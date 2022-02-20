陌生的母親 子女一旦為父母流淚懊悔的居多

文/薛好薰

陌生的母親

將紙尿布攤開，讓側身的母親躺平，從她胯下拉起尿布，黏腰貼時始終無法平順，原來是穿得前高後低了。只好解開，重來一次。穿好後，替她拉上褲子，她細瘦的腳無力支撐肥胖的腰臀，我使勁又拉又抬，氣喘吁吁，才將褲子穿好，她終於可以睡得安穩了。

我無從得知小時候母親是如何幫我們換尿布的。但外甥女晴出生時，姊姊因工作地點離娘家近，且她的公婆年事已高，因此回娘家坐月子，之後就長住下來，繼續由母親照顧。母親看我們幫晴換尿布時，總在一旁叨唸動作太慢，小孩的肚子要蓋住，才不會著涼。現在輪到幫母親穿尿布時，我也習慣先拿衣物蓋著，此時她脆弱無助如嬰兒，只是這個巨型的嬰兒不會給人帶來成長的喜悅，只有一天天萎蔫，令人感傷。

回想昔日，母親閒時抱著晴，做家事也背著。雖然我對自己幼時完全沒記憶，但我彷彿看到她也是這樣對我們褓抱提攜的。不禁懊惱自己從青春期開始，變得不可理喻，和母親漸行漸遠。而在我們需要她的時候，她還是歡天喜地接納。姊姊下班後，有時太累、有時繼續忙著帶回家的工作，母親就得夜以繼日照料晴。深深覺得：晴是上天給我們的最好禮物，讓我們看到自己也曾經如此依賴母親。

一直到晴要上幼幼班，姊姊帶她搬回到夫家。聽說接連幾晚，晴將奶瓶和布偶放進小背包，抱著背包坐在樓梯口哭，哭得聲嘶力竭，簡直肝腸寸斷，吵著要回家找阿嬤，讓姊姊覺得彷彿綁架了自己的小孩，只好幫晴打電話。不知道母親說了什麼，晴只是噙著淚不住點頭，掛完電話，就肯乖乖吃飯、睡覺了。假日，姊姊帶晴回娘家，晴緊緊摟著阿嬤不肯放，其實晴不知道，她早已經是阿嬤的心頭肉，無法割捨。

晴如今也許忘了，但母親談起這些往事，就像虔誠的教徒數算同一串佛珠般，說了又說。因為除了晴，她的生活沒有其他新事物可以堆疊、關注。尤其當晴拿英文作業給她看，說要教她，還說長大以後要賺錢給阿嬤，讓她得意極了。晴是母親第一個捧在手心呵護長大的孫輩，我們給她的生活費都沒有晴口中的長期支票來得令她欣喜。但這欣喜持續不久，她隨後便悵惘地說，等晴會賺錢，她不知道自己會在哪裡了。

母親的預感似乎漸漸成真，日復一日，她的生命力彷彿被地球自轉的強大離心力一點一滴甩乾。就在孫輩忙著長大、應付繁重課業，兒女忙著工作時，母親靜靜地老去，開始頻繁地跌倒受傷，加上脊椎側彎、小中風、高血壓、糖尿病、肝炎、暈眩、失眠、無力久站……這讓個性外向、勞動了一生的母親覺得無法承受，而陷入嚴重躁鬱，不斷挑剔身邊照顧她的人，打電話四處抱怨，像重複播放的語音留言，讓親友不勝其擾。疾病徹底將一生勞苦付出的母親轉換情性，即使孱弱，卻變得張牙舞爪，變成我們再也不認識的人。

母親其實也不認識她自己了。一天，我為了幫她申請證件，臨時帶她去拍快照，依上面的說明調整座椅高度，試著讓她佝僂的身體能坐得挺一些，順了順斑駁的白髮，選擇尺寸……努力要幫母親留下一張漂亮的近照。母親一向注重儀表，但那天，除了沒有如往常為拍照而特地換上正式服裝之外，她也失去了以往特地展現，或者裝就優雅姿態、自信神采的能力──只見照片中的她蜷縮在一層層暗色厚重的冬日衣物中，身子縮駝著，眼神黯淡，眼袋鬆腫，只有年輕時的紋眉還盡職地抖擻，卻讓神情充滿異樣的不諧和，其他線條彷彿都失速下墜了。而下墜的，又不僅止於此。

歲月究竟是如何偷偷將肉體與心智置換，而成為陌生的存在？即使她就在我眼前，行動艱難、話語顛三倒四。但不知為何，拍出來的照片仍遠比她本人傳達給我的訊息還要更多。也許，我雖確實知道母親老了、病了，但潛意識裡根本不想接受這樣怵目驚心的老法，所以看不清殘酷的「真相」。

我將洗出來的照片遞給母親過目。她卻木然地看著照片中皺紋深刻、眼神無光、一臉說不出是空茫還是愁容的自己，反過來問：「這是誰？」

我無言以對。

靜默中突然憶起，晴幼時坐在樓梯口，哭喊著要找阿嬤的深深眷戀。

（本文選自薛好薰《潮聲》，寶瓶文化）