤怒其實是在說：「你是什麼樣的人，是由我說了算的！你必須同意我。我不接受反駁！」

標籤是一種「忽視」

貼標籤也是對他人的一種忽視。因為當你給對方貼上標籤時，就失去了瞭解真實他人的動力。標籤一旦貼上，我們就容易忘記它本來只是標籤，而喪失其他探究的可能性。當我們執著於自己的理解，便看不到真實的他人了。

如果媽媽常對孩子說：「你太懶了！你太笨了！」這種標籤一旦貼上，媽媽就開始了對懶、笨的憤怒，很難再靜下心來耐心地思考：孩子怎麼了？他發生了什麼？

如果妻子常對先生說：「你太不負責任了！你太無能了！你太自私了！」這種概括化的標籤貼上之後，妻子很難再有興趣去瞭解：他怎麼了？他發生了什麼？

即使對別人貼了正向的標籤，依然是一種忽視。因為別人可能依然會覺得：「如果我不是你想的那樣，你還會喜歡我嗎？」

比如，若媽媽一直認為自己的孩子非常優秀，那麼孩子有可能質疑真實的自己是否優秀。他會恐慌：「萬一我變得不優秀了，媽媽是否還愛我？」退一步講，即使他真的相信自己優秀，到了社會上卻得不到他人對自己優秀的評價，那麼他的自尊就容易受傷。所以許多受誇讚長大的孩子，進入社會後，依然會傷痕累累。

再打個比方，有一個人喜歡你，他說喜歡你的很多優點。你可能不覺得高興，反而會質疑：你是不是對我有太多想像？萬一我不是你想的那樣，你不就不喜歡了嗎？

越是給他人的行為命名，越是難以看到真實的他人，這時的你與他人之間，隔了一個標籤。你越是對標籤執著，就越是無法與他人建立真實的連結。

所以無論這個標籤是正向、還是負向的，你都已經忽視了真實的他人。

憤怒源於標籤的差異

其實就算對他人貼了一個標籤也無所謂，如果對方願意承認，你也不會憤怒。但對方是個真實的人，他很難完全認同你的看法，他對自己的行為有他的理解，與你的不同，這時你就會憤怒。

比如一位妻子說：「我對老公很憤怒。先前我們買了房子，我跟老公早早約定好了，要他提前一天回家，一起去辦交屋。期間提醒了他好幾次。結果到了交屋的前兩天，他打電話來說他買了交屋當天的機票回來，並且認為自己不一定非要在場。我一下子怒火中燒，大罵了他一頓並掛斷電話。我很氣老公對家裡的事情不用心、不守承諾，只顧自己方便，真是太自私了！」

這位妻子對丈夫貼的標籤是「自私」、「不用心」、「不守承諾」。可是她的先生並不同意這些標籤啊，他對自己的行為有另外一套認知標準，覺得這是「隨意」、「靈活」。同時，他對於妻子所貼標籤的評價是「小題大做」，覺得：「交屋又不是買房子，這麼小的事有必要這樣嗎？你自己去不就行了？」但是妻子對自己行為的評價卻是「認真」，覺得自己非常認真地看待買房這件事。兩個人對同一件事情的認知不一樣，兩個人便都憤怒了。

因此，如果你對一個人憤怒，你首先要去思考的是：

●在這個事件中，你的標籤是什麼？對方的標籤是什麼？

●你們的標籤是不同的，應該如何去處理呢？

處理憤怒的方法之一，就是看到你們彼此所貼標籤的不同，並且去處理這個標籤的差異。

思考與表達的練習 寫下你的一次憤怒經歷。是對誰產生的憤怒？發生了什麼？ 1從這次憤怒中，你可以問自己幾個問題： 他做了這些，你覺得是怎樣的行為？你可以用幾個形容詞描述他的這種行為嗎？ 2選出你最有感覺的那個詞，生成以下句子。想像讓你憤怒的那個人站在你的面前，大聲地說給他聽： ．你這就是（ ）！我說了算！ ．你這就是（ ）！你必須同意我！ ．你就是一個（ ）的人！你也要這麼認為！ 3這樣的做法帶給你的感受是什麼？有什麼想法？ 4你覺得，他會同意你對他貼的標籤嗎？如果他不同意，你猜他會怎麼解釋自己的所作所為？ 5你怎麼看待你們標籤的差異？

（本文選自叢非從《願你擁有憤怒的自由》，寶瓶文化）