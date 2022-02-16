超級老人的活力祕訣 挑戰自己的極限

文/林靜芸醫師

阿本是我的醫學院同學。念書時，平日他忙著踢足球、打橋牌、追女孩，總要到期末考前那兩個星期，才會出現在教室。他嘴巴很甜，總能說動我借他筆記，陪他念書，做他的私人家教。

但阿本很會抓重點，也只念重點，考試只求六十分。他認為書讀太多，頭腦太撐，人會不舒服。我如果要他多記一點，他就會兩手勒住自己的脖子，告訴我，「學問滿到這裡，裝不下了。」

回想起來，阿本應該天資非常好。別人念了一整個學期的功課，他只念兩個禮拜，不必熬夜，也從未補考。

阿本與我同時從醫學院畢業。後來，在每年的醫學會上，我們短暫碰面，他還是一句老話，「六十分就好了。」

別人參加醫學會是進修，阿本是報到拿學分。他常笑我，「書讀那麼多有什麼用？健保給付都一樣啊！」

跟阿本在一起太久了，我也不知不覺過起六十分的人生。早上不想起床，下班不想運動，不想交新朋友，不想學新知識，日子漸漸懶散。

過了六十歲，突然警覺「六十分哲學」是自己萎靡的原因。

最近見到幾位超級老人，比如台灣大學一百零三歲的孫教授，每天自己拄著枴杖走路上班，他的工作是編輯經濟學雜誌。另外在林口球場會員盃高爾夫球比賽中，一百零四歲的謝醫師打完了十八洞。

這些超級老人的活力祕訣，居然是「挑戰自己的極限」！包括學習新語言、學習新樂器、交新朋友……

「六十分哲學」強調舒服，躲避不愉快的事件，只尋求快樂。但是，一味躲避勞心勞力的事情，會使大腦萎縮。大腦與其他器官一樣，「用進廢退」，少用了就會萎縮。

接受挑戰時，艱困的活動會使我們感到不舒服、不樂意。大腦的中間層主管情緒，當人們從事困難活動，大腦的傳輸增加時，人確實會覺得疲累、困惑和沮喪。

但是，困難的挑戰，也會使大腦生長。

海軍陸戰隊的格言，「疼痛表示軟弱的魔鬼在離開你的身體；不舒服表示身體在建構肌肉及制度。」

「超級老人」訓練自己超越極限，得到好的腦力、好的記憶與專注能力。從超級老人的例子可看出，追求人生的一百分其實並不難，不管動或靜，只要選一件事情，專注去做，大腦變厚、變健康，就能超越自己。

了解自己欠缺磨練後，我開始重新思考生活中的每件事。

以往的我，害怕唱卡拉OK，每每聽著別人唱歌，我只能當啞巴。為了挑戰卡拉OK，我先關在自家書房，跟著YouTube學唱歌；接著在開車時唱、洗澡時唱……慢慢進步到可以在台上拿起麥克風，享受唱卡拉OK的美妙。

以這種精神過生活，我去過許多地方，做了一些瘋狂的事，讀了許多書，也領悟到阿本所謂的「六十分」、「學問滿到脖子」哪算什麼──其實，脖子以上的「大腦」還有無限潛力，等待我們開發呢！

（本文選自林靜芸《不老的挑戰：創造理想的老後》，寶瓶文化）